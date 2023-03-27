Что произойдет, если мы пробурим тоннель до ядра Земли?

Сначала давайте поговорим о том, что мы знаем о недрах Земли. Мы знаем, что она состоит из нескольких слоев, каждый из которых обладает различными свойствами и характеристиками.

В самом центре Земли находится внутреннее ядро, которое является твердым и состоит в основном из железа и никеля. Вокруг внутреннего ядра находится внешнее ядро, которое является жидким и также состоит из железа и никеля. Над внешним ядром находится мантия - толстый слой горных пород, окружающий ядро. Наконец, есть земная кора - самый внешний слой, по которому мы ходим.

Если бы мы копали до самого центра Земли, нам пришлось бы пройти через все эти слои. Земная кора - самый тонкий слой, его глубина составляет около 30 километров.