На Валерия Леонтьева подали в суд из-за сломанного стояка

Валерий Леонтьев сейчас живёт в Майами, где у него есть шикарный особняк. На Родину его не тянет, а в США он поправляет здоровье. Во всяком случае так говорит сам 73-летний народный артист России. В Москве у певца есть недвижимость, которая подкинула ему проблем.
На Валерия Леонтьева в суд подала женщина, чья квартира находится этажом ниже. По словам пострадавшей, Валерий Яковлевич залил и буквально уничтожил ее апартаменты "своим сломанным стояком", уточняет News.ru.
Пострадавшая рассказала, что у нее отслоилась водяная краска, отошла от стен венецианская штукатурка и испортилась комната, а по всему потолку появились огромные, страшные пятна. После визита оценщиков стало ясно, что Леонтьев совсем запустил свою квартиру и давно не занимался ею. А уж когда исполнитель перебрался за границу, то за сантехникой в звездной квартире подавно никто не следил. Из-за этого она прогнила и продырявилась. Ущерб оценили в 300 тысяч рублей.
Так как Леонтьев ещё с февраля 2022 года живёт в США, суд в итоге рассматривал иск без участия музыканта. Согласно постановлению, Леонтьев должен выплатить пострадавшей 225 329 рублей и 20 тысяч за моральный вред.
Источник:
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