“Тёмная сторона” Александра Демьяненко: яркие роли знаменитого актёра, которые прошли незамеченными

Все роли хороши, если за них платят?

Два в одном и даже больше

Актёры особого назначения

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Демьяненко: как «Шурик» сделал актера заложником одной роли

Оказывается Никола Питерский из «Джентльменов удачи» не вымышленный персонаж