Ученые выяснили, что у шимпанзе есть свой примитивный язык. Поразительно!

Язык обезьян

Ученые использовали пранк (розыгрыш) с поддельными змеями, натянутыми на лески, для наблюдения и записи реакции шимпанзе. Для животных воспроизводили определенные звуки в разном порядке, чтобы увидеть, какой из них вызовет более сильный отклик. Обнаружено: шимпанзе не только связывали конкретные звуки с соответствующими значениями, но и понимали порядок слов и реагировали соответствующим образом в зависимости от того, какой звук был первым в последовательности.

Ранее было замечено, что шимпанзе издавали два различных звука при виде змей и других опасностей в дикой природе. «Waa-barks», — призыв других шимпанзе помочь. «Alarm-huus» — предупреждение о потенциальной опасности. На первом этапе розыгрыша с фальшивой змеей ученые разместили поддельных змей рядом с шимпанзе. Пугая поддельной змеей, исследователи включали записи как «waa-barks», так и «alarm-huus».

Так, шимпанзе реагировали сильнее, когда за «waa-barks» следовал «alarm-huus». Это говорит, что порядок звука сыграл определенную роль в реакции обезьян. Исследователи считают, что это указывает на существование синтаксиса в примитивном языке животных. «Мы предлагаем, что своеобразные выражения представляют собой композиционную синтаксическую структуру, где значение комбинаций происходит из значения ее частей», — объяснили специалисты.