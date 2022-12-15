Последний советский романтичный кинозлодей: полюбил будущую супругу ещё мальчишкой и предсказал свой собственный ранний уход

Его яркий актёрский талант начал проявляться уже в детстве. Вместе с приятелями Вадим устраивал импровизированные домашние спектакли и концерты, публика на которых держалась за животы от смеха.
После получения школьного аттестата он легко поступил в МХАТ. Но учёба быстро закончилась: неожиданная стычка в центре Москвы с хулиганами завершилась для Спиридонова отчислением.
Из милиции сообщили в институт. Студента спасло бы покаяние. Но Вадим был слишком гордым, чтобы опуститься для оправданий. Забрал документы и ушёл.
Через год он прошёл конкурс во ВГИК и попал к знаменитому Сергею Герасимову. Ещё в годы студенчества Вадим не раз слышал, что камера его любит, и он отлично смотрится в кадре. И его дальнейшая жизнь оказалась связана не с театром, а с кино.
Известность и признание Спиридонову принесли роли в картинах «Вечный зов», «Судьба», «Любовь земная». В последней картине он сыграл роль отрицательного персонажа – кулака Фёдора Макашина. После чего за артистом прочно закрепилось злодейское амплуа. Впрочем, Вадима это не огорчало. Наоборот, ведь образ негодяя правдоподобно воплотить в реальность сложнее, нежели героя.
Но у такой славы, увы, есть и обратная сторона. Постепенно самого актёра стали ассоциировать с его персонажами. Народ начал болтать, что Вадим чуть ли не криминальный авторитет с солидным послужным списком преступлений. Во время интервью журналисты специально задавали неудобные вопросы, порой провокационные, о способности предать, к примеру. И Спиридонов стал сторониться прессы, оберегая своё личное пространство и не подпитывая фабрику слухов новым топливом.
В перерывах между съёмками Вадим занимался озвучиванием. К процессу подходил ответственно, творчески и без проблем справлялся, к примеру, с такими задачами как одновременное озвучивание разных персонажей.
Со своей женой Валентиной они познакомились ещё в детстве. Конечно, окружающие скептически отнеслись к этому. Что такое детская дружба? Сегодня дружат, завтра забудут друг о друге.
Но уже в юности молодые люди поняли, что это не романтическое увлечение. А нечто более глубокое и сильное, что навсегда свяжет их судьбы.
Так и вышло. Даже спрятанный мамой юной невесты паспорт не помешал влюблённым подать заявление в ЗАГС. Правда, перед свадьбой они сильно разругались и расстались на несколько месяцев. Но после случайной (или неслучайной) встречи поняли, что больше не расстанутся.
Несмотря на глубокие драматические образы в кино, актёр в жизни любил пошутить и побалагурить. В молодости с женой лихо отплясывал рок-н-ролл под Пресли. Интересовался всем неопознанным и мистическим, состоял в приятельских отношениях с Павлом Глобой, был знаком с Джуной.
Вот только дети в семье так и не появились. В молодости Валентина, обнаружив, что беременна, беспечно решила, что ещё будет время. Потом. Но потом больше не наступило. После многократных попыток супруги смирились.
Перестройка сломала многих сильных и стойких. Спиридонов понял, что киноиндустрия разваливается. И решил пробовать себя в новой, более широкой и перспективной профессии – режиссёра. Даже успешно выпустил первый короткометражный фильм «Два человека». Но меняющиеся реалии очень угнетали его.
Актёр серьёзно относился к мистическим вещам. Он считал, что цифра 7 особая в его жизни, судьбоносная. И даже как-то сказал жене, что хотел бы умереть 7-го числа. И зимой. Валентина перевела всё в шутку, дескать, праздники, Рождество народ отмечает, а ты о смерти толкуешь.
Но смутные предчувствия оказались правдой. В тот день – 7 декабря 1989 года он собирался ехать на съёмки. И прилёг ненадолго отдохнуть, ожидая машину. Подошедшая его разбудить Валентина обнаружила, что муж не дышит. Спиридонову только недавно исполнилось 45 лет.
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