Человек, которого Маршак использовал в качестве прототипа самого известного в литературе рассеянного

Обаятельный, удивительный и неподражаемый в своей рассеянности – так автор отзывался о прототипе. Помимо множества регалий – член-корреспондент Академии Наук СССР, доктор химии, создатель школы физико-химиков в России Каблуков отличался поразительной непрактичностью и рассеянностью.

Ивана Алексеевича можно смело назвать рекордсменом по числу оговорок. «Химика» и «физия» встречались на лекциях так часто, что студенты привыкли и уже не исправляли. Известные химики Менделеев и Меншуткин у него объединились в единый образ под фамилией Мендельшуткин.