Мыс Челюскин: край земли, где остановилось время

Среди множества уникальных географических точек России есть одна такая, которая особенно притягивает не только полярников и исследователей, но и многочисленных экстремальных путешественников.
Речь про место, где смыкаются два ледяных моря - Карское и Лаптевых, где солнце почти не показывается зимой и не заходит летом, где температура воздуха зимой может опускаться до -50 °C и ниже, а летом поднимается редко выше ноля.
Да, это самая северная точка материковой суши на нашей планете и одновременно самая северная точка континента Евразия на широте 77°43′00″
Но это не просто край земли, это — край истории. Истории открытия и освоения Арктики, истории борьбы и подвигов, истории нашей страны.
Первым человеком, который достиг этого мыса в мае 1742 года, был штурман Семен Иванович Челюскин из отряда Харитона Лаптева в Великой Северной экспедиции под руководством командора Витуса Беринга.
Штурман Челюскин достигнув северной оконечности материка просто записал в своем путевом журнале:
«Погода пасмурная, снег и туман. Приехали к мысу. Сей мыс каменной, приярой, высоты средней, около оного льды глаткие и торосов нет. Здесь именован мною оный мыс: Восточный Северный. Поставил маяк – одно бревно, которое вёз с собою».
Позднее именно эта запись в журнале и станет главном доказательством географического открытия Семена Ивановича Челюскина.
Удивительно, но тогда три столетия назад одно из самых значительных географических открытий XVIII века, которое позволило уточнить карту Северной Евразии современники так и не смогли оценить по достоинству.
Да и сам мыс вплоть до конца XIX века носил название Северо-Восточного. И только столетие спустя Александр Миддендорф к юбилею памятного события предложил РГО переименовать северную оконечность Евразии в мыс Челюскина.
И только в 1919 году сотрудничавший с российскими полярными исследователями норвежский океанограф Отто Свердруп современными научными методами подтвердил, что именно этот мыс и есть северная оконечность Евразии.
С тех пор мыс Челюскин стал магнитом для многих полярных исследователей, таких как Норденшельд, Нансен, Толль, Вилькицкий, Амундсен и многие другие.
В 1932 году здесь была сооружена первая полярная станция под руководством Рудольфа Самойловича, которая действует до наших дней.
Позднее здесь началась легендарная зимовка Ивана Папанина и его товарищей в 1934-1935 годах.
Со временем полярная станция разрослась до посёлка, в котором проживало несколько сотен человек. Появились пограничники, был построен самый северный континентальный аэродром в мире.
И вся эта "цивилизация" крутилась, вертелась, функционировала вплоть до начала 1990-х годов. Потом случилось то, что случилось. Большая страна перестала существовать и государству стало не до полярников на краю земли.
Посёлок Челюскин оказался заброшен, аэродром стал не нужен и вся жизнь скукожилась до двух тлеющих очагов остатка цивилизации - пограничного поста с несколькими пограничниками и полярной станции, где вместо трёх десятков полярников - метеорологов остались зимовать не более десятка человек.
Но вернемся в наши дни...
П-в Таймыр является самым большим полуостровом в России и, как и триста лет назад настоящее "терра инкогнито" и самая малоизученная часть нашей страны. Настоящее белое пятно на карте страны. С самыми северными горами на материке и самым северным в мире лесом.
Однако кроме полярников, на Таймыре есть и путешественники.
У штурмана Семёна Челюскина, чтобы добраться до северной точки Евразии от устья Хатанги, ушло почти два месяца. Сейчас же до мыса можно долететь на вертолёте из Хатанги всего за четыре часа, если зафрахтовать его по "космическим" расценкам ибо никаких регулярных рейсов сюда не бывает. А можно добраться морю коротким арктическим летом, которое длится всего пару месяцев. А зимой можно попытаться на снегоходах и вездеходах, преодолев тысячу километров промерзшей тундры из Хатанги.
Вот только оказавшись на Таймыре зимой на себе сможешь понять, каково пытаться вязать на лютом морозе сыромятные упряжные ремни или разминать голыми руками узлы, насколько сложно пережидать пургу без какого — либо укрытия и как добывать себе пищу.
В наши дни, конечно, тоже не легче. На сотни километров вокруг никакой цивилизации. Ближайшие люди находятся в Хатанге или Норильске. А малейший отказ техники и можно остаться в бескрайней тундре навсегда.
Добравшись на мыс Челюскин первое, что видишь - огромную свалку металлолома из советской эпохи, сотни ржавых уродливых бочек, строительный мусор и жутковатые остовы разрушенных зданий, заброшенный аэродром. Последние самолёты сюда приземлялись лет тридцать назад если не больше.
А как выглядит самый настоящий край земли? Обычный и совершенно пологий клочок земли, ничем не примечательный. Мне всегда казалось, что как-то не так должен выглядеть он, но как есть.
На оконечности мыса рядом с пограничным столбом и импровизированной пушкой, совсем рядом с кладбищем советских полярников еще несколько лет назад стоял гурий, который в 1919 году сложил знаменитый полярный исследователь Руаль Амундсен.
Но теперь его нет. По словам пограничников исторический артефакт просто смыло в море в один недавних летних штормов.
Зато есть пограничный столб и небольшая стела с облупившейся надписью "Граница СССР неприкосновенна".
При СССР подход был основательным и присутствие советского государства в Арктике с такими символами являлось стратегически важным моментом во внутренней и внешней политике.
В наши дни пограничники на Челюскине также следят за навигацией по Северному Морскому пути в летнее время и контролируют пролив Вилькицкого, отделяющего Таймыр от архипелага Северная земля.
А полярники на станции Фёдорова кроме сбора различной метеорологической информации участвуют в экологическом мониторинге и охраны природы Арктики.
Но даже в наши дни мыс Челюскин — это не только географическая точка на карте, но и символ российского присутствия в Арктике. Особенно в свете событий последнего года...
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