Украинский футболист снял российский флаг с флагштока в Турции и похвалился видео в соцсетях

Многие спортсмены из стран СНГ зимние сборы проводят в Турции. Некоторым настолько скучно заниматься тренировками, что хочется куража и всплеска эмоций. Украинский футболист из клуба "Львов" Алексей Дитятьев зафиксировал на видео свою победу. Правда, не на поле. Спортсмен влез на флагшток перед отелем, где живут футболисты, стянул российский флаг, смял его и бросил на землю. Все это действо сопровождалось негативными комментариями и угрозами в адрес России.