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Из каких языков больше всего заимствований в русском?

Из каких языков больше всего заимствований в русском?

Автор:
18 марта 2023 09:57
Сообщество : Факты
Метки: изучение   интересно   познавательно   русския язык   факты   фото   язык   
2039
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Если исключить из нашего языка все слова иностранного происхождения, то мы сильно удивимся. Исчезнет огромное количество часто употребляемых слов, которые мы привыкли считать исконно своими.

Первыми заимствованиями в языке — тогда еще древнерусском — были грецизмы: они начали проникать в язык в Х-XI веках. Эта новая лексика относилась как к религиозной

  • ангел,
  • демон,
  • монах

и научной сферы, так и к обиходу:

  • кровать,
  • тетрадь,
  • корабль,
  • фонарь.

Слова проникали  посредством старославянского и напрямую из греческого языка.

Следующий пласт заимствований представляли скандинавизмы. Их появление было обусловлено развивавшимися с IX века торговыми, культурными и социальными контактами между Древней Русью и викингами.

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Ученые насчитали немногим более двухсот скандинавских слов-пришельцев, которые описывали человека, касались общественных отношений и занятий, а также включали имена собственные. Некоторые из этих слов со временем бесследно исчезли, другие сохранились.

  • варяг,
  • викинг,
  • витязь,
  • ябеда в значении «судья»,
  • кнут,
  • кофта,
  • крюк,
  • хлеб,
  • князь,
  • имена Ольга, Игорь.

Также с IX века, благодаря другим соседям, русский язык обогащается ориентализмами, среди которых тюркизмы, арабские, персидские и китайские слова. До нашествия на Русь татаро-монгольского ига новая лексика пополняла русский язык, например:

  • боярин,
  • шатёр,
  • богатырь,
  • ватага,
  • жемчуг.

Это произошло вследствие торговых и военных связей с приграничными племенами, прежде всего с печенегами, которые контролировали знаменитый торговый путь из варяг в греки (из Скандинавии в Византию), и половцами.

С середины XIII до конца XV века русские княжества находились в вассальной зависимости от Монгольской империи и позднее от Золотой Орды. В этот период язык существенно обогатился административной лексикой:

  • ямщик,
  • ярлык,
  • деньга,
  • тюрьма,
  • казна,

военной:

  • казак,
  • кинжал,
  • атаман,
  • сабля

и бытовой:

  • хозяин,
  • сарафан,
  • башмак,
  • стакан,
  • алмаз,
  • туман,
  • базар.

После избавления от ига Русское государство начинает интенсивно взаимодействовать с Западом. Иностранные специалисты начали приезжать в страну еще с XII века, однако в XV и XVI веке их количество кратно возросло.

Особую роль в развитии контактов с Европой сыграл Иван Грозный. Он установил регулярные торговые и дипломатические отношения с Нидерландами и Англией и даже сватался к королеве Елизавете. А еще пригласил в Россию врачей, архитекторов, оружейников и военных. В его эпоху в русском языке появляются такие слова, как адмирал и солдат (из голландского либо немецкого), капитан (из итальянского)и многие другие.

ВXVIIвеке западноевропейская лексика часто проникает в русский язык через польский. Именно благодаря такому посредничеству в речи появились французские:

  • кастрюля,
  • дама,
  • курьер,

немецкие:

  • бунт,
  • вахта
  • кухня,

итальянские:

  • бричка
  • карета.

Вместе с тем в это же время русский активно пополняется и собственно полонизмами:

  • опека,
  • писарь,
  • традиция обращения на Вы.

В эпоху Петра I поток заимствований прямо пропорционален масштабам петровских преобразований. Слова появляются в языке вместе с новыми реалиями, возникают новые термины для обозначения новых явлений: президент и комиссия (из латинского),  газета (из итальянского).

Исследователи подсчитали, что в петровскую эпоху больше всего заимствуется административная лексика, хотя появляются и слова, обозначающие бытовые реалии и термины (галстук, опера, симфония). Самыми активными донорами этой эпохи выступили немецкий, голландский, французский, английский.

Несмотря на стремительное обогащение языка, освоение заимствований нельзя было назвать бесконтрольным. «Сам Петр требовал от одного из своих дипломатов не употреблять излишне много заимствований: "ими дело выразуметь невозможно", – то есть руководствовался соображениями речевой целесообразности», — рассказывает доцент кафедры русского языка СПбГУ Елена Генералова.

Начало XIX века в России ознаменовалось расцветом галломании. Несмотря на то, что по-французски говорила лишь определенная прослойка населения — дворянство, в ту пору именно оно формировало отечественную культуру, поэтому французский сильно повлиял на русский.

На эту примету времени, в частности, указывает Александр Сергеевич Пушкин в романе «Евгений Онегин». Так он представляет свою героиню Татьяну:

«Она по-русски плохо знала,
Журналов наших не читала,
И выражалася с трудом
На языке своем родном,
Итак, писала по-французски».

Отношение к заимствованиям было и одним из предметов разногласий между сторонниками «старого» и «нового» слога; острая полемика между ними происходила в начале XIX века.

«Французский в это время мыслился как язык самой образованной, самой просвещенной нации. Ориентацию сторонников нового слога на французский можно рассматривать как продолжение петровских преобразований, как идею европеизации языка», — отмечает Елена Генералова.

Примирительную роль в этом конфликте сыграл Пушкин, творчество которого заложило основы современного русского литературного языка.

«После Пушкина споры о пути развитии русского языка прекращаются. В его творчестве всему есть место: у Пушкина мы находим и просторечие, и заимствования, и славянизмы, и все это служит цели художественной выразительности. Творчество Пушкина — это идеальное чувство меры. И оказалось, что в языке место есть всему», — комментирует Генералова.

На рубеже XIX-XX веков в русском языке заимствуется политическая лексика:

  • пролетарий,
  • социализм.

В 1920-е годы ее, к слову, дополнила волна советизмов — «собственных изобретений» молодой Советской России, призванных описать новые реалии:

  • рабфак,
  • совхоз,
  • нарком.

Следующий виток активного проникновения заимствований в русский язык пришелся на 1970-е годы. Во-первых, это жаргонизмы-англицизмы, распространившиеся в бытовой речи среди молодежи:

  • шузы (ботинки),
  • олды (родители),
  • флэт (квартира).

Во-вторых, это лексика из научно-фантастических романов, стремительно набиравших популярность:

  • бластер,
  • киборг.

В 1990-е годы в стране произошли масштабные социально-экономические изменения: смена политического строя, переход на рыночную экономику, развитие банковской системы, взрывной рост зарубежных контактов, отмена цензуры, культурная экспансия Запада; характерен растущий интерес ко всему иностранному, ранее недоступному. И русский язык вновь пережил массовое нашествие англицизмов. Некоторые пришли вместе с новыми реалиями:

  • ваучер,
  • грант,
  • блокбастер,
  • риелтор,
  • пиар,
  • маркетинг,
  • импичмент,

другие заместили старые слова (и почти всем нашлось место в речи):

  • клининг,
  • дансинг,
  • шоу,
  • трек.

Кроме того, заимствованиями активно пополняется молодежный сленг:

  • пипл,
  • бой,
  • вайб,
  • дринк,
  • лук,
  • криповый

и профессиональные жаргоны, особенно компьютерный: начиная от привычного имейла и заканчивая копипастом и скроллингом.

Цифровизация СМИ, появление социальных сетей, форумов и блогов привели к тому, что носители языка стали все чаще использовать заимствования даже там, где они не требуются или избыточны. Эта тенденция последних двух десятилетий приводит к попыткам чиновников взять процесс под контроль, что вполне предсказуемо и логично.

«Заимствования всегда были объектом пристального внимания и предметом того, что государство может стремиться урегулировать: здесь идеологический аспект очевиден. Тем не менее заимствования из языка убрать невозможно, особенно из языка с такой богатой и длительной историей, как русский. Заимствования появляются в языке на протяжении всего периода его существования, одни остаются, заполняя необходимые лакуны, другие из него потом уходят. Язык все сам перемалывает и всему находит место, заимствование – абсолютно естественный процесс развития любого языка, он неотделим от языковых контактов», — отмечает Елена Генералова.

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Метки: изучение   интересно   познавательно   русския язык   факты   фото   язык   
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22  комментария
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8k
Copycat 2 часа назад
В данный момент по моему из Англо-дал*****бского

все эти англицизмы к месту и нет там где можно без них изъясняться - заставляют меня смотреть на людей которые ими говорят с отвращением
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1k
lafonten 8 минут назад
В русском языке почти все слова, начинающиеся с буквы "а",-иностранные...
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13k
Kostick Час назад
кому любопытно, в сети свободно есть.
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5k
Frank Borman Час назад
Русский язык уже давно стал пылесосом - всасывает в себя все иностранные слова. Нужно, не нужно, он все сосет. Как говорят хохлы - лишь бы було, авось сгодится.
Вот есть слово стадо. Стадо коров, стадо баранов. А львы, оказывается, они ходят не в стадах, а в прайдах.
Лук стреляет стрелами. А арбалет? Нет, не стрелами, а болтами.
Вот раньше были канцелярии. А сейчас работать в канцелярии уже не комильфо, сейчас все сидят в оффисах.
Решение суда теперь вердикт. Старые добрые п@дарасы вдруг стали геями. Председатели собраний стали спикерами. Наверное,очень много болтают. Ну и далее по списку. В смысле, по листингу.
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13k
Александр Час назад
Хочешь говорить и писать на языке без заимствованных слов - учи Синдарин))) Дедушка Толкин будет доволен)))
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32k
Юр21 2 часа назад
Весьма поверхностно. Да, а как бояр, по мнению автора, называли до монголо-татарского ига? Да и само слово произносилось иначе - "болярин". Со словом "витязь" (конный воин) тоже орда никакой связи не имеет, похожее слово означающее конного воина есть и в литовском и в сербском языках, а до туда монголы никак не дошли.
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430
adssaf afasffdsga Юр21 59 минут назад
Не дошли? От эта да - а не подскажете, куда это Бату русских князей нанимал? Не на княжество Литовское случаем? А потомки Бату Киев и прочие земли Руси не у Литвы часом отбивали?
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31k
Андрей Иванов 2 часа назад
Насчёт викингов - не факт. Неясно, кто у кого занимал. Скорее викинги у нас. Ну вот хлеб - где можно выращивать там зерно в достаточном количестве, я уж не говорю, что у викингов кроме мелких огородов и с\х не было? То есть и сам хлеб, и слово пришло из Руси к викингам. Князь тоже не викинги, у них ярлы были

Ну и остальной текст - куча фактических ошибок
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99
Obrval 2 часа назад
Не раскрыта тема самых употребляемых в России слов.
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67k
Татьяна Юсова 2 часа назад
По первому высшему образованию я товаровед непродовольственных товаров.
Сейчас это называется мерчандайзер! Тьфу!
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2M
Иван Кемеров 2 часа назад
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430
adssaf afasffdsga Иван Кемеров Час назад
Индоевропейская языковая группа. Никаких заимствований в данном случае в большинстве слов - отпечаток накладывает некий общий праязык и не более.
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5k
Tuskub 2 часа назад
один "минус" (без минуса в "карму") - "публикующий" не "автор" - тема интересная (спорная, но интересная)
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