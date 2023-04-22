FISHKINET
Сообщество Лига книголюбов 401 пост • 298 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Лига книголюбов
Реальные прототипы книжных пиратов – кем они были?

Реальные прототипы книжных пиратов – кем они были?

Автор:
22 апреля 2023 10:31
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Герой   Джеймс Крюк   Джон Флинт   Питер Блад   джон сильвер   литература   образ   персонаж   пират   прототип   
2556
10

Образ лихого пирата в литературе, живописи, в театре и кино – это образ безжалостного, жёсткого, а порой невероятно кровожадного человека. Кажется, что таковыми их изображают для наглядности. Но у самых известных пиратов есть реальные прототипы. С определённым набором качеств.

×
×

Кровь и сокровища – вот основа капитана Флинта из «Острова сокровищ» Стивенсона. Его прототипом выступил Эдвард Тич, он же Чёрная Борода.

На это указывают не только горячность и убийственная репутация, но и место гибели Флинта, для которого автор выбрал место, где во время морского боя погиб Тич.

Эталонным Сильвер – он же Одноногий и Долговязый Джон стал после выхода «Острова  сокровищ». А об этом герое есть уже прямые, а не косвенные упоминания. Стивенсон писал, что взял за основу личность своего приятеля поэта Уильяма Эрнеста Хенли.

Правда, автор «причесал» его в соответствии с канвой произведения, убрав утончённость, образованность и акцентировав внимание не безудержной энергии, силе духа и решительности. Хенли перенёс ампутацию ноги из-за туберкулёза  кости, поэтому в физическом плане тоже есть сходство.

Также есть мнение, что на формирование образа Одноногого повлияли братья Ллойд – Джон и Оуэн. Они разжились несколькими сундуками  с золотом после ограбления испанского галеона. И зарыли сокровища на разных островах. У одного могло быть позаимствовано имя, а второй «подарил» ногу. Точнее, её отсутствие.

Персонаж Рафаэля Сабатини отличается от общепринятых пиратских стандартов. Блад – классический благородный разбойник, для которого честь и совесть – не пустые слова, а жизненное кредо.

Как и в случае с предыдущим  персонажем, он является собирательным образом. Имя он получил от доктора Генри Питмена, а фамилию от ирландца Томаса Блада, прославившегося успешным ограблением Тауэра.

Прослеживается в жизнеописании Блада и след знаменитого Генри Моргана. Но с отсутствием характерных для него зверств. Известно, что Сабатини очень вдохновлял Даниэль Дефо. Этот факт широко не известен, но Дефо был не только отличным писателем, но и талантливым разведчиком. И его жизненная позиция – участие в восстании, тюремное заключение тоже могли повлиять на формирование образа Блада.

А этого тоже не вполне типичного пирата автор «Питера Пэна» Джеймс Барри, вероятно, списал лично с себя. Основой произведения стали наблюдения за мальчишескими играми в индейцев и пиратов, которыми развлекали себя сыновья друга Барри Луэлина Дэвиса.

При создании Пэна Барри отталкивался от образа одного из мальчиков – Майкла. А вот главного антагониста – изысканного образованного франта в широкополой шляпе с тонкими лихо закрученными усами автор списал с себя.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Лига книголюбов"
Метки: Герой   Джеймс Крюк   Джон Флинт   Питер Блад   джон сильвер   литература   образ   персонаж   пират   прототип   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Aleksandr M. 5 часов назад
В лучшем разрешении не нашел сей баян))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Galateya

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

44206



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Скандальный треш-блогер сначала сбежал в Грузию, а когда вернулся - получил плевок в лицо
Скандальный треш-блогер сначала сбежал в Грузию, а когда вернулся - получил плевок в лицо
30 добрых, безумных и просто душераздирающих фото со страниц мировой истории
30 добрых, безумных и просто душераздирающих фото со страниц мировой истории
Набирающие популярность в сообществах
ЕГЭ: смешные истории и секреты⁠⁠
ЕГЭ: смешные истории и секреты⁠⁠
Нейромастер проиллюстрировал женские имена с учётом значения каждого, превратив их в прекрасных девушек
Нейромастер проиллюстрировал женские имена с учётом значения каждого, превратив их в...
Хорошая находка для любителей детективов
Хорошая находка для любителей детективов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Причина увольнения

Лучшие демотиваторы
Хотел было завести собаку, но кот заверил что справится сам.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#подборка#автомир#машина#люди#авто аварии#Еда#кино#Приколы
#Юмор#интересно#интересное#в мире#аварии#США#познавательно#забавно#Мемы#Фотографии
#история#факты#автомобили#Прикол#дтп#кот#кошка#картинки#наука#Автовсячина
OnePlus Nord CE 3 Lite 5G – народный смартфон уже в России OnePlus Nord CE 3 Lite 5G – народный смартфон уже в России Под маской Бегемота Под маской Бегемота Поднимите мне веки: кем было самое жуткое порождение фантазий, нашедших отражение в творчестве Гоголя? Поднимите мне веки: кем было самое жуткое порождение фантазий, нашедших отражение в творчестве... Реальные прототипы нереальных злодеев Реальные прототипы нереальных злодеев Унылый Аладдин и панкующая Урсула: как по замыслу мультипликаторов должны были выглядеть персонажи известных мультфильмов? Унылый Аладдин и панкующая Урсула: как по замыслу мультипликаторов должны были выглядеть... Простой и уникальный: кинообразы Николая Сморчкова, посвятившего кино почти 70 лет Простой и уникальный: кинообразы Николая Сморчкова, посвятившего кино почти 70 лет

На что жалуетесь?

Вернуться