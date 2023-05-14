Ученые выяснили, что у шимпанзе есть свой примитивный язык. Поразительно!

Исследование, проливающее свет на эволюционную историю человеческого языка, показало, что у шимпанзе есть свой язык с синтаксисом и особенными звуками.
Иногда простого крика (вне зависимости от языка) «О нет!», «Помогите!» или «Осторожно!» в сочетании с жестами и соответствующим выражением лица более чем достаточно, чтобы предупредить о возможной угрозе. Так, исследователи из Цюрихского университета решили с помощью небольшого розыгрыша выяснить, способны ли шимпанзе, — один из ближайших к человеку видов животных, — на подобный упреждающий уровень общения. Эксперимент показал: дикие шимпанзе в Уганде, вероятно, владеют собственным примитивным языком.
Язык обезьян
Ученые использовали пранк (розыгрыш) с поддельными змеями, натянутыми на лески, для наблюдения и записи реакции шимпанзе. Для животных воспроизводили определенные звуки в разном порядке, чтобы увидеть, какой из них вызовет более сильный отклик. Обнаружено: шимпанзе не только связывали конкретные звуки с соответствующими значениями, но и понимали порядок слов и реагировали соответствующим образом в зависимости от того, какой звук был первым в последовательности.
Ранее было замечено, что шимпанзе издавали два различных звука при виде змей и других опасностей в дикой природе. «Waa-barks», — призыв других шимпанзе помочь. «Alarm-huus» — предупреждение о потенциальной опасности. На первом этапе розыгрыша с фальшивой змеей ученые разместили поддельных змей рядом с шимпанзе. Пугая поддельной змеей, исследователи включали записи как «waa-barks», так и «alarm-huus».
Так, шимпанзе реагировали сильнее, когда за «waa-barks» следовал «alarm-huus». Это говорит, что порядок звука сыграл определенную роль в реакции обезьян. Исследователи считают, что это указывает на существование синтаксиса в примитивном языке животных. «Мы предлагаем, что своеобразные выражения представляют собой композиционную синтаксическую структуру, где значение комбинаций происходит из значения ее частей», — объяснили специалисты.
Эволюция языков
Исследователи отмечают: шимпанзе, использующие синтаксис, показывают, что синтаксис возник не у человека, «но что когнитивные строительные блоки, облегчающие синтаксис, возможно, присутствовали у последнего общего предка людей с шимпанзе».
«Люди и шимпанзе в последний раз имели общего предка около 6 миллионов лет назад. Поэтому наши данные показывают, что способность сочетать значимые вокализации потенциально составляет не менее 6 миллионов лет, если не больше», — сказал автор исследования и профессор Цюрихского университета Саймон Таунсенд.
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Уже не одно столетие люди наблюдают и исследуют приматов и наконец то вдрук это обнаружили! То есть раньше мозгов ни у кого не хватало, а тут раз и наконец? Это ведь не химия с физикой какие-нибудь. Это просто звуковые и мимические сигналы, достаточно не сложные для того, что бы начать замечать закономерности в них на много раньше чем нынче. Значит что? Значит не верю!
/*просто юмор, без негатива))
Странный вывод, почему эти способности не могли развиться много позже у обоих видов, независимо друг от друга?