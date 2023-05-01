Всадник без головы: кем он был на самом деле?

И La Muerte – (дословно «смерть» на испанском) – персонаж далеко не такой романтизированный, каким он предстаёт в художественном произведении.

О, дикий-дикий Запад… На заре становления государственности население Техаса трудилось в поте лица преимущественно на ниве противозаконной и совсем незаконной деятельности. Страдали от выходок бандитов и индейцы, и мирные белые. Поэтому предсказуемо с бандитизмом требовалось что-то делать.