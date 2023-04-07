В Сочи задержали машину с целым арсеналом оружия времён ВОВ

Сегодня утром на одной из улиц города Сочи автоинспекторы для проверки документов остановили "Мерседес" с армянскими номерами. С бумажками всё оказалось в порядке, а вот содержимое салона автомобиля вызвало у полицейских немалое удивление — на заднем сидении из-под мешков выглядывали стволы автоматов.



Владельца иномарки вытащили из машины и потребовали показать содержимое салона. Внутри оказался целый арсенал оружия времён Великой Отечественной войны, причём не только советского.