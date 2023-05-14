FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13947 постов • 1668 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Огромный горбатый кит выпрыгнул из воды в нескольких метрах от лодок с наблюдателями

Огромный горбатый кит выпрыгнул из воды в нескольких метрах от лодок с наблюдателями

Автор:
14 мая 2023 10:53
Сообщество : Животные
Метки: в мире   горбатый кит   жвиотные   красота   природа   удивительно   фото   
307
10

Потрясающие снимки запечатлели момент, когда кит в заливе Монтерей, Калифорния, устроил демонстрацию для лодок, полных наблюдателей за китами, приветствуя их эффектным взмахом хвоста.

74-летняя фотограф Джоди Фредиани из Санта-Крус смогла засвидетельствовать невероятное поведение четырехлетней самки горбатого кита Мерфи, когда двое из них проходили мимо судна китобойной охраны залива Монтерей Sea Wolf II.

×
×

Фредиани, исследователь китов, рассказала: "Один из китов сделал мощный выпад головой недалеко от нашей лодки. Тот же кит продолжал выныривать, вилять и махать хвостом в течение следующих 90 минут."

Фредиани объяснила: "Длина взрослых особей колеблется от 14-17 метров и может весить до 40 тонн. Казалось, что этот молодой кит просто развлекался задирая хвост и выпрыгивая из воды."

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: в мире   горбатый кит   жвиотные   красота   природа   удивительно   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
АнтонПолднев Час назад
Круто. Такая махина резвится в десятке метров...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
ManRox Минуту назад
Красивое! Киты клёвые
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

491751



Другие посты автора
Популярное в сообществах
35 раз, когда дизайнеры действительно постарались ради детей
35 раз, когда дизайнеры действительно постарались ради детей
Китай — страна, где отлично сочетаются технологии и лёгкое культурное безумие
Китай — страна, где отлично сочетаются технологии и лёгкое культурное безумие
Набирающие популярность в сообществах
Lamborghini поставила новый рекорд по количеству машин в колонне
Lamborghini поставила новый рекорд по количеству машин в колонне
Каким был Ленинград в 1959 году
Каким был Ленинград в 1959 году
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На какую ещё охоту?

Лучшие демотиваторы
Биде с эффектом морской волны

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#люди#животные#кот#Китай#подборка#дом#Приколы#автомир
#интересно#факты#США#истории#автомобили#соцсети#скандал#картинки#птицы#познавательно
#Юмор#Прикол#история#СССР#Индия#суд#Великобритания#кино#смешно#собака
18 удивительных живых существ, опознать которых сумели только с помощью интернет-знатоков 18 удивительных живых существ, опознать которых сумели только с помощью интернет-знатоков Эволюция «отжигает»: самые красивые черви Эволюция «отжигает»: самые красивые черви 15 раз, когда люди запечатлели истинную силу зимы 15 раз, когда люди запечатлели истинную силу зимы 19 растений со всего мира, чьи выдающиеся особенности притянут ваше внимание 19 растений со всего мира, чьи выдающиеся особенности притянут ваше внимание 18 снимков, доказывающих, что значит истинная сила и мощь матушки-природы 18 снимков, доказывающих, что значит истинная сила и мощь матушки-природы

На что жалуетесь?

Вернуться