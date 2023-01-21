Откуда у Николая II были слоны и что с ними стало

Одним из любимых развлечений монархов всегда были зверинцы. В Европе зоопарки были при королевских дворах, существовали они и в садах богатых аристократов: в них жили экзотические животные, привезенные из разных уголков планеты. Конечно, одними из самых ценных экспонатов всегда были носороги, бегемоты и слоны. Последние, кстати, были и у Николая II: предлагаем вам узнать, как они появились у российского императора и что с ними стало.

Хоботных в свою коллекцию Николай, еще будучи цесаревичем, привез из поездки по миру. Первого слона, который был индийским, доставили в Царское Село в 1891 году. Спустя пять лет сюда прибыл еще один гость, но уже из Африки: это был подарок престолу от правителя Абиссинии.