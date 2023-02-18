Простой и уникальный: кинообразы Николая Сморчкова, посвятившего кино почти 70 лет

Да, в фильмографии не было главных ролей. Но даже второстепенным персонажам, которых в копилке Сморчкова набралось около 200, он смог придать уникальные черты, обеспечить запоминаемость и узнаваемость.

Родился Коля в 1930 году в обычной многодетной крестьянской семье, в селе Иваньково Ивановской области. После школы сельский паренёк сам, без протекции поступил во ВГИК. Ему пришлось серьёзно попотеть, чтобы избавиться от характерного окающего говора. В ход шли упражнения, Николай долго и упорно занимался с логопедами, но добился своего. Видимо, во многом сыграло роль пресловутое крестьянское упрямство, заставляющее выкладываться полностью, без остатка, на любой работе. Будь то пахота, стройка или игра на сцене. Это доказывают и результаты учёбы: Сморчков единственный на курсе получил диплом, в котором стояли все оценки «отлично».