79-летнему композитору пришлось доказывать, что он не замаскированная Меган Маркл

На коронацию Карла III был приглашён его сын, принц Гарри, но без жены Меган Маркл. Официально Меган Маркл на церемонии не присутствовала, но пользователи сети обратили внимание на странно выглядевшего мужчину. Зрители предположили, что это переодетая невестка нового короля.





Зрители, смотревшие коронацию Карла III, заметили среди гостей странного мужчину. Гость был с усами, в очках, с длинными волосами и с орденом. Пользователи сети предположили, что это переодетая Меган Маркл, которую не позвали на церемонию. Актрисе и жена принца якобы замаскировалась, чтобы украсть королевские бриллианты.