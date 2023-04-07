В Сочи задержали машину с целым арсеналом оружия времён ВОВ

Владелец говорит, что ехал на праздник.
Сегодня утром на одной из улиц города Сочи автоинспекторы для проверки документов остановили "Мерседес" с армянскими номерами. С бумажками всё оказалось в порядке, а вот содержимое салона автомобиля вызвало у полицейских немалое удивление — на заднем сидении из-под мешков выглядывали стволы автоматов.
Владельца иномарки вытащили из машины и потребовали показать содержимое салона. Внутри оказался целый арсенал оружия времён Великой Отечественной войны, причём не только советского.
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Сообщается, что в автомобиле нашли две винтовки Мосина, две самозарядные винтовки Токарева, противотанковый гранатомёт "Панцерфауст", пулемёт ДП-27, пистолет-пулемёт MP-40, пистолет-пулемёт Шпагина, пистолет-пулемёт Судаева, пистолет "Томпсон", гранату Ф-1 и кумулятивную гранату РПГ-40.
В СМИ появилась непроверенная пока информация о том, что владелец "Мерседеса" вёз оружие из краснодарского музея в Сочи для использования в праздничных мероприятиях на 9 мая. Однако и здесь появляется куча вопросов. Музейное оружие и вправду перевозят вот так — без сопровождения, без уведомления МВД, сваленным в кучу на заднем сидении автомобиля с госномером чужого государства?
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Что-то сомнительно, что вот таким образом кто-то бы перевозил боевое оружие. Правда так же сомнительно, что никаких сопроводительных документов из музея нет.
В крайнем случае, должна быть транспортная накладная, в которой указано, кто владелец, кто получатель, кто перевозчик.
Судя по тому, что нет двух одинаковых образцов, это действительно экспонаты.
в "индивидуальной упаковке" перевозить надо, но при этом хоть в общественном транспорте.
там еще в паспорте к ммг немножко описано шо можно а шо низзя.
я вот смотрю на фотки, вылизаны они как для реальных ммг.
может копии-реплики? а может вообще страйкбольные привода.
и два одинаковых образца есть, это СВТ.
а по тексту еще и две винтовки Мосина, хоть там она одна.
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Владелец говорит, что ехал на праздник.
ток там не ДВЕ винтовки Мосина.
там одна мосинка, а второй Маузер 98к.
а СВТ? да две.
- Как-то раз, помню, захватили немцы меня и еще половину нашего взвода
в плен. Били, мучили, потом поставили к стенке, а напротив построились
десять солдат с автоматами. Их лейтенант и говорит: - Или сейчас все эти
солдаты поступят с вами как с женщинами, а потом мы вас отпустим, или
готовьтесь к расстрелу.
- И что, дед?
- Ну, русский умирать не захотел - его изнасиловали, азербайджанец,
грузин - тоже не захотели, их тоже изнасиловали...
- А как же ты, дедушка? - с ужасом спрашивает внук.
- А что я? Конечно, меня расстреляли!
Говорит что последующие разы организаторы всё же делали пункты сдачи "оружия" в конце маршрута (а не где получится), но он сам больше не участвовал.
Или вообще модели.
хотя по факту положено перевозить в индивиуальной упаковке.
хотя самое интересное шо понятия "индивидуальная упаковка" толком нет.
хоть кулек непрозрачный, хоть картонная коробка, хоть тряпка.
перевозить можно хоть в общественном транспорте, главное в упаковке.
да и огнестрел можно перевозить, правила не намного хитрее.
больше вопрос в документах, если были на цацки документы, то вопросов к перевозившему самый минимум.
а если и документов нет, то головнячок с изьтием и экспертизой, а если экспертиза покажет шо не ммг или схп, то там другой разговор.