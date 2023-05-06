16 случаев, когда природа решила напомнить человеку, что она тут главная

Стоит человеку немного замешкаться, и вот уже растения и животные нагло и бесцеремонно проникают на его территорию. А если пройдёт ещё и несколько лет… Мы собрали несколько фото, где природа, пусть и не всегда сразу, но отвоевала себе небольшие кусочки цивилизации.

Мы хотели провести выходные на природе, но у старого дуба были другие планы