На Валерия Леонтьева подали в суд из-за сломанного стояка

На Валерия Леонтьева в суд подала женщина, чья квартира находится этажом ниже. По словам пострадавшей, Валерий Яковлевич залил и буквально уничтожил ее апартаменты "своим сломанным стояком", уточняет News.ru.

Пострадавшая рассказала, что у нее отслоилась водяная краска, отошла от стен венецианская штукатурка и испортилась комната, а по всему потолку появились огромные, страшные пятна. После визита оценщиков стало ясно, что Леонтьев совсем запустил свою квартиру и давно не занимался ею. А уж когда исполнитель перебрался за границу, то за сантехникой в звездной квартире подавно никто не следил. Из-за этого она прогнила и продырявилась. Ущерб оценили в 300 тысяч рублей.