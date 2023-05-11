Десять тайн, скрывающихся в недрах Земли

Внутреннее ядро Земли может иметь собственное внутреннее ядро — гигантский металлический шар диаметром 643,7 км. Первые предположения по поводу этого загадочного тела были сделаны в 2002 году и с тех пор уже несколько раз были найдены доказательства его существование. До этого считалось, что наша планета состоит из четырёх слоев: коры, мантии, внешнего и внутреннего ядра. Но теперь к этому списку добавляют «самое внутреннее ядро», хотя о нём и известно очень мало. Чтобы узнать больше, учёные изучают рябь, вызванную сильными землетрясениями. Эти сейсмические волны проносятся по диаметру Земли, отскакивая туда-сюда, иногда до пяти раз. Изучая искажение этих волн, проходящих через сердце планеты, исследователи могут увидеть самое внутреннее ядро.