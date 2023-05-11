Всадники без головы: в Сочи полицейские разыскивают мужчин, которые устроили скачки на лошадях по улицам

Ближе к вечеру они как следует выпили, доскакали до улицы Орджоникидзе и поругались там с девушкой. С ней вышло совсем нехорошо - ей пытались угрожать и направляли на даму лошадь.

Ещё один «гусар» свалился вместе с конём в сочинском автотоннеле. Скорее всего, «лихач» из этой же компании, просто отбился от своих.