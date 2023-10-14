14 экстремальных домов из разных стран мира, жизнь в которых — это настоящий вызов собственной смелости

Дом — это место, в котором мы чувствуем себя комфортно и безопасно. Разве не так? Однако некоторые архитекторы и строители решили поспорить с этим утверждением, возведя постройки, которые бросают вызов многим человеческим страхам.
Глядя на эти дома, можно смело заявить, что у их авторов всё в порядке с фантазией (и, вероятно, с юмором). Предлагаем вам взглянуть на фото этих необычных архитектурных шедевров и прислушаться к своим внутренним ощущениям. Страшно?
Дом на реке Дрина в Сербии
Удивительный деревянный дом был построен в 1968 году группой местных жителей, которые периодически перебирались с одного берега реки Дрины на другой. Их чудо-постройку за все эти годы смывало целых 7 раз. Однако после 2011 году стихия смилостивилась над жителями и перестала постоянно разрушать дом. Сегодня это визитная карточка Сербии.
Хемосфера, Калифорния, США
Монастыри Метеоры — одна из самых ярких достопримечательностей Греции
Храм на столпе Кацхи, Грузия
Известняковый монолит достигает высоты в 40 метров. Наверное, взбираться на него — то ещё удовольствие.
Чайный домик Такасуги-ан, Япония
Чайный домик построен на вершине двух каштанов. Взобраться на него можно только по отдельно стоящим лестницам, прислонённым к одному из деревьев. Как вы уже, наверное, поняли, это архитектурное чудо используется исключительно для уединения при распитии чая.
Храмовый комплекс Сюанькун-сы, Китай
Хаб-Айленд, США
Ещё в 1950-х американская семья Сайзлендов приобрела довольно спорный участок земли для строительства дома своей мечты. Вокруг постройки есть совсем небольшой участок, который полностью затапливает во время прилива. Сложно сказать, подходящее ли это место для счастливой жизни.
Лихтенштайн, Германия
Всё выглядит довольно миленько, если не смотреть вниз.
Шэдоуклифф, США
Домик, конечно, не для тех, кто боится высота. Хотя, возможно, живописный вид на море всё компенсирует.
Дом Wozoco в Амстердаме
Эти блоки вроде бы надёжно прикреплены к зданию. Но, согласитесь, что стоять под ними или рядом всё равно страшно?
Дом Феникса, Гавайи
Этот крошечный гостевой дом, созданный дизайнером Уиллом Бейлхарцем, стоит на лавовом поле. Из него открывается вид на облачка пара, образующиеся там, где расплавленная порода стекает в море. На фото можно увидеть застывшую лаву, которая когда-то почти вплотную подобралась к дому.
Буффа ди Перреро, Италия. Дом, который находится прямо внутри высокой скалы
Предполагается, что этот дом построили более 100 лет назад.
Башня «Сковородка» — бывшая станция береговой охраны США. Позже её превратили в отель для любителей острых ощущений
Дома племени Караваи, Папуа-Новая Гвинея
Члены племени живут не в обычных домах, а настоящих «скворечниках». Жилища возводятся на верхушках деревьев. Караваи верят, что только таким образом им не будут грозить злые духи.
Вы бы хотели пожить в этих необычных домах?
Источник:
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