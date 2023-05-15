Мыс Челюскин: край земли, где остановилось время

«Погода пасмурная, снег и туман. Приехали к мысу. Сей мыс каменной, приярой, высоты средней, около оного льды глаткие и торосов нет. Здесь именован мною оный мыс: Восточный Северный. Поставил маяк – одно бревно, которое вёз с собою».

Позднее именно эта запись в журнале и станет главном доказательством географического открытия Семена Ивановича Челюскина.