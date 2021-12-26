Эти необыкновенные небесные явления можно увидеть в России

Самое грандиозное явление в небе Арктики — конечно, Северное сияние. Это естественное свечение, которое можно наблюдать ясными морозными ночами с сентября по март. Отчетливее всего северное сияние видно на широтах 67-70 градусов вдали от больших городов.

Говоря научным языком, оно возникает в стратосфере, когда поток солнечного ветра достигает магнитного поля Земли. Свечение бывает самых разных цветов, от зеленого до фиолетового и принимает невероятные формы.

Увидеть северное сияние — мечта многих путешественников. В России самыми популярными местами для охоты за ним считаются Мурманская область и Ямал.

2. Световые столбы