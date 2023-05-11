Всадники без головы: в Сочи полицейские разыскивают мужчин, которые устроили скачки на лошадях по улицам

Нагрубили прохожим, чуть не устроили ДТП и «наехали» на девушку.
В Сочи объявились наездники. Сначала они перегородили дорогу между Кудепстой и Хостой и неторопливой рысцой скакали по центру трассы.
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Затем переместились в ротонду, устроили там импровизированную фотосессию и нагрубили пешеходам.
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Ближе к вечеру они как следует выпили, доскакали до улицы Орджоникидзе и поругались там с девушкой. С ней вышло совсем нехорошо - ей пытались угрожать и направляли на даму лошадь.
Ещё один «гусар» свалился вместе с конём в сочинском автотоннеле. Скорее всего, «лихач» из этой же компании, просто отбился от своих.
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Сейчас силовики внимательно просматривают записи инцидентов и вскоре плотно пообщаются с любителями верховой езды.
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Но это не точно
это приматы!