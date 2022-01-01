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Следственный комитет проверит жалобы выступающих против концерта Линдемана активистов

Следственный комитет проверит жалобы выступающих против концерта Линдемана активистов (3 фото + 1 видео)

Автор:
01 января 2022 13:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бастрыкин   Концерт   Тилль Линдеманн   жалоба   нравственность   следственный комитет   
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Обеспокоенные родители вышли на тропу войны с безнравственностью.

Пока вся страна просыпается и запивает вчерашнюю ночь рассолом, "братья" уже работают. Некие общественники написали в Следственный комитет жалобу на лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна и выступили против его концерта в Новосибирской области.


Не дремлет и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который сегодня первым делом поручил подчинённым проверить доводы активистов и доложить о результатах.

О доводах общественников известно мало, но достаточно, чтобы сделать соответствующие выводы. Письмо с жалобой в СКР пришло от Координационного совета в защиту общественной нравственности (и такие ведомства в России есть). В обращении фигурируют "обеспокоенные родители", которые решительно настроены против "антикультурного явления" и намерены защищать детей от "потока мерзости и нечистот, который льётся со всех щелей". Помимо прочего в обращении говорится о "гибридной войне, которую ведут некоторые западные институты" и необходимости дать ей отпор.


Концерт лидера группы Rammstein должен пройти 26 января в новосибирском "Экспоцентре". Однако теперь из-за обеспокоенных блюстителей нравственности выступление Тилля под большим вопросом.

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Метки: Бастрыкин   Концерт   Тилль Линдеманн   жалоба   нравственность   следственный комитет   
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Aleks Час назад
Стёб над пионерией мне крайне не понравился. Всё же я был некогда тем самым пионером и вступал исключительно по собственному желанию и мне очень нравилось ощущать причастным себя к ней. Так же и с Комсомолом. Не хочу кривляться и врать ни себе, ни другим. В конце концов, это вопрос чести и совести. А так, пусть поёт, это же разнообразие. Впрочем, выступать ему или нет - это в любом случае дело самих россиян и они там у себя разберутся.
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5k
tamin 52 секунды назад
Мракобесие. Это же раммштайн. Это метал. А они к нему подходят как к хоровому церковному пению
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1k
Антон Штопаный Минуту назад
А королеву с пукающим влагалищем с первого канала не хотят убрать? Ну коли пошла борьба за нравственность.
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3k
RomaXz 5 минут назад
Бастрыки там уже с лупой клип проверил?
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25k
Владимир 15 минут назад
А активистов заставляют идти на концерт и смотреть на выкрутасы Тилля?
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2k
Дмитрий Круглов 20 минут назад
Интересно, сошло бы ему с рук аналогичное сочинительство, где мальчик был бы многократно унижен и изнасилован католическими немецкими священниками? А потом по сценарию мальчик вырастает, каждого из них находит и возвращает долги. Пусть проблемы о своей стране воспевает, чего у нас-то забыл?
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20k
kamanch 56 минут назад
Лучше бы СК занялся церковью. Засирают детям мозги религией.
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16k
Топпер Харли 59 минут назад
ППЦ!!! Всякие гомодрилы по всем каналам, это норм. Мир сошел с ума. Первый канал проверьте, да СБЕР. Кого они продвигают и какие "ценности" несут в массы.
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3k
Ivan Час назад
Меня от одного слова "нравственность" трясет! Попробуйте в шортах пройтись по Грозному. Там своя нравственность, а в Сочи вечерком на пляже трахаются каждые 100 метров, там другая. С голой жопой по всем каналам плясать можно, а у Кремля фотаться-нет.
От слова "нравственность", в его нынешнем понимании, смердит лицемерием.
Если в классе есть страшная свиномать какого-то школьника, то учитильнице нельзя с отдыха фото выкладывать с пляжа, ведь, сука, "нравственность"!
Сука, в жопу запихните эту нравственность себе в ее нынешнем виде!
Есть закон, и только он должен волновать СК! А нравственность пусть патриархия осуждает и повизгивает с бородой и в платьях на своих ресурсах, не мешая нормальным людям жить!
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47k
Albert GER Час назад
то есть когда ипуццо или голые педеразы по сцене бегают родителей не беспокоит.
А Тилл беспокоит... кастрюлеголовые писец. аудитория от Линдеманн от 18+.
некоторые его клипы запрещены в Германии.
а тут.. ск уже нечем заняться???

поставьте детям сказку Морозко и тд, раз нацкультура беспокоит.
не показывайте Тиля.
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