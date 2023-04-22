Реальные прототипы книжных пиратов – кем они были?

Правда, автор «причесал» его в соответствии с канвой произведения, убрав утончённость, образованность и акцентировав внимание не безудержной энергии, силе духа и решительности. Хенли перенёс ампутацию ноги из-за туберкулёза кости, поэтому в физическом плане тоже есть сходство.

Также есть мнение, что на формирование образа Одноногого повлияли братья Ллойд – Джон и Оуэн. Они разжились несколькими сундуками с золотом после ограбления испанского галеона. И зарыли сокровища на разных островах. У одного могло быть позаимствовано имя, а второй «подарил» ногу. Точнее, её отсутствие.