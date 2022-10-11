Демьяненко: как «Шурик» сделал актера заложником одной роли

Невротичный и обаятельный Шурик — один из главных символов теплых советских комедий Леонида Гайдая. Это имя превратилось в образ и невероятно прославило звезду кино Александра Демьяненко.
Однако соглашаясь на эту роль, артист не подозревал, что останется в её плену навсегда, как бы ни старался вырваться в более серьезные проекты.
Первое появление Шурика на экранах состоялось в 1965 году в комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Изначально Гайдай задумал фильм под названием «Несерьезные истории», а героя и вовсе должны были звать Владиком, но цензоры не позволили. Роль могла достаться Сергею Никоненко, Александру Збруеву, за нее боролся даже Андрей Миронов. Но Гайдай лично отправился в Ленинград, чтобы предложить ее Демьяненко: у того за плечами уже была целая карьера — в том числе в драматических фильмах, поэтому комедия могла стать для него перевоплощением.
Сперва артисту перекрасили волосы, избавившись от привычного темного оттенка. Затем фильм вышел на экраны и Демьяненко проснулся знаменитым. «Операцию „Ы“» увидели более 70 млн зрителей, это был невероятный успех, а Александр стал народным любимцем. Вскоре он понял, что поклонники не отличают его от Шурика: на улице ему предлагали выпить, хлопали по плечу незнакомцы. В какой-то момент интровертному артисту это надоело, он стал более холодно относиться к фанатам — и прослыл высокомерной звездой.
Затем была «Кавказская пленница», Шурик стал кочевать из одного проекта в другой. Фильм о похищении ничуть не уступил по популярности предыдущей работе артиста. Почему же он согласился повторить свою роль? Никто в индустрии больше не видел в актере Александра Демьяненко, все хотели заполучить собственного Шурика.
В какой-то момент Шурик оказался там, где ему вроде бы и не было места, — в вольной экранизации «Иван Васильевич меняет профессию». При этом Гайдай не сразу задумался о том, чтобы включить популярного героя в новый фильм. Стоит признать, флегматичный инженер Тимофеев сильно отличается от трусоватого и неловкого Шурика: не было ни светлых волос, ни карикатурных реакций, но это был все еще тот же Шурик, и для Демьяненко эта роль все равно утратила интерес и глубину еще во время съемок. И все же — снова кассовый успех и место на полке среди культовых картин СССР.
Коллеги артиста могли лишь мечтать об успехе Демьяненко, но он видел ситуацию совсем иначе. Режиссеры не были готовы доверить Александру достойные роли, несмотря на опыт и успех своего имени. Со временем он даже поддался алкоголизму, но уже в конце 80-х попытался перезапустить карьеру — на этот раз в Голливуде.
Источник:
АНТИФИШКИ
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