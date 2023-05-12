“Тёмная сторона” Александра Демьяненко: яркие роли знаменитого актёра, которые прошли незамеченными

“Шурик” тяготился комедийным амплуа и хотел расширить репертуар. И у него это получилось.
Вообще-то всё началось ещё до съёмок в комедиях. первый фильм Демьяненко - “Ветер”, снят в 1959 году. Мрачноватая картина о парне, который приезжает в Москву на слёт комсомольцев и гибнет от рук белых.
В 1963-м Александр снялся в “Сотруднике ЧК” и сыграл агента спецслужб.
В том же году, он поучаствовал в настоящем советском нуаре “Порожнем рейсе”. Демьяненко сыграл журналиста, который раскрывает махинации в одном хозяйстве и по сюжету фильма он должен “исчезнуть”.
В 1964 году Александр попробовал силы в политическом триллере “Государственный преступник”. Сыграл в нём агента КГБ, ищущего военного преступника.
Когда наступил 1969 год, Демьяненко снялся в “Рокировке в длинную сторону” - тоже триллере и опять с политическим оттенком. Актёр изобразил советского учёного, которого шантажируют западные спецслужбы.
После долгого перерыва, Демьяненко вновь вернулся к драматическим ролям и в 1981 году сыграл капитана милиции в “Пропавших среди живых”.
А в 1983-м, Демьяненко снялся в “Зелёном фургоне” - в нём рассказывается о зарождении советской милиции. И герой Александра мужественно сражается с криминалом, не выпуская нагана из рук.
Демьяненко сделал головокружительную и разноплановую карьеру. Да, Шурик заметно перетянул актёра в комедийное амплуа, но у него хватало и других, не менее интересных ролей.
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Этот ж надо про "Зелёный фургон" такую чушь написать.