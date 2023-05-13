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Человек, которого Маршак использовал в качестве прототипа самого известного в литературе рассеянного

Человек, которого Маршак использовал в качестве прототипа самого известного в литературе рассеянного

Автор:
13 мая 2023 16:20
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Вот какой рассеянный   Каблуков   Маршак   интересно   литература   образ   персонаж   прототип   рассеянность   стихотворение   
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Эту историю о «человеке рассеянном с улицы Бассейной» ещё с детства знают практически все. Но оказывается это не случайный образ: у забавного персонажа-недотёпы был вполне реальный прототип.

Собственно, автор и не скрывал этого. Маршак говорил, что хотя в общем и целом этот образ собирательный, но основную долю качеств в него вдохнул известный советский и русский радиохимик, профессор Иван Алексеевич Каблуков.

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Обаятельный, удивительный и неподражаемый в своей рассеянности – так автор отзывался о прототипе. Помимо множества регалий – член-корреспондент Академии Наук СССР, доктор химии, создатель школы физико-химиков в России Каблуков отличался поразительной непрактичностью и рассеянностью.

Ивана Алексеевича можно смело назвать рекордсменом по числу оговорок. «Химика» и «физия» встречались на лекциях так часто, что студенты привыкли и уже не исправляли. Известные химики Менделеев и Меншуткин у него объединились в единый образ под фамилией Мендельшуткин.

Профессор слушал симфонию Мендельховена и рассказывал, что «в Америке очень почитаемы великие писатели, как, например, Толстоевский". А однажды он выдал гениальную фразу: вместо «колба лопнула, и кусочек стекла попал в глаз», ­– сказал: «лопа колбнула, и кусочек глаза попал в стекло».

Перчатки, в отличие от литературного героя, он на ноги не натягивал. Но приходить по забывчивости на лекцию в одном  халате, забыв надеть брюки, Каблукову доводилось. Как и в ботинках разного цвета.

Вошёл в историю и ещё один курьёр: Каблуков узнал, что его студент попал в больницу с менингитом. И высказался, обращаясь к аудитории: «Менингит – опасная болезнь. Человек умирает или после излечения навсегда остаётся дураком. Я, например, в молодые годы тоже болел этой болезнью».

Маршак не был лично знаком с Каблуковым, но огромное количество анекдотичных ситуаций и забавных историй, связанных с профессором, слышал. Так и родился образ человека рассеянного.

Иван Алексеевич доказал, что гениальность и эксцентричность спокойно уживаются в характере одного человека. И остался в истории не только как создатель школы физико-химиков в России, положивший начало объединению химической и физической теории растворов, но как прототип персонажа стихотворения Маршака, ставшего самым популярным в творчестве этого автора.

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Метки: Вот какой рассеянный   Каблуков   Маршак   интересно   литература   образ   персонаж   прототип   рассеянность   стихотворение   
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Александр 2 часа назад
Вместо чая утром рано,
Выпил водки два стакана.
Вот такой рассеянный,
С улицы Бассейной!
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49k
Э.В 2 часа назад
"Вошёл в историю и ещё один курьёр: Каблуков узнал, что его студент попал в больницу с менингитом".
Автор, у вас Очепятка Опечатковна ))). Исправьте на курьёЗ.
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