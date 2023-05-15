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Главу СК Бастрыкина не пустили на стройку в Петербурге

Главу СК Бастрыкина не пустили на стройку в Петербурге

Автор:
15 мая 2023 07:00
Метки: Бастрыкин   на стройку в Петербурге   не пустили   
1710
3

Охрана не пропустила главу Следственного комитета Александра Бастрыкина на «северный» намыв Васильевского острова. Через час генерал юстиции приехал снова — уже в сопровождении ОМОНа

Утром 14 мая Александр Бастрыкин, одетый в штатское и без охраны, пришел к проходной, ведущей на территорию северной части намыва, где «Группа ЛСР» ведет работы по инженерной подготовке территории. Привратники попросили главу СК покинуть охраняемую территорию. На предъявленное удостоверение ответили: «И что?»


Через час у КПП были сотрудники ОМОНа. Спрашивать удостоверения у них охрана не стала. А председатель Следственного комитета со второй попытки попал на территорию намыва.


Спустя два часа Следственный комитет сообщил: Бастрыкин в сопровождении главы регионального управления СК наведался на намыв и подписал распоряжение о возбуждении уголовного дела по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Дело, возбужденное по аналогичной статье 5 мая, было отменено прокурором.


В рамках расследования проведут судебно-экологическая экспертиза. А также застройщика ждет проверка на соблюдение миграционного законодательства и оценка поведения охраны — не превысила ли она свои полномочия. Кроме того, СК проверит и чиновников Смольного, которые дали «добро» на проект.


В «Группе ЛСР» прокомментировали: «За время реализации проекта по поднятию высотных отметок в северной части Васильевского острова проходили неоднократные проверки разного рода надзорных органов, в том числе и Следственного комитета, в ходе которых были предоставлены все необходимые документы. Компания продолжает сотрудничать с проверяющими и действовать строго в рамках правового поля. Напомним, что перед началом работ были осуществлены все необходимые этапы: был разработан проект, проведены общественные слушания и пройдена государственная экологическая экспертиза, которая выдала положительное заключение».


Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении неустановленных петербургских чиновников из-за ведущихся на «северном» намыве работ.


Третье за сегодняшний день уголовное дело по намыву на Васильевском острове было возбуждено в отношении неустановленных лиц по статье 203 УК РФ (Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей).


Речь идет о сотрудниках охраны, которые отказались утром пропустить главу Следственного комитета Александра Бастрыкина на площадку, где велись работы.


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Метки: Бастрыкин   на стройку в Петербурге   не пустили   
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27  комментариев
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7k
Дмитрий 3 часа назад
Ну как бЭ сама должность "генеральный прокурор" ничего не говорит о том, что он может ходить где хочет. И автоматически не предоставляет такого права. Если объект режимный, строго указано кто и при каких условиях может на него заходить, то какие могут быть претензии к сотрудникам охраны? ОМОН тоже просто так ни куда не вламывается. Процедура прописана и проводится в рамах чего то(проверки, каких-то следственных действий, обыска на пример). Вот чего генеральный прокурор лично пришёл в гражданской одежде на какой-то, по сути, рядовой объект, это уже второй вопрос. Трудно себе представить, что ГП РФ не чем заняться, как ходить по объектам в гражданке.
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10k
BarOb 11 минут назад
Накажут по-любому, хотя-бы за нелегальных мигрантов. Может и существуют стройки без них, хотя вряд-ли
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1k
Сергей Викторович 39 минут назад
Охранник, который смог. Через час - а нет, не смог.
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21k
Davy Jones 3 часа назад
На месте застройщика, за такую подставку охранников всех уволить нахрен... А самому походу придётся в бега.
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112
BadMax 3 часа назад
>>Александр Бастрыкин, одетый в штатское и без охраны...
Гражданин Бастрыкин одетый в штатское не является начальником караула или разводящим. Допускать постороннего гражданина на охраняемую территорию сотрудник охранного предприятия не имеет права.
©Устав караульной службы.
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112
BadMax Горожанин 2 часа назад
Гражданин Бастрыкин одетый в штатское не является генеральным прокурором. Сотрудник ЧОП не имеет права принимать решения о допуске или недопуске посторонних лиц. Он обязан вызвать начальника (караула? смены? ЧОП-а?) и выполнять распоряжения последнего. До прибытия начальника прибывшее лицо на охраняемую территорию не допускается.
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112
BadMax Горожанин 42 минуты назад
Ещё раз:
Рядовой сотрудник ЧОП-а НЕ имеет права принимать решение о допуске ПОСТОРОННЕГО лица на охраняемую территорию. Он обязан ВЫЗВАТЬ начальника и выполнять его распоряжения. Решение о допуске прибывшего принимает его НАЧАЛЬНИК.
Зона намыва является территорией повышенной опасности. Если сотрудник допустит постороннего без сопровождающего и с ним (с посторонним) случится ЧП кто будет отвечать?
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41k
Сергей 3 часа назад
Уж кому кому, а охраннику точно ничего не будет. В его инструкции не прописано пускать всех без разбора.
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29k
Юрий 3 часа назад
Привратники попросили главу СК покинуть охраняемую территорию.

Ссылка www.youtube.com
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7k
tamin 4 часа назад
Ох интересно как. Походу нашла коса на камень. Интересно, что там за застройщик, что такой дерзкий
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167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 4 часа назад
На предъявленное удостоверение ответили: «И что?»
*надеюсь ОМОН..по отрабатывал удары на охранниках..как на груше)
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