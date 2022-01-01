Следственный комитет проверит жалобы выступающих против концерта Линдемана активистов

Обеспокоенные родители вышли на тропу войны с безнравственностью.
Пока вся страна просыпается и запивает вчерашнюю ночь рассолом, "братья" уже работают. Некие общественники написали в Следственный комитет жалобу на лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна и выступили против его концерта в Новосибирской области.
Не дремлет и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который сегодня первым делом поручил подчинённым проверить доводы активистов и доложить о результатах.
О доводах общественников известно мало, но достаточно, чтобы сделать соответствующие выводы. Письмо с жалобой в СКР пришло от Координационного совета в защиту общественной нравственности (и такие ведомства в России есть). В обращении фигурируют "обеспокоенные родители", которые решительно настроены против "антикультурного явления" и намерены защищать детей от "потока мерзости и нечистот, который льётся со всех щелей". Помимо прочего в обращении говорится о "гибридной войне, которую ведут некоторые западные институты" и необходимости дать ей отпор.
Концерт лидера группы Rammstein должен пройти 26 января в новосибирском "Экспоцентре". Однако теперь из-за обеспокоенных блюстителей нравственности выступление Тилля под большим вопросом.
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А он и проблемы своей страны "воспевает"
От слова "нравственность", в его нынешнем понимании, смердит лицемерием.
Если в классе есть страшная свиномать какого-то школьника, то учитильнице нельзя с отдыха фото выкладывать с пляжа, ведь, сука, "нравственность"!
Сука, в жопу запихните эту нравственность себе в ее нынешнем виде!
Есть закон, и только он должен волновать СК! А нравственность пусть патриархия осуждает и повизгивает с бородой и в платьях на своих ресурсах, не мешая нормальным людям жить!
Зачем Грозный. Детство провёл у бабушки в РУССКОМ городке на Северном Кавказе. Как-то в жару проехался на велосипеде без майки - все встречные смотрели как на дурака. Ну не принято там. Это вроде как бывшая казацкая станица - наверное, там свои понятия о культуре.
Он говорил, подпив, со смехом, что в школьные годы шорты надеть и пойти куда-как сейчас мужику в стрингах пройтись. Только отдыхающим простительно, но не местным! А это-Сочи, 25 лет назад.
А Тилл беспокоит... кастрюлеголовые писец. аудитория от Линдеманн от 18+.
некоторые его клипы запрещены в Германии.
а тут.. ск уже нечем заняться???
поставьте детям сказку Морозко и тд, раз нацкультура беспокоит.
не показывайте Тиля.