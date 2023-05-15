Главу СК Бастрыкина не пустили на стройку в Петербурге

Утром 14 мая Александр Бастрыкин, одетый в штатское и без охраны, пришел к проходной, ведущей на территорию северной части намыва, где «Группа ЛСР» ведет работы по инженерной подготовке территории. Привратники попросили главу СК покинуть охраняемую территорию. На предъявленное удостоверение ответили: «И что?»

Через час у КПП были сотрудники ОМОНа. Спрашивать удостоверения у них охрана не стала. А председатель Следственного комитета со второй попытки попал на территорию намыва.

Спустя два часа Следственный комитет сообщил: Бастрыкин в сопровождении главы регионального управления СК наведался на намыв и подписал распоряжение о возбуждении уголовного дела по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Дело, возбужденное по аналогичной статье 5 мая, было отменено прокурором.

В рамках расследования проведут судебно-экологическая экспертиза. А также застройщика ждет проверка на соблюдение миграционного законодательства и оценка поведения охраны — не превысила ли она свои полномочия. Кроме того, СК проверит и чиновников Смольного, которые дали «добро» на проект.

В «Группе ЛСР» прокомментировали: «За время реализации проекта по поднятию высотных отметок в северной части Васильевского острова проходили неоднократные проверки разного рода надзорных органов, в том числе и Следственного комитета, в ходе которых были предоставлены все необходимые документы. Компания продолжает сотрудничать с проверяющими и действовать строго в рамках правового поля. Напомним, что перед началом работ были осуществлены все необходимые этапы: был разработан проект, проведены общественные слушания и пройдена государственная экологическая экспертиза, которая выдала положительное заключение».