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15 изображений, рассказывающих трогательные истории без слов

15 изображений, рассказывающих трогательные истории без слов

Автор:
14 мая 2023 22:23
Сообщество : Жизнь
Метки: Трогательные   Эмоции   без слов   важно   задуматься   истории   
703
16

Иногда одна фотография может рассказать о моменте больше, чем тысяча слов. Эмоции на лице девушки-спасателя, гордость ребенка-инвалида - все это отзывается в нашей душе, и заставляет задуматься о том, что действительно важно. Взгляните!

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Метки: Трогательные   Эмоции   без слов   важно   задуматься   истории   
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1  комментарий
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Бритва Полчаса назад
что это вдруг французы озаботились историей? а сирию уничтожать, значит, было норм.
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