Украинский футболист снял российский флаг с флагштока в Турции и похвалился видео в соцсетях

Не успел слегка забыться скандал с избиением в Турции российских футболистов, как спортсмены из Незалэжной снова устроили провокацию.
Многие спортсмены из стран СНГ зимние сборы проводят в Турции. Некоторым настолько скучно заниматься тренировками, что хочется куража и всплеска эмоций. Украинский футболист из клуба "Львов" Алексей Дитятьев зафиксировал на видео свою победу. Правда, не на поле. Спортсмен влез на флагшток перед отелем, где живут футболисты, стянул российский флаг, смял его и бросил на землю. Все это действо сопровождалось негативными комментариями и угрозами в адрес России.
Свой "героический поступок" футболист не замедлил выложить в соцсеть, где получил тонну поддержки от соотечественников.
Инцидентом заинтересовался Следком РФ, а Александр Бастрыкин поручил расследовать факт надругательства над флагом России.
После предыдущего скандала, связанного с массовой дракой российских и украинских футболистов, наши спортсмены были вынуждены выехать в другой отель, чтобы избежать трений на почве политики. Однако, как видим, если кто-то жаждет провокаций, он их устраивает, и ничто не может ему помешать.
Источник:
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И что они расследуют? Ровным счётом ничего. Этим должен заниматься МИД и посол РФ в Турции. Ноту протеста туркам. Турки должны отправить этого перца домой. И статью за вандализм и осквернение государственного флага. И тд.
А Бастрыкин вообще бонусы себе собирает? Что-то в каждом происшествии его имя звучит. А результаты вообще есть?