30 увлекательных фактов из серии «Сегодня я узнал»

Любознательным людям никогда не скучно! Ведь они могут узнать что-то новое каждый день. Благо возможностей в наши дни для этого более чем достаточно.
1. Мы полностью слепы примерно 40 минут в день из-за саккадической маскировки. Без неё наша жизнь была бы похожа на постоянный просмотр фильма, снятого на трясущуюся портативную камеру
Саккадическая маскировка, или визуальное подавление саккад (очень быстрых движений двух глаз в одном направлении), — это резкое снижение зрительной чувствительности, «отключение» обработки размытого изображения сетчатки. Однако скорость саккад настолько велика, что мы просто не замечаем этой временной слепоты.
2. В 1915 году фармацевт увидел, как его сестра делает тушь для ресниц из угля и вазелина, и подумал, что может сделать продукт получше. Его изобретение было проще в применении и намного безопаснее для глаз
Он назвал свою новую компанию «Maybelline» в честь своей сестры «Maybel» и основного компонента «Vaseline».
3. В Японии есть «телефон ветра». Неподключённая телефонная будка, в которой скорбящие родственники могут «поговорить» с умершими близкими
«Телефон ветра» был установлен после землетрясения и цунами на Фукусиме в 2011 году, им воспользовались более 30 000 человек.
4. Средняя продолжительность жизни домашней кошки увеличилась с семи лет в начале 1980-х годов до пятнадцати лет в 2021 году
5. Активистка-эколог Джулия «Баттерфляй» Хилл 738 дней прожила на 1500-летней калифорнийской секвойе (получившей имя Луна) на высоте 55 м над землёй
Она хотела предотвратить срубание этого дерева компанией Pacific Lumber Company. И ей удалось спасти Луну.
6. Американский актёр Джонатан Голдсмит выступал за поддержку пострадавших от наземных мин, помогал в предотвращении и лечении рака у собак, спасении амурского тигра и прекращении торговли детьми в целях сексуальной эксплуатации в Камбодже
8. Альпинисты и другие люди, оказавшиеся в ситуации выживания, нередко ощущают чьё-то странное присутствие рядом с ними. Этот кто-то поддерживает их и даёт советы. Явление называют синдромом третьего
9. В 1941 году военный корабль США «Нью-Йорк» открыл огонь по объекту, приняв его за японский самолет. Огонь вёлся до тех пор, пока штурман не понял, что они стреляют по Венере
10. В 1554 году Элизабет Крофтс спряталась в стене на Олдерсгейт-стрит (Лондон), притворилась небесным посланником и прочитала антикатолическую проповедь. Её пришли послушать 17 000 человек
Это историческое событие носит название «птица в стене». Элизабет Крофтс
11. Собаки смешанных пород живут в среднем 14 лет, а чистокровные — в среднем около 10 лет
12. Уилли О’Ри, первый чернокожий игрок НХЛ, был слеп на один глаз. Когда ему было 18 лет, ему в глаз отрикошетила шайба. Он скрывал это на протяжении всей своей 21-летней карьеры
13. Когда у американского фильма более одного сценариста, «&» указывает на то, что сценаристы работали над сценарием совместно. А «и» означает, что они работали независимо над отдельными черновиками
14. У пижам есть своя история. Во время воздушных налетов Первой мировой войны в Англии люди стали надевать пижамы, а не ночные рубашки, чтобы быть готовыми выбежать на улицу в любой момент и при этом выглядеть презентабельно
15. В компьютерных/консольных играх около 60% женских аватаров, которые вы видите, используют мужчины
16. В 1800-х годах бананы считались «аморальными фруктами» из-за своей формы. Компании по продаже фруктов начали выпускать почтовые открытки с изображением женщин, которые едят бананы, чтобы снять это клише
17. Морских ежей на английском называют Sea Urchins, а не Sea Hedgehogs. Потому что примерно до 15 века для обозначения любого ежа использовалось слово Urchin
18. В чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой жизни, люди могут проявлять чрезвычайную физическую силу, им не свойственную. Её называют истерической или сверхчеловеческой
В качестве примеров можно привести женщину, которая спасла несколько детей, вступив в бой с белым медведем, и женщину, которая сумела поднять автомобиль достаточно высоко, чтобы спасти человека.
19. В Средние века существовало что-то вроде домов престарелых — в монастырях, где пожилые люди могли оплатить своё проживание (а также еду и одежду) на всю оставшуюся жизнь
20. После того, как Шайа Лабаф украл чужую работу для своего режиссёрского дебюта, он также своровал текст публичного извинения, чтобы ответить на вопрос о плагиате. Его он взял на платформе Yahoo! Answers
21. Единственный подтверждённый случай отравления конфетами на Хэллоуин произошел в 1974 году. Рональд О'Брайан убил своего сына Тимоти, дав ему конфеты-палочки, пропитанные цианидом
Он сделал это, чтобы получить страховую выплату.
Вилочковая железа, маленький орган за грудиной, обучает новые лейкоциты НЕ атаковать собственные клетки организма. Только 2% выдерживают эту строгую программу обучения; остальные совершают самоубийство, чтобы не атаковать дружественные клетки
23. В Швейцарии в 15 веке был случай, когда петуха обвинили в том, что он несёт яйца и таким образом нарушает законы природы. А потом приговорили к публичному сожжению заживо
24. Жила-была гусыня Энди и у неё с рождения не было ног. Хозяин гусыни обул её в кеды Nike, чтобы она могла стоять и двигаться. Энди стала образцом для подражания для детей-инвалидов. В 1991 году её убили при загадочных обстоятельствах
25. Минимальное количество неповторяющихся шахматных партий больше, чем количество атомов в наблюдаемой Вселенной
Первое составляет приблизительно 10120 (число Шеннона). Второе — от 1079 до 1081, то есть в 1040 раз меньше числа Шеннона.
26. Английской королеве Елизавете I требовалось 600 телег с лошадьми, чтобы перевезти всё необходимое для летнего отдыха за городом
Обычно она останавливалась в замке какого-то местного дворянина. Но если замок оказывался слишком мал, хозяева спешили выехать, чтобы освободить место для её величества. Естественно, отказа она не принимала и за постой не платила.
28. В 1988 году гитарист Red Hot Chili Peppers Джон Фрушанте должен был прийти на прослушивание в гастрольную группу Фрэнка Заппы, но он передумал и отказался
Причиной стало то, что Заппа ввёл строгий запрет на наркотики среди своих музыкантов. Фрушанте сказал: «Я хотел быть рок-звездой, принимать наркотики и клеить девочек, и я не смог бы сделать это, если бы был в группе Заппы».
29. Штат Нью-Мексико в США получил своё название на 250 лет раньше, чем страна Мексика — своё. Оба названия идут от древней долины Мексики, которая была сердцем цивилизации ацтеков
30. Город Пекин (Иллинойс, США) получил своё название из-за ошибочного предположения, что он находится на противоположной стороне земного шара от китайского Пекина. На самом деле противоположная от него точка находится в Индийском океане
Источник: — переведено специально для fishki.net
- 20 удивительных фактов, о которых вы точно не знали
- 20 интересных картинок и фактов обо всём на свете
- 25 любопытных фактов из онлайн-сообщества Today I Learned
- 25 занимательных фактов из онлайн-группы Today I Learned
- 30 интересных фактов из онлайн-сообщества "Сегодня я узнал, что..."
В 21 веке, нынешних петухов, надо бы так же!
.
Понажираются..
Ну это же не конфетами отравление, а цианидом. Когда травятся паленой водкой - не говорят же, что отравился водой???
Удивительный бред.