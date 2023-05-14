15 изображений, рассказывающих трогательные истории без слов

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Иногда одна фотография может рассказать о моменте больше, чем тысяча слов. Эмоции на лице девушки-спасателя, гордость ребенка-инвалида - все это отзывается в нашей душе, и заставляет задуматься о том, что действительно важно. Взгляните!
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2. Моему маленькому племяннику предстоит операция, и он попросил хирурга сначала вылечить игрушку
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Метки: Трогательные Эмоции без слов важно задуматься истории
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