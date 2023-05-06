FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8162 поста • 838 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
16 случаев, когда природа решила напомнить человеку, что она тут главная

16 случаев, когда природа решила напомнить человеку, что она тут главная

Автор:
06 мая 2023 09:17
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   красота   люди   природа   удивительно   фото   
478
17

Природа и цивилизация находятся в вечной борьбе. И когда человеку начинает казаться, что он на этой планете самый главный, природа снова и снова вступает в свои права, показывая, что она тут полноправная хозяйка.

Стоит человеку немного замешкаться, и вот уже растения и животные нагло и бесцеремонно проникают на его территорию. А если пройдёт ещё и несколько лет… Мы собрали несколько фото, где природа, пусть и не всегда сразу, но отвоевала себе небольшие кусочки цивилизации.


Мы хотели провести выходные на природе, но у старого дуба были другие планы

×
×

Мы с женой решили отправиться в поход. Стоило нам уйти, как старый дуб упал прямо на нашу машину.


Дерево разломало могильный камень


Я потерял эту игрушку 17 лет назад и сейчас обнаружил, что дерево забрало её себе


Разница между фото 10 месяцев. Дерево чуть не проглотило ключ


На вершине живой изгороди моей бабушки поселилась лиса


— Будь я лисой, я бы тоже поселился там. Да и даже если бы я не был лисой…

— Дешевая аренда, приятная хозяйка, чего еще желать лисе?


Дерево продолжает расти над табличкой, но под краской


Дерево нагло заняло все скамейки

— Мне кажется, мест для сидения стало только больше.

— Теперь это целая естественная игровая площадка для детей. 


Идеальный круг

Поглощение скамейки

Что это за жёлто-красный гном? Я уверен, он как-то причастен к этому!


Теперь никто и никогда не узнает, что было на этом знаке

Проросли прямо из дома

Природа против статуи Будды

Велосипед

Заброшенная рыбацкая деревня, которую забрала себе природа

Дерево выросло из заброшенный трубы

Теперь это их скамейка

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: в мире   красота   люди   природа   удивительно   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
912
Шурман Полчаса назад
Вижу лиственницу но не вижу дуба :) или дуб тот кто перевод скопировал ? :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Olxi

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1071530



Другие посты автора
Популярное в сообществах
27 занимательных снимков со всего мира
27 занимательных снимков со всего мира
"Чем чернее - тем лучше": в соцсетях затроллили Юлию Высоцкую после примеров её карательной кулинарии
"Чем чернее - тем лучше": в соцсетях затроллили Юлию Высоцкую после примеров её...
Набирающие популярность в сообществах
Самая "долгоиграющая" катастрофа в СССР. Часть 1
Самая "долгоиграющая" катастрофа в СССР. Часть 1
А Баба Яга против
А Баба Яга против
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Беспроигрышный вариант

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#интересно#автомобили#люди#Жизнь#аварии#авто аварии#позитив#дети
#Юмор#животные#подборка#дтп#СССР#в мире#девушки#Ynews#Москва#Мемы
#история#Прикол#машина#автомир#факты#полиция#шоу бизнес#кино#запрет#путешествия
Эволюция «отжигает»: самые красивые черви Эволюция «отжигает»: самые красивые черви 14 потрясающих фото о том, насколько неприступны горы Каракорум 14 потрясающих фото о том, насколько неприступны горы Каракорум 10 самых необычных, редких и удивительных растений 10 самых необычных, редких и удивительных растений 19 растений со всего мира, чьи выдающиеся особенности притянут ваше внимание 19 растений со всего мира, чьи выдающиеся особенности притянут ваше внимание 18 удивительных живых существ, опознать которых сумели только с помощью интернет-знатоков 18 удивительных живых существ, опознать которых сумели только с помощью интернет-знатоков

На что жалуетесь?

Вернуться