"Никто ж не умер!": после увольнения педагог устроил для учеников прощальный вечер с алкоголем и презервативами

Оставшиеся были довольны. Это ж настоящая взрослая жизнь! Никто не читает морали, да еще и покурить можно без проблем и нотаций взрослых.

Правда, одна ученица перебрала, перестала отвечать на телефон родителям. А её мать, прибежав за дочкой, устроила скандал и вызвала полицию. Девочку на скорой с отравлением увезли в больницу. А преподавателем заинтересовались проверяющие органы и лично Бастрыкин.





Впрочем, сам преподаватель виноватым себя не считает. "Я понимал, что это может привести к печальным последствиям. Но для меня критерием было бы - если б кто-то умер от передоза, или ворвалась полиция. А этого не произошло, поэтому для меня последствия неприятные, но не фатальные", - рассуждает он. Сейчас педагог находится в Москве, и "вписку" он устраивал уже после увольнения из школы. Формально на тот момент он не работал учителем, однако, похоже, для надзорных органов этот факт не имеет значения.





На 25-летнего Марата Садекова составлен административный протокол ( ч. 1ст. 6.10 КоАП РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ»). Также протоколы составлены в отношении двух 17-летних подростков (ч. 1ст. 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом»), а их родители будут привлечены к ответственности по ст. 20.22 КоАП РФ "Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психотропных веществ."

Штраф за подобные правонарушения для преподавателя будет смехотворно мал - 1,5 тысячи рублей, и обеспокоенные родители хотят написать заявление в прокуратуру и добиться того, чтобы учитель получил более суровое наказание.

