Простой и уникальный: кинообразы Николая Сморчкова, посвятившего кино почти 70 лет

Николай Гаврилович Сморчков. Фамилию этого артиста мало кто сможет вспомнить сразу, хотя его лицо знакомо любому ценителю отечественного кино. Оно и понятно, ведь работе актёр посвятил целую жизнь – около 70 лет.
Впервые парень, которому посчастливилось стать учеником Сергея Герасимова и Татьяны Макаровой, сыграл в фильме «Сельский врач» 1951 года. Благодаря такой классической русскости – простому открытому лицу режиссёры задействовали Сморчкова в самых разных картинах. Между первой и последней ролью («Своя земля») прошло 68 лет. Плюс к этому, на протяжении семи лет Николай Гаврилович снимался в сериале «Лесник» в роли Пантелеича.
Да, в фильмографии не было главных ролей. Но даже второстепенным персонажам, которых в копилке Сморчкова набралось около 200, он смог придать уникальные черты, обеспечить запоминаемость и узнаваемость.
Родился Коля в 1930 году в обычной многодетной крестьянской семье, в селе Иваньково Ивановской области. После школы сельский паренёк сам, без протекции поступил во ВГИК. Ему пришлось серьёзно попотеть, чтобы избавиться от характерного окающего говора. В ход шли упражнения, Николай долго и упорно занимался с логопедами, но добился своего. Видимо, во многом сыграло роль пресловутое крестьянское упрямство, заставляющее выкладываться полностью, без остатка, на любой работе. Будь то пахота, стройка или игра на сцене. Это доказывают и результаты учёбы: Сморчков единственный на курсе получил диплом, в котором стояли все оценки «отлично».
А ведь его сокурсниками был сплошь звёзды и знаменитости: Алла Ларионова, Николай Рыбников, Нина Меньшикова, Клара Румянова. После выпуска Николай поступил в Театр-студию киноактёра и на киностудию «Мосфильм». Некоторое время гастролировал в составе труппы. Но потом полностью переключился на кинематограф.
Персонажами артиста чаще всего были обычные русские парни, по мере взросления – мужчины: солдаты, рабочие, моряки, спортсмены, милиционеры, колхозники, охотники, простые трудяги. В «Верных друзьях» 1954 года он сыграл секретаря комсомольской организации, в «В квадрате 45» (1955 год) отметился ролью молодого диверсанта.
Очень проникновенным и трогательным вышел эпизодический образ раненого бойца в картине «Летят журавли». Вне зависимости от того, насколько значимой или проходной была роль, артист всегда выкладывался по максимуму.
Довольно заметными стали роли актёра в картине «Дни Турбиных» (поручик), в фильме «Небеса обетованные» (участковый), в лениниаде «Сквозь ледяную мглу» (Калинин).
Органично влился Сморчков и в лихие 90-е, играя в сериалах разноплановых стариков. Некоего рода достойным финалом карьеры как раз стала роль Пантелеича в «Леснике».
Есть артисты-бриллианты, которые справляются с разноплановыми образами. Есть звёзды, вошедшие в историю кинематографа благодаря одной, но особенной роли. А Сморчкова можно назвать трудягой. В первых рядах он не мелькал, но короля делает свита, и без второстепенных персонажей действительно качественных любимых фильмом тоже не было бы. Это как оправа для драгоценного камня.
Никаких безумств в личной жизни, как это часто бывает в творческой среде, у Николая Гавриловича не было. Всю жизнь он прожил с единственной супругой Ниной Александровной, доктором по профессии, с которой вырастил двух сыновей.
Скончался артист в весьма преклонном 90-летнем возрасте и упокоился на кладбище города Владимира.
Источник:
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