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30 интересных, но малоизвестных фактов

30 интересных, но малоизвестных фактов

Автор:
12 мая 2023 17:38
Сообщество : Факты
Метки: Today I Learned   Сегодня я узнал   всячина   интересные факты   обо всем   удивительное рядом   факты   хочу все знать   
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Никогда не поздно узнать что-то новое! Об этом нам напоминает Reddit-форум Today I Learned (TIL). Благодаря его участникам копилку знаний можно пополнять без устали.

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Суд встал на сторону уволенной сотрудницы, приказав полностью выплатить оставшуюся часть ее жалования.

...Еще через год они объединились с графством Бланд (Новый Южный Уэльс, Австралия), чтобы сформировать Лигу чрезвычайных сообществ. Все названия в переводе с английского означают «скучный», «неинтересный».

Они работали носильщиками и проводниками, и перевезли 750 раненых по тропе Кокода. Они кормили раненых, строили убежища, и не бросили умирать ни одного раненого солдата, даже во время тяжелых боев. Австралийцы называли их Fuzzy Wuzzy Angels, кучерявыми ангелами.

В 1933 году Николас Дрейштадт, менеджер среднего звена в General Motors, сорвал заседание исполнительного комитета GM и убедил их отказаться от этой политики и начать продавать свою продукцию чернокожим. За год продажи выросли на 70%.

Щенкам предоставляется немедленный доступ к добыче, а пожилые особи должны ждать своей очереди.

Ему потребовалось почти десятилетие, чтобы подготовиться к этому погружению. В то время как спуск занял всего 15 минут, подъем на поверхность занял более 13 часов.

Он перегрыз верёвки зубами, добрался до позиций американцев и предупредил их о надвигающейся атаке противника. Он выжил.

Благодаря искусному врачеванию под его наблюдением погибло всего 5 гладиаторов.

На её высыхание может уйти более 3 лет. Она используется для предотвращения проникновения и обозначения нарушителей, поскольку её очень трудно удалить.

И он решил, что дешевые резиновые тапки, придуманные маленькой стартап-компанией Crocs, выглядят вполне футуристично, но слишком глупо, чтобы когда-либо стать популярными в реальной жизни.

Хадсон вызвал мужчину нормального роста на дуэль на пистолетах из-за оскорбления. Его противник вышел на поединок, вооруженный водяным пистолетом. Хадсон выстрелил ему в голову из настоящего пистолета и убил его.

Исключением стала страховая компания Lloyd's of London, заявившая: «Выплачиваем всем нашим страхователям полностью, независимо от условий их полисов». Это укрепило репутацию компании в США.

Телепродюсер Гарт Ансье из NBC выпустил рекламные ролики, в которых говорилось: «Вы любили их семь лет, посмотрите, чем всё это закончится в финале сериала «Друзья» в этот четверг". После этого актёры согласились на снижение зарплаты.

Соевый соус, матча, апельсин, черника, лимонный уксус, мандарин юзу, красный апельсин, соль, банан, фруктовое парфе, дыня, мускат, кленовый сироп, суп из красной фасоли, вишневый цвет... и это лишь небольшая часть.

Эта смесь была доступна без рецепта и обещала устранить ваш кашель за одну ночь, чтобы вы могли спать.

Вы можете сделать один шаг с вершины и падать вниз целый километр, прежде чем столкнетесь с чем-нибудь.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Today I Learned   Сегодня я узнал   всячина   интересные факты   обо всем   удивительное рядом   факты   хочу все знать   
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15  комментариев
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11k
ron Час назад
Классно, спасибо! К пункту 4 - В некоторых частях австралийской армии аборигены Новой Гвинеи работали радистами и говорили на особом свистящем варианте языка вом. Даже перехваченные сообщения враг не мог расшифровать.

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1k
Виктор Глущенко 3 минуты назад
И это гавно было на первом месте ?
Ссылка youtu.be
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46k
turyst 19 минут назад
Хоть бы писали, что "с аквалангом". А то:
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46k
turyst 19 минут назад
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46k
turyst 19 минут назад

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46k
turyst 20 минут назад
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6k
Андрей Крылов 20 минут назад
Реферат плохого школьника о "цедесах". Ну да. Это же перевод англоязычного тупого! А хоть немногдо поправить и уточнить (по некоторому реально интересно)? Вышел бы хороший пост. А так...Минус.
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12k
Андрей А Полчаса назад
"Благодаря искусному врачеванию под его наблюдением погибло всего 5 гладиаторов" из 6ти
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137
Tupen 36 минут назад
Чарли Шин за съёмки в "Два с половиной человека" получал до двух миллионов долларов за эпизод. А потом...
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10k
Михаил 50 минут назад
Комментарий к фото
года два назад собачку на 1300+ метров погружали на спец. смеси. Офигела немного, но живая.
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664
Виктор Чикалев 53 минуты назад
Пищуха, она же сеноставка.
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8k
Александр Маслов Час назад
Видимо дядя не доигрался трансформерами в 90-тые?

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976
ruslan d Час назад
Crocs в России ваще не дёшево ...
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3k
Yus Час назад
"16. При дворе короля Англии Карла I был человек по имени Джеффри Хадсон, рост которого составлял всего 45 см"

Достали уже с чушью. Вот это очень удивительно, что лилипут в 7 лет имел рост 45 сантиметров. Прямо чудо природы.
https://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Hudsonhttps://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Hudson
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