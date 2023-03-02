30 увлекательных фактов из серии «Сегодня я узнал»

Причиной стало то, что Заппа ввёл строгий запрет на наркотики среди своих музыкантов. Фрушанте сказал: «Я хотел быть рок-звездой, принимать наркотики и клеить девочек, и я не смог бы сделать это, если бы был в группе Заппы».