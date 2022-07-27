Группе "Руки вверх" запретили въезд в Эстонию, но они туда и не собирались

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что группе «Руки Вверх!» теперь запрещено приезжать в Этонию на протяжении пяти лет и давать концерты в стране. Рейнсалу заявил, что решение связано с политикой России и проведением специальной военной операцией на Украине.

Концертный директор рассказал, что группа даже не собиралась в Эстонию.