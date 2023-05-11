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Всадники без головы: в Сочи полицейские разыскивают мужчин, которые устроили скачки на лошадях по улицам

Всадники без головы: в Сочи полицейские разыскивают мужчин, которые устроили скачки на лошадях по улицам

Автор:
11 мая 2023 15:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Сочи   видео   всадники   джигитовка   кони   лихачи   лошади   полиция   прохожие   
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Нагрубили прохожим, чуть не устроили ДТП и «наехали» на девушку.

В Сочи объявились наездники. Сначала они перегородили дорогу между Кудепстой и Хостой и неторопливой рысцой скакали по центру трассы.

Затем переместились в ротонду, устроили там импровизированную фотосессию и нагрубили пешеходам.

Ближе к вечеру они как следует выпили, доскакали до улицы Орджоникидзе и поругались там с девушкой. С ней вышло совсем нехорошо - ей пытались угрожать и направляли на даму лошадь.

Ещё один «гусар» свалился вместе с конём в сочинском автотоннеле. Скорее всего, «лихач» из этой же компании, просто отбился от своих.

Сейчас силовики внимательно просматривают записи инцидентов и вскоре плотно пообщаются с любителями верховой езды.

Источник:

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Метки: Сочи   видео   всадники   джигитовка   кони   лихачи   лошади   полиция   прохожие   
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12  комментариев
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3k
Денис 2 часа назад
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AzuveR 3 минуты назад
Огуевшие дети гор.Как же заиппали чуркабесы со своими дикими выходками.
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10k
BarOb 13 минут назад
Водители тоже валенки, едут под хвостом лошади молча. Нажали бы все дружно на клаксоны , лошади бы от страха разбежались.
Но это не точно
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1k
Кожар 20 минут назад
Город, свободный от полиции? Попрятались от страха перед неведомыми зверями?
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320
Александр Поляков Полчаса назад
мусульманская скотина скачет на скотине
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1k
SmartCat101 42 минуты назад
не надо называть этих овцеёбов мужчинами!
это приматы!
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54k
Олег 49 минут назад
отбились от цирка.
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Сергей 59 минут назад
Не те принцы нынче...
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12k
кот базилий Час назад
Весь день катались по городу и менты не видели?
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6k
ДеониS 2 часа назад
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Борис Карабанов 2 часа назад
Нечего и сказать. Информации мало. То ли "четвертовать и выслать в аул", то ли "дело житейское"?
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