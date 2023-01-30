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На Валерия Леонтьева подали в суд из-за сломанного стояка

На Валерия Леонтьева подали в суд из-за сломанного стояка

Автор:
30 января 2023 13:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Леонтьев   Юмор   интересное   поломка   стояк   суд   фото   шоу бизнес   
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Валерий Леонтьев сейчас живёт в Майами, где у него есть шикарный особняк. На Родину его не тянет, а в США он поправляет здоровье. Во всяком случае так говорит сам 73-летний народный артист России. В Москве у певца есть недвижимость, которая подкинула ему проблем.

На Валерия Леонтьева в суд подала женщина, чья квартира находится этажом ниже. По словам пострадавшей, Валерий Яковлевич залил и буквально уничтожил ее апартаменты "своим сломанным стояком", уточняет News.ru.

Пострадавшая рассказала, что у нее отслоилась водяная краска, отошла от стен венецианская штукатурка и испортилась комната, а по всему потолку появились огромные, страшные пятна. После визита оценщиков стало ясно, что Леонтьев совсем запустил свою квартиру и давно не занимался ею. А уж когда исполнитель перебрался за границу, то за  сантехникой в звездной квартире подавно никто не следил. Из-за этого она прогнила и продырявилась. Ущерб оценили в 300 тысяч рублей.

Так как Леонтьев ещё с февраля 2022 года живёт в США, суд в итоге рассматривал иск без участия музыканта. Согласно постановлению, Леонтьев должен выплатить пострадавшей 225 329 рублей и 20 тысяч за моральный вред.

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Метки: Леонтьев   Юмор   интересное   поломка   стояк   суд   фото   шоу бизнес   
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8  комментариев
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70
Руслана Тарасова Час назад
Вот зачем мне знать, что у кого-то протек стояк? Ну реально! По сути не пост , а бульканье дерьма в унитазе! Кстати, о дерьме: автор запили пост о регулярности актов испражнения другого жителя США - Пугачевой! Вот не могу без этой новости жить!
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Показать 1 ответ
24k
Влад 17 минут назад
Я чет не понял. Прогнил стояк? И при чём тут Леонтьев? Во первых как нужно следить за стояком, во вторых всё что до счетчиков и канализационный стояк общедомовое оборудование и отвечает домоуправляющая компания.
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3k
Едондер пуп 17 минут назад
Все, что до входных кранов (стояк) - это ответственность УК, так что Леонтьев может спокойно поправлять здоровье дальше))
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7k
Том Сойер 23 минуты назад
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461
MidMaster Полчаса назад
Странно, почему говноавтор, который у меня в ЧС, снова мне показывается
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2k
· · 37 минут назад
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1k
КолдурасЪ Час назад
Аккуратней надо со стояком!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
324151



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