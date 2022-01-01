Следственный комитет проверит жалобы выступающих против концерта Линдемана активистов

Пока вся страна просыпается и запивает вчерашнюю ночь рассолом, "братья" уже работают. Некие общественники написали в Следственный комитет жалобу на лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна и выступили против его концерта в Новосибирской области.





Не дремлет и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который сегодня первым делом поручил подчинённым проверить доводы активистов и доложить о результатах.