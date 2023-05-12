79-летнему композитору пришлось доказывать, что он не замаскированная Меган Маркл

Его зовут Карл Дженкинс и вы наверняка слышали его музыку.
На коронацию Карла III был приглашён его сын, принц Гарри, но без жены Меган Маркл. Официально Меган Маркл на церемонии не присутствовала, но пользователи сети обратили внимание на странно выглядевшего мужчину. Зрители предположили, что это переодетая невестка нового короля.
Зрители, смотревшие коронацию Карла III, заметили среди гостей странного мужчину. Гость был с усами, в очках, с длинными волосами и с орденом. Пользователи сети предположили, что это переодетая Меган Маркл, которую не позвали на церемонию. Актрисе и жена принца якобы замаскировалась, чтобы украсть королевские бриллианты.
Волну конспирологических теорий продолжил композитор Эндрю Ллойд Уэббер, который сидел рядом с мужчиной.
Загадочным мужчиной оказался валлийский композитор Карл Дженкинс. Благодаря своей музыке, которую некоторые считают слишком безыскусной, Дженкинс стал кавалером ордена Британской империи и был посвящен в рыцари.
Композитор записал обращение и заявил, что на коронации был именно он. На церемонию его пригласили потому, что он написал для церемонии композицию Tros y Garrag.
Я был очень удивлен тем, что некоторые люди подумали, что я — это замаскированная Меган Маркл. Кто-то написал, что, кем бы я ни был, я пришел на коронацию, чтобы украсть драгоценности короны. Но я всю жизнь так выгляжу.
Кроме того, Дженкинс рассказал, что его усы не накладные, он их носит с 18 лет. Ещё он упомянул висящий на его шее орден Британской империи и отметил, что он не украден.
Так что это я. Ничего зловещего или удивительного в этой истории нет!
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Послушайте Palladio: Allegretto Карла Дженкинса. Её часто исполняют уличные музыканты.
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Х*уй на ландыш не похож!..."
Из древней валлийской песни.