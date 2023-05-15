Главу СК Бастрыкина не пустили на стройку в Петербурге

Охрана не пропустила главу Следственного комитета Александра Бастрыкина на «северный» намыв Васильевского острова. Через час генерал юстиции приехал снова — уже в сопровождении ОМОНа
Утром 14 мая Александр Бастрыкин, одетый в штатское и без охраны, пришел к проходной, ведущей на территорию северной части намыва, где «Группа ЛСР» ведет работы по инженерной подготовке территории. Привратники попросили главу СК покинуть охраняемую территорию. На предъявленное удостоверение ответили: «И что?»
Через час у КПП были сотрудники ОМОНа. Спрашивать удостоверения у них охрана не стала. А председатель Следственного комитета со второй попытки попал на территорию намыва.
Спустя два часа Следственный комитет сообщил: Бастрыкин в сопровождении главы регионального управления СК наведался на намыв и подписал распоряжение о возбуждении уголовного дела по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Дело, возбужденное по аналогичной статье 5 мая, было отменено прокурором.
В рамках расследования проведут судебно-экологическая экспертиза. А также застройщика ждет проверка на соблюдение миграционного законодательства и оценка поведения охраны — не превысила ли она свои полномочия. Кроме того, СК проверит и чиновников Смольного, которые дали «добро» на проект.
В «Группе ЛСР» прокомментировали: «За время реализации проекта по поднятию высотных отметок в северной части Васильевского острова проходили неоднократные проверки разного рода надзорных органов, в том числе и Следственного комитета, в ходе которых были предоставлены все необходимые документы. Компания продолжает сотрудничать с проверяющими и действовать строго в рамках правового поля. Напомним, что перед началом работ были осуществлены все необходимые этапы: был разработан проект, проведены общественные слушания и пройдена государственная экологическая экспертиза, которая выдала положительное заключение».
Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении неустановленных петербургских чиновников из-за ведущихся на «северном» намыве работ.
Третье за сегодняшний день уголовное дело по намыву на Васильевском острове было возбуждено в отношении неустановленных лиц по статье 203 УК РФ (Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей).
Речь идет о сотрудниках охраны, которые отказались утром пропустить главу Следственного комитета Александра Бастрыкина на площадку, где велись работы.
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И в них как правило прописано примерно следующее:
"Должностные лица органов государственной власти допускаются на объект по предъявлению служебного удостоверения, в соответствии с требованиями законодательства."
Гражданин Бастрыкин одетый в штатское не является начальником караула или разводящим. Допускать постороннего гражданина на охраняемую территорию сотрудник охранного предприятия не имеет права.
©Устав караульной службы.
Далее цитата:
"В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 12.1 Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» Правила соблюдения внутриобъектового и пропускного режимов, устанавливаемые заказчиком, не должны противоречить законодательству РФ.
Из этого следует, что заказчик вправе устанавливать перечень документов, дающих право на вход на объект охраны, только в отношении лиц, порядок допуска которых не определен законодательством РФ. К их числу относятся работники данной организации и лица, целью посещения которых является решение личных, коммерческих, кадровых и иных вопросов с администрацией организации.
Право беспрепятственного прохода по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полномочиями имеют следующие должностные лица:
член Совета Федерации, депутат Государственной Думы (п. 2 ст. 5 Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации»);
прокурор (п. 1 ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»);
сотрудник Следственного комитета РФ (п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона «О Следственном комитете РФ»). Согласно ст. 22 указанного Федерального закона, удостоверение сотрудника Следственного комитета РФ является документом, подтверждающим его личность, должность, специальное или воинское звание;
профсоюзные инспекторы труда (п. 3 ст. 19 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»);
должностные лица таможенных органов (ст. 184 Таможенного кодекса РФ);
судебные приставы-исполнители (ст. 12 Федерального закона «О судебных приставах»);
следователь, дознаватель для производства следственных действий (ст. 21 УПК РФ);
Уполномоченный по правам человека (ч. 1 ст. 23 Федерального Конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»);
инспекторы, осуществляющие государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль в соответствии с вновь принятым Федеральным законом от 31.07.20 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Рядовой сотрудник ЧОП-а НЕ имеет права принимать решение о допуске ПОСТОРОННЕГО лица на охраняемую территорию. Он обязан ВЫЗВАТЬ начальника и выполнять его распоряжения. Решение о допуске прибывшего принимает его НАЧАЛЬНИК.
Зона намыва является территорией повышенной опасности. Если сотрудник допустит постороннего без сопровождающего и с ним (с посторонним) случится ЧП кто будет отвечать?
Твоё "ещё" оставь себе. Понимаю что ты глуп. Блин, но не настолько же! В законе прямо записано - безпрепятственно. Для законе не имеет значения - рядовой сотрудник или начальник. Они равны как граждане. У гражданина сотрудника ЧОП нет никаких полномочий препятствовать должностным лицам ни в какой форме. Если у него во внутренних документах есть прямое нарушение закона и там сказано, что сотрудник никого не должен пропускать без разрешения начальства, в том числе уполномоченных должностных лиц с удостоверениями - это проблема конкретного рядового сотрудника ЧОП перед законом. Потом рядовому дураку может и смягчат наказание, за то что он "неграмотный и по не знанию, начальство так сказало"))
И ещё. Такая норма беспрепятственного пропуска должностных лиц без всякого разрешения начальников - она не просто так. А именно, в том числе, для внезапности для всяких начальников - того, чтобы без предупреждения завиксиповать возможные нарушения со стороны начальства различных частных структур. А когда ЧОПовцы не соблюдают закон и не пропускают должностных лиц до прихода начальства - это перечеркивает смысл закона и проверочных мероприятий, в том числе внезапности и оперативности. Это не просто неповиновение, можно и более жесткие обвинения предъявить конкретным рядовым сотрудникам ЧОП. Хотя, как правило, это просто идиоты. Что и показала история с Бастрыкиным. Как и ты, наверное, тоже. Извини, но ты просто достал своей тупостью)))
*надеюсь ОМОН..по отрабатывал удары на охранниках..как на груше)
Закон один для всех, только это правило залог порядка.
По удостоверению человек имеет право не впускать сотрудников правоохранительных органов, а может и впустить - это как человек захочет. А если в квартире преступник, тем более вооруженный - ничего не требуется, даже удостоверений. Просто штурм. Это вопрос безопасности граждан и общества.