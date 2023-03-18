Из каких языков больше всего заимствований в русском?

После избавления от ига Русское государство начинает интенсивно взаимодействовать с Западом. Иностранные специалисты начали приезжать в страну еще с XII века, однако в XV и XVI веке их количество кратно возросло.

Особую роль в развитии контактов с Европой сыграл Иван Грозный. Он установил регулярные торговые и дипломатические отношения с Нидерландами и Англией и даже сватался к королеве Елизавете. А еще пригласил в Россию врачей, архитекторов, оружейников и военных. В его эпоху в русском языке появляются такие слова, как адмирал и солдат (из голландского либо немецкого), капитан (из итальянского)и многие другие.

ВXVIIвеке западноевропейская лексика часто проникает в русский язык через польский. Именно благодаря такому посредничеству в речи появились французские:

кастрюля,

дама,

курьер,

немецкие:

бунт,

вахта

кухня,

итальянские:

бричка

карета.

Вместе с тем в это же время русский активно пополняется и собственно полонизмами:

опека,

писарь,

традиция обращения на Вы.

В эпоху Петра I поток заимствований прямо пропорционален масштабам петровских преобразований. Слова появляются в языке вместе с новыми реалиями, возникают новые термины для обозначения новых явлений: президент и комиссия (из латинского), газета (из итальянского).

Исследователи подсчитали, что в петровскую эпоху больше всего заимствуется административная лексика, хотя появляются и слова, обозначающие бытовые реалии и термины (галстук, опера, симфония). Самыми активными донорами этой эпохи выступили немецкий, голландский, французский, английский.

Несмотря на стремительное обогащение языка, освоение заимствований нельзя было назвать бесконтрольным. «Сам Петр требовал от одного из своих дипломатов не употреблять излишне много заимствований: "ими дело выразуметь невозможно", – то есть руководствовался соображениями речевой целесообразности», — рассказывает доцент кафедры русского языка СПбГУ Елена Генералова.

Начало XIX века в России ознаменовалось расцветом галломании. Несмотря на то, что по-французски говорила лишь определенная прослойка населения — дворянство, в ту пору именно оно формировало отечественную культуру, поэтому французский сильно повлиял на русский.

На эту примету времени, в частности, указывает Александр Сергеевич Пушкин в романе «Евгений Онегин». Так он представляет свою героиню Татьяну:

«Она по-русски плохо знала,

Журналов наших не читала,

И выражалася с трудом

На языке своем родном,

Итак, писала по-французски».

Отношение к заимствованиям было и одним из предметов разногласий между сторонниками «старого» и «нового» слога; острая полемика между ними происходила в начале XIX века.

«Французский в это время мыслился как язык самой образованной, самой просвещенной нации. Ориентацию сторонников нового слога на французский можно рассматривать как продолжение петровских преобразований, как идею европеизации языка», — отмечает Елена Генералова.

Примирительную роль в этом конфликте сыграл Пушкин, творчество которого заложило основы современного русского литературного языка.

«После Пушкина споры о пути развитии русского языка прекращаются. В его творчестве всему есть место: у Пушкина мы находим и просторечие, и заимствования, и славянизмы, и все это служит цели художественной выразительности. Творчество Пушкина — это идеальное чувство меры. И оказалось, что в языке место есть всему», — комментирует Генералова.

На рубеже XIX-XX веков в русском языке заимствуется политическая лексика:

пролетарий,

социализм.

В 1920-е годы ее, к слову, дополнила волна советизмов — «собственных изобретений» молодой Советской России, призванных описать новые реалии:

рабфак,

совхоз,

нарком.

Следующий виток активного проникновения заимствований в русский язык пришелся на 1970-е годы. Во-первых, это жаргонизмы-англицизмы, распространившиеся в бытовой речи среди молодежи:

шузы (ботинки),

олды (родители),

флэт (квартира).

Во-вторых, это лексика из научно-фантастических романов, стремительно набиравших популярность: