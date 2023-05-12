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“Тёмная сторона” Александра Демьяненко: яркие роли знаменитого актёра, которые прошли незамеченными

“Тёмная сторона” Александра Демьяненко: яркие роли знаменитого актёра, которые прошли незамеченными

Автор:
12 мая 2023 00:16
Сообщество : RealFishki
Метки: Александр Демьяненко   актер   амплуа   персонаж   роль   шурик   
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“Шурик” тяготился комедийным амплуа и хотел расширить репертуар. И у него это получилось.

Вообще-то всё началось ещё до съёмок в комедиях. первый фильм Демьяненко - “Ветер”, снят в 1959 году. Мрачноватая картина о парне, который приезжает в Москву на слёт комсомольцев и гибнет от рук белых.

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В 1963-м Александр снялся в “Сотруднике ЧК” и сыграл агента спецслужб.

В том же году, он поучаствовал в настоящем советском нуаре “Порожнем рейсе”. Демьяненко сыграл журналиста, который раскрывает махинации в одном хозяйстве и по сюжету фильма он должен “исчезнуть”.

В 1964 году Александр попробовал силы в политическом триллере “Государственный преступник”. Сыграл в нём агента КГБ, ищущего военного преступника.

Когда наступил 1969 год, Демьяненко снялся в “Рокировке в длинную сторону” - тоже триллере и опять с политическим оттенком. Актёр изобразил советского учёного, которого шантажируют западные спецслужбы.

После долгого перерыва, Демьяненко вновь вернулся к драматическим ролям и в 1981 году сыграл капитана милиции в “Пропавших среди живых”.

А в 1983-м, Демьяненко снялся в “Зелёном фургоне” - в нём рассказывается о зарождении советской милиции. И герой Александра мужественно сражается с криминалом, не выпуская нагана из рук.

Демьяненко сделал головокружительную и разноплановую карьеру. Да, Шурик заметно перетянул актёра в комедийное амплуа, но у него хватало и других, не менее интересных ролей.


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Метки: Александр Демьяненко   актер   амплуа   персонаж   роль   шурик   
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4  комментария
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28k
Юрьевич Час назад
Ну как же забыли "Карьера Димы Горина" 1961г. ?!
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ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 17 минут назад
кому как а мне все его роли нравятся.
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4k
Горожанин Час назад
"А в 1983-м, Демьяненко снялся в “Зелёном фургоне” - в нём рассказывается о зарождении советской милиции".



Этот ж надо про "Зелёный фургон" такую чушь написать.
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11k
поручик Ржевский Час назад
«Каин XVIII» художественный фильм 1963 года.
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