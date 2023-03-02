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30 увлекательных фактов из серии «Сегодня я узнал»

30 увлекательных фактов из серии «Сегодня я узнал»

Автор:
02 марта 2023 16:10
Сообщество : Факты
Метки: Сегодня я узнал   Уголок эрудита   занимательные факты   интересные факты   познавательно   увлекательно   факты   хочу все знать   
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Любознательным людям никогда не скучно! Ведь они могут узнать что-то новое каждый день. Благо возможностей в наши дни для этого более чем достаточно.

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Саккадическая маскировка, или визуальное подавление саккад (очень быстрых движений двух глаз в одном направлении), — это резкое снижение зрительной чувствительности, «отключение» обработки размытого изображения сетчатки. Однако скорость саккад настолько велика, что мы просто не замечаем этой временной слепоты.


Он назвал свою новую компанию «Maybelline» в честь своей сестры «Maybel» и основного компонента «Vaseline».


«Телефон ветра» был установлен после землетрясения и цунами на Фукусиме в 2011 году, им воспользовались более 30 000 человек.


Она хотела предотвратить срубание этого дерева компанией Pacific Lumber Company. И ей удалось спасти Луну.


Это историческое событие носит название «птица в стене». Элизабет Крофтс


В качестве примеров можно привести женщину, которая спасла несколько детей, вступив в бой с белым медведем, и женщину, которая сумела поднять автомобиль достаточно высоко, чтобы спасти человека.


Он сделал это, чтобы получить страховую выплату.


Первое составляет приблизительно 10120 (число Шеннона). Второе — от 1079 до 1081, то есть в 1040 раз меньше числа Шеннона.


Обычно она останавливалась в замке какого-то местного дворянина. Но если замок оказывался слишком мал, хозяева спешили выехать, чтобы освободить место для её величества. Естественно, отказа она не принимала и за постой не платила.


Причиной стало то, что Заппа ввёл строгий запрет на наркотики среди своих музыкантов. Фрушанте сказал: «Я хотел быть рок-звездой, принимать наркотики и клеить девочек, и я не смог бы сделать это, если бы был в группе Заппы».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Сегодня я узнал   Уголок эрудита   занимательные факты   интересные факты   познавательно   увлекательно   факты   хочу все знать   
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5  комментариев
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9k
Владимир Полчаса назад
"23. В Швейцарии в 15 веке был случай, когда петуха обвинили в том, что он несёт яйца и таким образом нарушает законы природы. А потом приговорили к публичному сожжению заживо"
В 21 веке, нынешних петухов, надо бы так же!
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3k
S__D 2 минуты назад
Комментарий к фото
стреляют по Венере
.
Понажираются..
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31k
Dobry vojak Svejk Полчаса назад
Из серии "Узнал и сразу забыл"
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15k
Элитный тигр Полчаса назад
21. Единственный подтверждённый случай отравления конфетами на Хэллоуин произошел в 1974 году. Рональд О'Брайан убил своего сына Тимоти, дав ему конфеты-палочки, пропитанные цианидом (с)

Ну это же не конфетами отравление, а цианидом. Когда травятся паленой водкой - не говорят же, что отравился водой???
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
Бред.
Удивительный бред.
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