17 трогательных историй, которые докажут, что забота и любовь могут всё

Когда в семье появляются домашние животные, то они сразу становятся важной её частью. Однако не всем питомцам посчастливилось попасть в хорошие руки и получить любовь, которую заслуживают их маленькие сердца. К счастью, интернет оказался местом, где многие люди рассказывают свои истории счастливого спасения лучших друзей человека.

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Мы нашли её в преклонном возрасте и беззубой, но мы влюбились с первого взгляда. Три месяца спустя она наслаждается своей новой жизнью 0 Источник:

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Никто не хотел забирать 10-летнего Сонни из приюта, из-за его худобы и проблем со здоровьем. Я его взял домой, и считаю это лучшим решением в моей жизни 0 Источник:

Одинокий Дик стал счастливым Диком 0 Источник:

Я нашла этого малыша посреди дороги, он был слишком слаб и голоден. Фотография справа - это то, что могут сделать 6 дней баловства у камина, много еды и уютная кровать 0 Источник:

Мы нашли Дэни в мусорном контейнере. Мы её вылечили и кормили из бутылочки. С тех пор она сильно изменилась и стала хранительницей нашего дома 0 Источник:

Я потерял Джорджа в октябре, а на днях увидел его фотографию в объявлении, опубликованном женщиной, которая его нашла. Теперь он дома 0 Источник:

Вот мой трехногий ребенок, Мэйзи! Фотография слева - первая, которую я сделал в ноябре 2018 года. Фотография справа - несколько дней назад 0 Источник:

Вчера он нашёл свой дом. Между этими фотографиями всего две недели разницы 0 Источник:

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Когда я усыновил восемнадцатилетнего Пауля в 2019 году, мне сказали, что он проживёт не более 2 месяцев. Как они были неправы 0 Источник:

Мы взяли его в декабре, и очень рады, что не прошли мимо 0 Источник:

В приюте Мерлин выглядел так грустно, что я просто посчитал своим долгом взять его с собой. Теперь он действительно величественный кот 0 Источник:

Сегодня мы пришли вместе из приюта. Она улыбается 0 Источник:

В приюте её содержали в тесной клетке, и она едва могла двигаться. Они делали всё возможное, но её никто не хотел забирать. Я проехал 20 часов, чтобы спасти её 0 Источник:

Я нашёл этого котёнка на станции, и привёз его сначала в офис, а затем домой. Через три месяца он стал настоящим красавцем 0 Источник:

Мы усыновили этого малыша из приюта. У него местами не было шерсти, заметные шрамы на животе и конъюнктивит. Теперь он красавчик, и у него счастливая жизнь 0 Источник: