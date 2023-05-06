16 случаев, когда природа решила напомнить человеку, что она тут главная

Природа и цивилизация находятся в вечной борьбе. И когда человеку начинает казаться, что он на этой планете самый главный, природа снова и снова вступает в свои права, показывая, что она тут полноправная хозяйка.
Стоит человеку немного замешкаться, и вот уже растения и животные нагло и бесцеремонно проникают на его территорию. А если пройдёт ещё и несколько лет… Мы собрали несколько фото, где природа, пусть и не всегда сразу, но отвоевала себе небольшие кусочки цивилизации.
Мы хотели провести выходные на природе, но у старого дуба были другие планы
Мы с женой решили отправиться в поход. Стоило нам уйти, как старый дуб упал прямо на нашу машину.
Дерево разломало могильный камень
Я потерял эту игрушку 17 лет назад и сейчас обнаружил, что дерево забрало её себе
Разница между фото 10 месяцев. Дерево чуть не проглотило ключ
На вершине живой изгороди моей бабушки поселилась лиса
— Будь я лисой, я бы тоже поселился там. Да и даже если бы я не был лисой…
— Дешевая аренда, приятная хозяйка, чего еще желать лисе?
Дерево продолжает расти над табличкой, но под краской
Дерево нагло заняло все скамейки
— Мне кажется, мест для сидения стало только больше.
— Теперь это целая естественная игровая площадка для детей.
Идеальный круг
Поглощение скамейки
Что это за жёлто-красный гном? Я уверен, он как-то причастен к этому!
Теперь никто и никогда не узнает, что было на этом знаке
Проросли прямо из дома
Природа против статуи Будды
Велосипед
Заброшенная рыбацкая деревня, которую забрала себе природа
Дерево выросло из заброшенный трубы
Теперь это их скамейка
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