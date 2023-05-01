Всадник без головы: кем он был на самом деле?

И вот он несётся, настигает и… спасения нет. Эталонной экранизацией можно смело назвать картину «Всадник без головы», Мориса Джеральда в которой сыграл Олег Видов. Достоверным и ярким получился герой Кристофера Уокена в «Сонной лощине».
Между тем как персонаж Майна Рида не совсем вымышленный и не является плодом воображения писателя. Точнее, не совсем является.
И La Muerte – (дословно «смерть» на испанском) – персонаж далеко не такой романтизированный, каким он предстаёт в художественном произведении.
О, дикий-дикий Запад… На заре становления государственности население Техаса трудилось в поте лица преимущественно на ниве противозаконной и совсем незаконной деятельности. Страдали от выходок бандитов и индейцы, и мирные белые. Поэтому предсказуемо с бандитизмом требовалось что-то делать.
И они делали – рейнджеры – добровольные отряды, формируемые для поддержания общественного порядка и защиты границ. Проявили себя эти парни как жёсткие и принципиальные. Поэтому рейнджеров ожидаемо быстро зауважали и индейцы, и мексиканцы, и белые техасцы.
И пара этих ребят как раз и сыграла свою роль в появлении истории о всаднике без головы. Ими стали «Бигфут» Уоллес и Крид Тэйлор. Тэйлор был родом из Алабамы, родился в 1820. К 20 годам имел солидный послужной список (сражения с апачами, работа в разведке). Потом перебрался в Техас, женился, обустроился и вступил в отряд.
Его напарником стал Уильям Александр Андерсон Уоллес, прозвище которого, вероятно, появилось благодаря невероятной силе и мощи этого человека. Семьёй он не обзавёлся, жизнь посвятил защите общественных интересов. По рассказам современников, был человеком не только недюжинной силы, но и кристальной честности.
Как же ребята посодействовали рождению жуткого Эль Муэрте? Занесло в Техас одного деятельного угонщика скота – некоего Видала, которого рейнджерам надо было изловить. Тем более что у Тейлора имелся на вредителя зуб: Видал с подельниками обнёс его ранчо и увёл несколько дорогих лошадей.
Напарники взяли в качестве поддержки ещё одного надёжного рейнджера, выследили угонщиков и, когда те разбили лагерь на ночь, благополучно всех перебили. Для острастки и в назидание другим Уоллес старательно примотал к спине дикого мустанга тело и отсечённую голову Видала в шляпе. И конь свободно слонялся по штату, пугая народонаселение страшной поклажей.
Впервые увидев мчащегося на них дикого мустанга со странным всадником, ковбои начинали палить. Выстрелы ожидаемо не приносили результата. И люди давали дёру, отчаянно вопя по дороге: «Смерть! Смерть идёт!».
В итоге история разошлась по округе. И группа сердобольных охотников изловила лошадь и отпустила измученное животное на свободу, избавив от надоевшей поклажи. Тело угонщика к тому времени было уже изрядно деформировано, нафаршировано пулями и нашпиговано стрелами. Мужчины решили, что преступник с лихвой расплатился за содеянное, и предали его земле.
Похоронить-то похоронили. Но с этого времени люди стали видеть уже призрачного Видала. В разных местах Техаса, Мексики и не только. А, собственно, почему бы и нет? Ведь людям нужны легенды. Желательно страшные. Чтобы каждый наглядно понимал, что за все грехи и неблаговидные поступки когда-то придётся ответить.
Источник:
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"...увидев мчащегося на них дикого мустанга со странным всадником, ковбои начинали палить"
Стесняюсь спросить, зачем дикому мустангу мчаться на ковбоев?