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Всадник без головы: кем он был на самом деле?

Всадник без головы: кем он был на самом деле?

Автор:
01 мая 2023 13:37
Сообщество : Истории
Метки: La Muerte   Бигфут Уоллес   Всадник без головы   Крид Тэйлор   интересно   образ   персонаж   произведение   фильм   
1297
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И вот он несётся, настигает и… спасения нет. Эталонной экранизацией можно смело назвать картину «Всадник без головы», Мориса Джеральда в которой сыграл Олег Видов. Достоверным и ярким получился герой Кристофера Уокена в «Сонной лощине».

Между тем как персонаж Майна Рида не совсем вымышленный и не является плодом воображения писателя. Точнее, не совсем является.

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И La Muerte – (дословно «смерть» на испанском) – персонаж далеко не такой романтизированный, каким он предстаёт в художественном произведении.

О, дикий-дикий Запад… На заре становления государственности население Техаса трудилось в поте лица преимущественно на ниве противозаконной и совсем незаконной деятельности. Страдали от выходок бандитов и индейцы, и мирные белые. Поэтому предсказуемо с бандитизмом требовалось что-то делать.

И они делали – рейнджеры – добровольные отряды, формируемые для поддержания общественного порядка и защиты границ. Проявили себя эти парни как жёсткие и принципиальные. Поэтому рейнджеров ожидаемо быстро зауважали и индейцы, и мексиканцы, и белые техасцы.

И пара этих ребят как раз и сыграла свою роль в появлении истории о всаднике без головы. Ими стали «Бигфут» Уоллес и Крид Тэйлор. Тэйлор был родом из Алабамы, родился в 1820. К 20 годам имел солидный послужной список (сражения с апачами, работа в разведке). Потом перебрался в Техас, женился, обустроился и вступил в отряд.

Его напарником стал Уильям Александр Андерсон Уоллес, прозвище которого, вероятно, появилось благодаря невероятной силе и мощи этого человека. Семьёй он не обзавёлся, жизнь посвятил защите общественных интересов. По рассказам современников, был человеком не только недюжинной силы, но и кристальной честности.

Как же ребята посодействовали рождению жуткого Эль Муэрте? Занесло в Техас одного деятельного угонщика скота – некоего Видала, которого рейнджерам надо было изловить. Тем более что у Тейлора имелся на вредителя зуб: Видал с подельниками обнёс его ранчо и увёл несколько дорогих лошадей.

Напарники взяли в качестве поддержки ещё одного надёжного рейнджера, выследили угонщиков и, когда те разбили лагерь на ночь, благополучно всех перебили. Для острастки и в назидание другим Уоллес старательно примотал к спине дикого мустанга тело и отсечённую голову Видала в шляпе. И конь свободно слонялся по штату, пугая народонаселение страшной поклажей.

Впервые увидев мчащегося на них дикого мустанга со странным всадником, ковбои начинали  палить. Выстрелы ожидаемо не приносили результата. И люди давали дёру, отчаянно вопя по дороге: «Смерть! Смерть идёт!».

В итоге история разошлась по округе. И группа сердобольных охотников изловила лошадь и отпустила измученное животное на свободу, избавив от надоевшей поклажи. Тело угонщика к тому времени было уже изрядно деформировано, нафаршировано пулями и нашпиговано стрелами. Мужчины решили, что преступник с лихвой расплатился за содеянное, и предали его земле.

Похоронить-то похоронили. Но с этого времени люди стали видеть уже призрачного Видала. В разных местах Техаса, Мексики и не только. А, собственно, почему бы и нет? Ведь людям нужны легенды. Желательно страшные. Чтобы каждый наглядно понимал, что за все грехи и неблаговидные поступки когда-то придётся ответить.

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Метки: La Muerte   Бигфут Уоллес   Всадник без головы   Крид Тэйлор   интересно   образ   персонаж   произведение   фильм   
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7  комментариев
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4k
Влад 48 минут назад
"Уильям Александр Андерсон Уоллес, прозвище которого, вероятно, появилось благодаря невероятной силе и мощи этого человека"

Царь Иван Грозный, за свою жестокость прозванный Васильевичем.
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16k
Vital Idol 10 минут назад
в детстве, чуть не обосралися от страха...
Ссылка youtu.be
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1
Бобр 15 минут назад
Жесть
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8k
Александр Маслов 19 минут назад
Познавательно – спасибо. Вот только, сука, коника жалко
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1
Бобр Александр Маслов 13 минут назад
тоже небось от пуль досталось
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10k
Сатанеев 19 минут назад
Какое-то мутное повествование

"...увидев мчащегося на них дикого мустанга со странным всадником, ковбои начинали палить"
Стесняюсь спросить, зачем дикому мустангу мчаться на ковбоев?
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7k
tamin 2 часа назад
Кем был всадник без головы? Скорее всего трупом. Что-то мне подсказывает
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