Последний советский романтичный кинозлодей: полюбил будущую супругу ещё мальчишкой и предсказал свой собственный ранний уход

Со своей женой Валентиной они познакомились ещё в детстве. Конечно, окружающие скептически отнеслись к этому. Что такое детская дружба? Сегодня дружат, завтра забудут друг о друге.

Но уже в юности молодые люди поняли, что это не романтическое увлечение. А нечто более глубокое и сильное, что навсегда свяжет их судьбы.

Так и вышло. Даже спрятанный мамой юной невесты паспорт не помешал влюблённым подать заявление в ЗАГС. Правда, перед свадьбой они сильно разругались и расстались на несколько месяцев. Но после случайной (или неслучайной) встречи поняли, что больше не расстанутся.

Несмотря на глубокие драматические образы в кино, актёр в жизни любил пошутить и побалагурить. В молодости с женой лихо отплясывал рок-н-ролл под Пресли. Интересовался всем неопознанным и мистическим, состоял в приятельских отношениях с Павлом Глобой, был знаком с Джуной.

Вот только дети в семье так и не появились. В молодости Валентина, обнаружив, что беременна, беспечно решила, что ещё будет время. Потом. Но потом больше не наступило. После многократных попыток супруги смирились.