Демьяненко: как «Шурик» сделал актера заложником одной роли

В какой-то момент Шурик оказался там, где ему вроде бы и не было места, — в вольной экранизации «Иван Васильевич меняет профессию». При этом Гайдай не сразу задумался о том, чтобы включить популярного героя в новый фильм. Стоит признать, флегматичный инженер Тимофеев сильно отличается от трусоватого и неловкого Шурика: не было ни светлых волос, ни карикатурных реакций, но это был все еще тот же Шурик, и для Демьяненко эта роль все равно утратила интерес и глубину еще во время съемок. И все же — снова кассовый успех и место на полке среди культовых картин СССР.