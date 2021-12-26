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Эти необыкновенные небесные явления можно увидеть в России

Эти необыкновенные небесные явления можно увидеть в России (8 фото)

Автор:
26 декабря 2021 10:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: Россия   в мире   красота   небесные явления   природа   удивительно   фото   
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Когда лучше всего “охотиться” за северным сиянием, где бывает сразу по три солнца одновременно и почему облака становятся перламутровыми.

Зимнее небо в России удивляет яркими красками и переливами света, особенно за Полярным кругом. Морозный воздух порой творит настоящие чудеса! Не верите? Посмотрите на эти фотографии.


1. Северное сияние

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Самое грандиозное явление в небе Арктики — конечно, Северное сияние. Это естественное свечение, которое можно наблюдать ясными морозными ночами с сентября по март. Отчетливее всего северное сияние видно на широтах 67-70 градусов вдали от больших городов.

Говоря научным языком, оно возникает в стратосфере, когда поток солнечного ветра достигает магнитного поля Земли. Свечение бывает самых разных цветов, от зеленого до фиолетового и принимает невероятные формы.

Увидеть северное сияние — мечта многих путешественников. В России самыми популярными местами для охоты за ним считаются Мурманская область и Ямал.

2. Световые столбы

Разноцветные вертикальные столбы, будто застывшие в воздухе как лучи прожектора, наблюдают в холодное время года жители самых разных регионов России, от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока.

Это атмосферное явление возникает при низких температурах (ниже минус 15) и большой влажности, когда в воздухе появляются застывшие кристаллы льда. Тогда свет от уличных фонарей или автомобильных фар, отражаясь в них, образует многочисленные «столбы».


3. Три солнца, или гало

Представьте себе, что вы встаете утром, а у вас за окном вместо одного солнца целых три! Как вы это объясните? Такая оптическая иллюзия называется паргелий или гало.

Явление это редкое и возникает только зимой в ясную морозную погоду. Солнце висит низко над горизонтом, преломляя свет своих лучей через призму кристаллов льда в воздухе. Тогда и кажется, что у вас целых три солнца: настоящее по центру, а двойники справа и слева (иногда бывает только два солнца).

Такое явление наблюдают в Якутии и на Ямале, а раз в несколько лет и в центральной части России, и даже на юге.


4. Перламутровые облака

Разноцветные облака появляются на небе при рассвете или закате и отражают свет скрытого за горизонтом Солнца. А льдинки в воздухе преломляют свет и окрашивают небо в яркие цвета. В России такое явление наблюдают на тех же широтах, что и северное сияние, но гораздо реже.

Возникают они обычно зимой и в начале весны при низких температурах. Ученые также считают, что эти облака связаны с разрушением озонового слоя в Заполярье.


5. Арктические миражи


Вы наверняка слышали про миражи, которые возникают в жарких пустынях. Но за Полярным кругом тоже есть интересные оптические иллюзии. Арктические миражи могут появиться в морозные дни над водой, когда воздух над поверхностью охлаждается и как линза отражает облака и окружающий пейзаж.

Такие миражи происходят в городе Апатиты в Мурманской области над озером Имандра. За зимний сезон они наблюдаются несколько раз.


6. Линзовидные облака

А на Камчатке сопки часто «украшают» плотные линзовидные, или лентикулярные облака. Они образуются между слоями воздуха и обязательно в горах и даже при сильном ветре стоят неподвижно, отчего кажутся похожими на летающие тарелки. Особенно эффектно такие облака выглядят на закате, когда они подсвечиваются угасающим солнцем.


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Метки: Россия   в мире   красота   небесные явления   природа   удивительно   фото   
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1  комментарий
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Mixan 2 часа назад
Некоторые явления природы видел у себя на Урале ..Типо солнце двоится и круги

А Северное сияние ,конечно завораживает!!!
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