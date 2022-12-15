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"Никто ж не умер!": после увольнения педагог устроил для учеников прощальный вечер с алкоголем и презервативами

"Никто ж не умер!": после увольнения педагог устроил для учеников прощальный вечер с алкоголем и презервативами

Автор:
15 декабря 2022 09:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бастрыкин   видео   вписка   педагог от бога   полиция   посиделки   учитель   
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"Впиской" заинтересовались проверяющие органы Новосибирской области и лично Александр Бастрыкин.

Молодой учитель из Москвы приехал в Новосибирскую область строить карьеру, но что-то пошло не так. Дети учиться не хотели, лавры с небес не падали, и даже стипендия, которую помимо зарплаты получал 25-летний педагог по программе "Учитель для России", не скрашивала жизнь в городе Черепаново . Преподаватель истории и ОБЖ загрустил, а после того, как его подопечные завалили проверочные тесты, решил уволиться, и на прощанье устроил для учеников "отвальную" с блэкджеком и шлюхами с выпивкой и прочими удовольствиями.

Все действо происходило в съемной квартире, хозяева которой ужаснулись тому, как выглядит жильё после "чаепития с барбарисками". Разбитая мебель, загаженные диваны, повсюду следы кутежа и пьянки. Сдавали квартиру москвичу, да еще и учителю, а получили на выходе свинарник.

Впрочем, огорчения хозяев квартиры - лишь часть истории. Сама вечеринка была довольно вольного формата - собственно, и уроки преподаватель проводил в той же манере, больше общаясь с детьми "за жизнь", нежели чем вдалбливая основы обществознания и исторические факты.


Сообщение о предстоящей "вписке" он разместил в соцсетях - пришло около 20 человек, среди них - дети от 13 лет. Совсем малышей преподаватель решил не звать, чтобы не было проблем. "А дети – от 13 до 17 лет - собрались прямо у него дома. Рассказали, что учитель раздал им вейпы и презервативы, стал говорить о сексе. Моя дочка с подружкой с этой вечеринки просто сбежали, - рассказала изданию "КП-Новосибирск" мама 15-летней девочки.


Оставшиеся были довольны. Это ж настоящая взрослая жизнь! Никто не читает морали, да еще и покурить можно без проблем и нотаций взрослых.

Правда, одна ученица перебрала, перестала отвечать на телефон родителям. А её мать, прибежав за дочкой, устроила скандал и вызвала полицию. Девочку на скорой с отравлением увезли в больницу. А преподавателем заинтересовались проверяющие органы и лично Бастрыкин.


Впрочем, сам преподаватель виноватым себя не считает. "Я понимал, что это может привести к печальным последствиям. Но для меня критерием было бы - если б кто-то умер от передоза, или ворвалась полиция. А этого не произошло, поэтому для меня последствия неприятные, но не фатальные", - рассуждает он. Сейчас педагог находится в Москве, и "вписку" он устраивал уже после увольнения из школы. Формально на тот момент он не работал учителем, однако, похоже, для надзорных органов этот факт не имеет значения.


На 25-летнего Марата Садекова составлен административный протокол ( ч. 1ст. 6.10 КоАП РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ»). Также протоколы составлены в отношении двух 17-летних подростков (ч. 1ст. 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом»), а их родители будут привлечены к ответственности по ст. 20.22 КоАП РФ "Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психотропных веществ."


Штраф за подобные правонарушения для преподавателя будет смехотворно мал - 1,5 тысячи рублей, и обеспокоенные родители хотят написать заявление в прокуратуру и добиться того, чтобы учитель получил более суровое наказание.

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Метки: Бастрыкин   видео   вписка   педагог от бога   полиция   посиделки   учитель   
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1k
Ksenia2 2 часа назад
Учитель года.
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527
alienator 11 минут назад
вот и выросло поколение которого мы опасались ..ученики провалили , хату сьемную в дребезг , презики и бухло несовершеннолетним и для него всё по кайфу
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351
adssaf afasffdsga 13 минут назад
Есть ли у нас процедура лишения диплома? Если нет, то повод задуматься о появлении такого института. Если на военке справляются дисциплинаркой и вплоть до трибунала, то тут, на гражданке, чего-то подобного для некоторых профессий не хватает.
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4k
foggen2 18 минут назад
Вот решительно не понимаю-ЗАЧЕМ?!
Учитывая отсутствие именно вопиющих преступлений типа изнасилования или ещё чего похуже-у молодого учителя просто было желание покуражиться и прибухнуть в компании.Так нафига туда детей то тащить?Я думаю,что даже при отсутствии друзей,учитывая что он переехал в незнакомый ему город недавно можно было тупо позвонить во все двери своего дома с приглашением и через час у него была бы полна горница гостей.А некоторые ещё и со своим)))
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38k
Александр Час назад
А когда то у нас было лучшее образование в мире...
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50k
dima423 Час назад
хороший тамада (зачеркнуто) учитель...и конкурсы интересные)
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4k
Горожанин Час назад
Такие и идут в педагоги, чтобы над детьми куражиться и власть показывать. Со взрослыми ни эмоционально-волевые, ни интеллектуальные качества не позволяют быть на равных и достойным. Зато с детьми такие ущербные чувствуют себя королями. Жаль, что при поступлении в педвузы и на педагогические специальности не проводят углубленное психологическое тестирование.
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351
adssaf afasffdsga Горожанин 11 минут назад
Тогда туда никто не попадёт - психически здоровый человек в современных реалиях в педвуз не пойдёт, и комментарии, подобные вашему, одна из причин - дело даже не в зарплате, а в том, что профессию унижают обычные люди, сводят всех под одну гребёнку.
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67
ruslan d Час назад
Где были все эти учителя , когда я учился в школе ???
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67
ruslan d Алексей Полчаса назад
не , ему 25 , со мной он не мог учиться .
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