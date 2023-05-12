30 интересных, но малоизвестных фактов

Никогда не поздно узнать что-то новое! Об этом нам напоминает Reddit-форум Today I Learned (TIL). Благодаря его участникам копилку знаний можно пополнять без устали.
1. Канадец Трой Хертубис сконструировал костюм для изучения медведей гризли вблизи в природе. Он проверял его, заставляя друзей сбивать его внедорожником или въезжать в него на грузовике
2. McDonald's в Нидерландах однажды уволил сотрудницу за то, что она продала коллеге гамбургер, а затем отдельно дала ему кусок сыра, утверждая, что она должна была взять больше за чизбургер
Суд встал на сторону уволенной сотрудницы, приказав полностью выплатить оставшуюся часть ее жалования.
3. Город Боринг (Орегон, США) установил отношения с деревней Далл (Шотландия, Великобритания) в 2012 году...
...Еще через год они объединились с графством Бланд (Новый Южный Уэльс, Австралия), чтобы сформировать Лигу чрезвычайных сообществ. Все названия в переводе с английского означают «скучный», «неинтересный».
4. Во время Второй мировой войны коренные жители Папуа-Новой Гвинеи помогали австралийцам в борьбе с Японией
Они работали носильщиками и проводниками, и перевезли 750 раненых по тропе Кокода. Они кормили раненых, строили убежища, и не бросили умирать ни одного раненого солдата, даже во время тяжелых боев. Австралийцы называли их Fuzzy Wuzzy Angels, кучерявыми ангелами.
5. В тот момент, когда композиция «Beat It» Майкла Джексона достигла 3-го места хита-парада в Австралии, пародия на неё «Eat It» от Странного Эла Янковича оказалась на первом месте
6. В начале 1930-х годов компания Cadillac отказывалась продавать автомобили чернокожим, такова была её политика
В 1933 году Николас Дрейштадт, менеджер среднего звена в General Motors, сорвал заседание исполнительного комитета GM и убедил их отказаться от этой политики и начать продавать свою продукцию чернокожим. За год продажи выросли на 70%.
7. В отличие от большинства животных, африканские дикие собаки следуют возрастной системе распределения пищи
Щенкам предоставляется немедленный доступ к добыче, а пожилые особи должны ждать своей очереди.
8. Мировой рекорд по глубине погружения (332,4 м) был установлен египетским дайвером Ахмедом Габром в 2014 году в Дахабе
Ему потребовалось почти десятилетие, чтобы подготовиться к этому погружению. В то время как спуск занял всего 15 минут, подъем на поверхность занял более 13 часов.
9. Житель Соломоновых островов Джейкоб К. Вуза во время Второй мировой войны был захвачен японцами на острове Гуадалканал. Его привязали дереву, прокололи штыком и оставили умирать
Он перегрыз верёвки зубами, добрался до позиций американцев и предупредил их о надвигающейся атаке противника. Он выжил.
10. Римский врач Гален использовал вино в качестве дезинфицирующего средства для всех типов ран и даже пропитывал им вывалившиеся внутренности перед тем, как вернуть их в тело
Благодаря искусному врачеванию под его наблюдением погибло всего 5 гладиаторов.
12. Существует медведь Пиззли, гибрид белого медведя и гризли. Этот гибридный вид не бесплоден и может размножаться
13. Пищуха — это маленький грызун, который собирает растения и сушит их на солнце, чтобы сохранить на зиму
14. Как сделать так, чтобы нарушители не перелезали через забор? Покрасить его специальной невысыхающей масляной краской. Такая краска была разработана в 1960-х годах
На её высыхание может уйти более 3 лет. Она используется для предотвращения проникновения и обозначения нарушителей, поскольку её очень трудно удалить.
15. В фильме 2006 года «Идиократия» все носят кроксы, потому что у дизайнера костюмов был ограниченный бюджет на обувь
И он решил, что дешевые резиновые тапки, придуманные маленькой стартап-компанией Crocs, выглядят вполне футуристично, но слишком глупо, чтобы когда-либо стать популярными в реальной жизни.
16. При дворе короля Англии Карла I был человек по имени Джеффри Хадсон, рост которого составлял всего 45 см
Хадсон вызвал мужчину нормального роста на дуэль на пистолетах из-за оскорбления. Его противник вышел на поединок, вооруженный водяным пистолетом. Хадсон выстрелил ему в голову из настоящего пистолета и убил его.
17. Хомяки в Вене, Австрия, научились переживать суровые зимы, питаясь маслянистыми свечами, оставленными скорбящими на могилах
18. Деревья гинкго в Японии являются символом надежды и упорства. Потому что они пережили бомбардировку в Хиросиме
19. Король Карл III и принц Уильям всегда путешествуют в разных самолетах. Если произойдёт крушение, кто-то из них останется в живых
20. После пожаров, последовавших за землетрясением в Сан-Франциско в 1906 году, многие страховые компании пытались избежать покрытия убытков
Исключением стала страховая компания Lloyd's of London, заявившая: «Выплачиваем всем нашим страхователям полностью, независимо от условий их полисов». Это укрепило репутацию компании в США.
21. У первой официальной монеты США, находящейся в обращении, Fugio Cent, был девиз «Занимайся своим делом» вместо «Мы верим в Бога»
22. Знаменитое блюдо тикка масала — британское, а не индийское и придумано оно в 70-х годах, а не давным-давно, как представляется многим
23. В слюне человека присутствует обезболивающее под названием опиорфин, и оно сильнее морфина
24. В 2000 году, актёры сериала «Друзья» требовали зарплату в размере 1 050 000 долларов за каждый эпизод
Телепродюсер Гарт Ансье из NBC выпустил рекламные ролики, в которых говорилось: «Вы любили их семь лет, посмотрите, чем всё это закончится в финале сериала «Друзья» в этот четверг". После этого актёры согласились на снижение зарплаты.
25. Мастерство мадам Тюссо в изготовлении восковых копий людей спасло её от гильотины Французской революции
26. Один из пяти немецких родителей сожалеет о том, что у него есть дети, и предпочел бы прожить свою жизнь без них
Соевый соус, матча, апельсин, черника, лимонный уксус, мандарин юзу, красный апельсин, соль, банан, фруктовое парфе, дыня, мускат, кленовый сироп, суп из красной фасоли, вишневый цвет... и это лишь небольшая часть.
28. «Сироп от кашля на одну ночь» продавался в конце 1800-х годов и содержал алкоголь, каннабис, хлороформ и морфин
Эта смесь была доступна без рецепта и обещала устранить ваш кашель за одну ночь, чтобы вы могли спать.
29. Гора Тор на острове Баффинова Земля, Канада, — самый высокий вертикальный склон на планете (1250 м)
Вы можете сделать один шаг с вершины и падать вниз целый километр, прежде чем столкнетесь с чем-нибудь.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Достали уже с чушью. Вот это очень удивительно, что лилипут в 7 лет имел рост 45 сантиметров. Прямо чудо природы.
https://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Hudsonhttps://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Hudson