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Украинский футболист снял российский флаг с флагштока в Турции и похвалился видео в соцсетях

Украинский футболист снял российский флаг с флагштока в Турции и похвалился видео в соцсетях

Автор:
27 февраля 2023 12:00
Сообщество : Спорт
Метки: Бастрыкин   Дитятьев   Спорт   Турция   ФК Львов   политика   флаг   футбол   
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Не успел слегка забыться скандал с избиением в Турции российских футболистов, как спортсмены из Незалэжной снова устроили провокацию.

Многие спортсмены из стран СНГ зимние сборы проводят в Турции. Некоторым настолько скучно заниматься тренировками, что хочется куража и всплеска эмоций. Украинский футболист из клуба "Львов" Алексей Дитятьев зафиксировал на видео свою победу. Правда, не на поле. Спортсмен влез на флагшток перед отелем, где живут футболисты, стянул российский флаг, смял его и бросил на землю. Все это действо сопровождалось негативными комментариями и угрозами в адрес России.


Свой "героический поступок" футболист не замедлил выложить в соцсеть, где получил тонну поддержки от соотечественников.


Инцидентом заинтересовался Следком РФ, а Александр Бастрыкин поручил расследовать факт надругательства над флагом России.

После предыдущего скандала, связанного с массовой дракой российских и украинских футболистов, наши спортсмены были вынуждены выехать в другой отель, чтобы избежать трений на почве политики. Однако, как видим, если кто-то жаждет провокаций, он их устраивает, и ничто не может ему помешать.

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Метки: Бастрыкин   Дитятьев   Спорт   Турция   ФК Львов   политика   флаг   футбол   
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41  комментарий
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7k
Том Сойер 2 часа назад
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 19 секунд назад
лучше бы под Артемовск ехал...показал свою удаль молодецкую...уепище фашистское.
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3k
ProstoBoBka 22 секунды назад
Настоящие КРЫСЫ! Сняли ночью, когда все спят! Днем не полезли херои и выкриков не слышно...
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14k
Alex 12 минут назад
Ссыкло... Как истинный херой хохоляндии ночью ох....нно смело победил. Херой хрюкаины, нет сомнений. Чмо, бл@.
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2k
vagon1 23 минуты назад
Пусть в Артёмовск едет, раз такой отважный!
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−8
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3k
ZET Полчаса назад
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
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880
Олег Квирулянт Полчаса назад
Как великолепно и массово расчехлялись небратья. Помогают сомневающимся (у нас) понять причины войны.
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2k
Fiverknot Полчаса назад
Втихоря, посреди ночи, как истинное ссыкло.
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1k
Мист Полчаса назад
шакал чубатый, прячется ссыкливое быдло....потом будет рыдать взахлеб и говорить что его заставили.
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15k
Элитный тигр 38 минут назад
Обезьяны, хули с них взять? В башке мозгов нет - из жопы не возьмешь...
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17
Дело Элитный тигр Полчаса назад
Обезьян не обижай. Скажи, просто ... Блин, если никого не обижать, как же их называть-то?
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8k
ишты 39 минут назад
Это в крови у них, однако? Совершать "подвиги" пользуясь безнаказанностью? Шакалья натура. Если такой патриот - езжай в Москву, сорви флаг с Кремля! Жалко или нет денег на билет - иди на фронт, закрась наш флаг на подбитом тобою танке. Нет, не хочется? Тогда сиди за границей на чужие деньги и не п.и.зди про патриотизм, крыса бандеровская!
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31k
Dobry vojak Svejk 41 минуту назад
Гадить - это смысл их существования
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−12
Artem 43 минуты назад
[мат], враньё в каждом посте. пишет "Спортсмен ВЛЕЗ на флагшток перед отелем" и тут же прилагает видео, в котором он просто спускает его с флагштока. как можно такое писать??
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2k
Aleks 46 минут назад
То что нужно делать если патриот, это поднимать в стране образование, науку, промышленность. А не позволять влазить в правительство еврейскому кагалу , а те в итоге создали украинцам проблем, затянули в войну, разрушили инфраструктуру, втянули по уши в долги, развалили экономику. Ну и пограбили естественно , ну а чего, их страна что ли? Изя не дома. А эти недочеловеки до сих пор этого не понимают, уезжают в европы и там украинскую символику везде выставляют. Как будто от этого у них дома порядок настанет, нет, порядок будет, когда правительство будет свое , которое будет бояться народа и делать то, что нужно народу а не им. По другому ничего не изменится.
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6k
Компьютер DELL монитором 47 минут назад
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1k
MrMopnex 56 минут назад
"Инцидентом заинтересовался Следком РФ, а Александр Бастрыкин поручил расследовать факт надругательства над флагом России."
И что они расследуют? Ровным счётом ничего. Этим должен заниматься МИД и посол РФ в Турции. Ноту протеста туркам. Турки должны отправить этого перца домой. И статью за вандализм и осквернение государственного флага. И тд.
А Бастрыкин вообще бонусы себе собирает? Что-то в каждом происшествии его имя звучит. А результаты вообще есть?
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