Реальные прототипы книжных пиратов – кем они были?

Образ лихого пирата в литературе, живописи, в театре и кино – это образ безжалостного, жёсткого, а порой невероятно кровожадного человека. Кажется, что таковыми их изображают для наглядности. Но у самых известных пиратов есть реальные прототипы. С определённым набором качеств.
Кровь и сокровища – вот основа капитана Флинта из «Острова сокровищ» Стивенсона. Его прототипом выступил Эдвард Тич, он же Чёрная Борода.
На это указывают не только горячность и убийственная репутация, но и место гибели Флинта, для которого автор выбрал место, где во время морского боя погиб Тич.
Эталонным Сильвер – он же Одноногий и Долговязый Джон стал после выхода «Острова сокровищ». А об этом герое есть уже прямые, а не косвенные упоминания. Стивенсон писал, что взял за основу личность своего приятеля поэта Уильяма Эрнеста Хенли.
Правда, автор «причесал» его в соответствии с канвой произведения, убрав утончённость, образованность и акцентировав внимание не безудержной энергии, силе духа и решительности. Хенли перенёс ампутацию ноги из-за туберкулёза кости, поэтому в физическом плане тоже есть сходство.
Также есть мнение, что на формирование образа Одноногого повлияли братья Ллойд – Джон и Оуэн. Они разжились несколькими сундуками с золотом после ограбления испанского галеона. И зарыли сокровища на разных островах. У одного могло быть позаимствовано имя, а второй «подарил» ногу. Точнее, её отсутствие.
Персонаж Рафаэля Сабатини отличается от общепринятых пиратских стандартов. Блад – классический благородный разбойник, для которого честь и совесть – не пустые слова, а жизненное кредо.
Как и в случае с предыдущим персонажем, он является собирательным образом. Имя он получил от доктора Генри Питмена, а фамилию от ирландца Томаса Блада, прославившегося успешным ограблением Тауэра.
Прослеживается в жизнеописании Блада и след знаменитого Генри Моргана. Но с отсутствием характерных для него зверств. Известно, что Сабатини очень вдохновлял Даниэль Дефо. Этот факт широко не известен, но Дефо был не только отличным писателем, но и талантливым разведчиком. И его жизненная позиция – участие в восстании, тюремное заключение тоже могли повлиять на формирование образа Блада.
А этого тоже не вполне типичного пирата автор «Питера Пэна» Джеймс Барри, вероятно, списал лично с себя. Основой произведения стали наблюдения за мальчишескими играми в индейцев и пиратов, которыми развлекали себя сыновья друга Барри Луэлина Дэвиса.
При создании Пэна Барри отталкивался от образа одного из мальчиков – Майкла. А вот главного антагониста – изысканного образованного франта в широкополой шляпе с тонкими лихо закрученными усами автор списал с себя.
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