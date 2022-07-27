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Группе "Руки вверх" запретили въезд в Эстонию, но они туда и не собирались

Группе "Руки вверх" запретили въезд в Эстонию, но они туда и не собирались

Автор:
27 июля 2022 10:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Россия   Юмор   жуков   интересное   руки вверх   фото   шоу бизнес   эстония   
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Власти Эстонии запретили российской группе "Руки вверх" въезд и организацию концертов в стране. Концертный директор рассказал, что группа и не собиралась в Эстонию.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что группе «Руки Вверх!» теперь запрещено приезжать в Этонию на протяжении пяти лет и давать концерты в стране. Рейнсалу заявил, что решение связано с политикой России и проведением специальной военной операцией на Украине.

Концертный директор рассказал, что группа даже не собиралась в Эстонию.

- Мы не понимаем, по какой причине нам запретили въезд? За что, что мы плохого им сделали?! Да и к тому же в этом году в Эстонию даже не собирались. Потому что сейчас у нас тур по России, ведь из-за ковида наши концерты переносились два года. Да, мы только что с успехом отработали обещанный стадионный тур. Но всех этих перенесенных концертов у группы накопилось 50-60. И поэтому до следующего лета у нас все расписано, - рассказал "РГ" Роберт Погосян

Лидер группы Сергей Жуков с юмором отреагировал на этот запрет. Слова Жукова передал его пиар-директор.

— Сергей опечален тем, что ему запретили въезд в Эстонию, и приглашает всех жителей Эстонии на концерты в Россию, — передает его слова Пятый канал.

Директор "Руки вверх!" вспомнил, что "прошлый раз "Руки вверх!" выступали в Таллине еще в декабре 2018 года, на самой большой концертной арене города. И там был аншлаг - восемь тысяч зрителей.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   Юмор   жуков   интересное   руки вверх   фото   шоу бизнес   эстония   
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14  комментариев
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43k
Андрей 2 часа назад
Не хотят Руки вверх!, получат Hände hoch!
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13k
Kristian 12 минут назад
Странная эпидемия по миру началась, не пускать куда-то россиян которые туда и не собирались вообще.
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28k
Григорий Полчаса назад
Эстония страна гордая, правда населения там меньше чем в Питере раз в 7-8.
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13k
sonic24a Полчаса назад
Стрые русские рооокъеррыыы выступили на главной площади Таллллъынааа, но местные эстооонцы, даже не замъетттили..
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3k
Vlamir 47 минут назад
Да, похоже фраза и надпись "Руки вверх" - это для эстонских "патриотов" незаживающая детская родовая травма!
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9k
Юрий 53 минуты назад
Если запретили, то нужно обязательно попроситься к ним съездить, вот увидим как они обрадуются что этот закон они приняли не напрасно. Просто попроситься, собираться ехать не надо.
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7k
Сергей Час назад
Странно что не запретили въезд Муслиму Магамаеву, Иосифу Кабзоеу и Леониду Утесову.
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6k
klop Час назад
Демакратичненько
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Эстонцы видать опять тупят...Юрмалу то(музыкальный фестиваль который), ТРИбалтийцы лет 10 назад закрыли, в которой песни пели ежегодно эстрада рос.исполнителей в основном)
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