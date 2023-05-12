30 интересных, но малоизвестных фактов

Телепродюсер Гарт Ансье из NBC выпустил рекламные ролики, в которых говорилось: «Вы любили их семь лет, посмотрите, чем всё это закончится в финале сериала «Друзья» в этот четверг". После этого актёры согласились на снижение зарплаты.