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Откуда у Николая II были слоны и что с ними стало

Откуда у Николая II были слоны и что с ними стало

Автор:
21 января 2023 08:39
Сообщество : Животные
Метки: Николай 2   животные   интересно   познавательно   слон   факты   фото   
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У Романовых среди питомцев были не только кошки и собаки, но и… слоны!

Одним из любимых развлечений монархов всегда были зверинцы. В Европе зоопарки были при королевских дворах, существовали они и в садах богатых аристократов: в них жили экзотические животные, привезенные из разных уголков планеты. Конечно, одними из самых ценных экспонатов всегда были носороги, бегемоты и слоны. Последние, кстати, были и у Николая II: предлагаем вам узнать, как они появились у российского императора и что с ними стало.

Хоботных в свою коллекцию Николай, еще будучи цесаревичем, привез из поездки по миру. Первого слона, который был индийским, доставили в Царское Село в 1891 году. Спустя пять лет сюда прибыл еще один гость, но уже из Африки: это был подарок престолу от правителя Абиссинии.

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На самом деле при императорском дворе в Петербурге слоны жили и раньше, однако всегда недолго, так как этим животным не подходил климат, также за ними не было должного ухода. Пожалуй, африканский слон Николая II стал для династии Романовых настоящим долгожителем: он умер лишь в 1917 году. Прожить так долго ему удалось по одной простой причине: в XIX столетии в Царском Селе появился «павильон в индийском стиле» — специальное здание для содержания этих животных. Зимой здание отапливалось, так что слоны жили в тепле, а летом они гуляли по парку и ежедневно купались в местном пруду. Но все же индийский слон прожил недолго: его не стало в 1902 году.

Николай II и его семья любили животных: у императора было три собаки, да и у его детей были свои питомцы. Известно, что у цесаревича Алексея был кот по кличке Котька и спаниель Джой. Когда мальчику нездоровилось, к нему не пускали других детей, боясь, что он может пораниться, поэтому Алексей проводил время со своими питомцами. В зверинце семейство также любило проводить время, Николай II неоднократно делал записи в своем дневнике, что они с сыном ходили смотреть, как купают слона. Также император увлекался фотографией, он сам сделал несколько снимков своего слона.

Содержание экзотического питомца обходилось недешево: в год на него выделялось 18 тысяч рублей из казны. Кормили его сеном и лепешками, пожаренными на сливочном масле. Так что же стало со слоном, когда семье Романовых пришлось покинуть Петербург? В сети распространена версия о том, что красавца-африканца расстреляли матросы. Якобы, революционеры восприняли зверинец (и его самого главного обитателя особенно) как символ самодержавия и роскошной жизни, которую вела императорская семья.

Но в действительности слона попытались перевезти в Москву, чтобы устроить в местный зоопарк. Увы, животное не перенесло дорогу, простудилось и погибло. Однако слона все-таки доставили в Москву, где превратили в экспонат музея. На это потребовалось около десяти лет: над телом поработали лучшие таксидермисты столицы. Так что африканского питомца Николая II и сегодня можно увидеть в Дарвиновском музее.

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Метки: Николай 2   животные   интересно   познавательно   слон   факты   фото   
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Alexander Gorn Минуту назад
Ага, Коля Кровавый был известным "любителем" животных. Охотничек, мля. Оченно любил пострелять по кошечкам да собачкам.
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