Огромный горбатый кит выпрыгнул из воды в нескольких метрах от лодок с наблюдателями

Потрясающие снимки запечатлели момент, когда кит в заливе Монтерей, Калифорния, устроил демонстрацию для лодок, полных наблюдателей за китами, приветствуя их эффектным взмахом хвоста.
74-летняя фотограф Джоди Фредиани из Санта-Крус смогла засвидетельствовать невероятное поведение четырехлетней самки горбатого кита Мерфи, когда двое из них проходили мимо судна китобойной охраны залива Монтерей Sea Wolf II.
Фредиани, исследователь китов, рассказала: "Один из китов сделал мощный выпад головой недалеко от нашей лодки. Тот же кит продолжал выныривать, вилять и махать хвостом в течение следующих 90 минут."
Фредиани объяснила: "Длина взрослых особей колеблется от 14-17 метров и может весить до 40 тонн. Казалось, что этот молодой кит просто развлекался задирая хвост и выпрыгивая из воды."
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