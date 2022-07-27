Группе "Руки вверх" запретили въезд в Эстонию, но они туда и не собирались

Власти Эстонии запретили российской группе "Руки вверх" въезд и организацию концертов в стране. Концертный директор рассказал, что группа и не собиралась в Эстонию.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что группе «Руки Вверх!» теперь запрещено приезжать в Этонию на протяжении пяти лет и давать концерты в стране. Рейнсалу заявил, что решение связано с политикой России и проведением специальной военной операцией на Украине.
Концертный директор рассказал, что группа даже не собиралась в Эстонию.
- Мы не понимаем, по какой причине нам запретили въезд? За что, что мы плохого им сделали?! Да и к тому же в этом году в Эстонию даже не собирались. Потому что сейчас у нас тур по России, ведь из-за ковида наши концерты переносились два года. Да, мы только что с успехом отработали обещанный стадионный тур. Но всех этих перенесенных концертов у группы накопилось 50-60. И поэтому до следующего лета у нас все расписано, - рассказал "РГ" Роберт Погосян
Лидер группы Сергей Жуков с юмором отреагировал на этот запрет. Слова Жукова передал его пиар-директор.
— Сергей опечален тем, что ему запретили въезд в Эстонию, и приглашает всех жителей Эстонии на концерты в Россию, — передает его слова Пятый канал.
Директор "Руки вверх!" вспомнил, что "прошлый раз "Руки вверх!" выступали в Таллине еще в декабре 2018 года, на самой большой концертной арене города. И там был аншлаг - восемь тысяч зрителей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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