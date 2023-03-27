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Что произойдет, если мы пробурим тоннель до ядра Земли?

Что произойдет, если мы пробурим тоннель до ядра Земли?

Автор:
27 марта 2023 09:45
Сообщество : Наука
Метки: Земля   интересно   познавательно   факты   фото   ядро земли   
740
6

Идея докопать до центра Земли увлекала многие поколения. От "Путешествия к центру Земли" Жюля Верна до современных фильмов, таких как "Земное ядро", мы были очарованы идеей исследования внутреннего устройства нашей планеты. Но что на самом деле произойдет, если мы попытаемся добраться до центра Земли?

Сначала давайте поговорим о том, что мы знаем о недрах Земли. Мы знаем, что она состоит из нескольких слоев, каждый из которых обладает различными свойствами и характеристиками.

В самом центре Земли находится внутреннее ядро, которое является твердым и состоит в основном из железа и никеля. Вокруг внутреннего ядра находится внешнее ядро, которое является жидким и также состоит из железа и никеля. Над внешним ядром находится мантия - толстый слой горных пород, окружающий ядро. Наконец, есть земная кора - самый внешний слой, по которому мы ходим.

Если бы мы копали до самого центра Земли, нам пришлось бы пройти через все эти слои. Земная кора - самый тонкий слой, его глубина составляет около 30 километров.

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Это может показаться много, но на самом деле это очень малая часть общего радиуса Земли, который составляет около 6 371 километра. Для сравнения, если бы Земля была размером с яблоко, то кора была бы тоньше, чем кожура.

Для сравнения, самая глубокая скважина, когда-либо пробуренная человеком, Кольская сверхглубокая скважина в России, имеет глубину всего 12 километров.

Углубляясь, мы попали бы в мантию. Мантия намного толще коры, ее глубина составляет около 2 900 километров. Мантия состоит из твердой породы, но она достаточно горячая, чтобы течь как густая жидкость в течение длительных периодов времени.

Именно это вызывает движение тектонических плит Земли, что является причиной землетрясений, извержений вулканов и строительства гор.

Если бы мы продолжали двигаться дальше, то в конце концов достигли бы внешнего ядра. Именно здесь все становится интересным. Внешнее ядро жидкое и состоит из железа и никеля.

На глубине 6 км давление составляет около 60 МПа (мегапаскаль), что примерно равно давлению, создаваемому весом более чем 6000 автомобилей, находящихся на поверхности.

На глубине 6400 км, которая считается границей мантии и ядра Земли, давление уже составляет порядка 360 ГПа (гигапаскалей), что эквивалентно давлению более чем 3,6 миллионов автомобилей на поверхности.

Это означает, что даже если бы мы могли проникнуть до ядра Земли, мы столкнулись бы с крайне высоким давлением, которое превышает любое давление, которое мы можем создать на поверхности Земли.

Внутреннее ядро земли безумно горячее, его температура достигает 5 500 градусов по Цельсию. Это тепло заставляет внешнее ядро вращаться и течь, создавая магнитное поле Земли.

К сожалению, мы и увидеть бы ничего не смогли, так как экстремальная температура и давление уничтожили бы любые приборы или камеры, которые мы отправили бы вниз. Для изучения ядра нам пришлось бы полагаться на косвенные методы.

Что нам известно? Внутреннее ядро имеет диаметр около 2 400 километров и считается твердым из-за сильного давления. Внешнее ядро, которое окружает внутреннее, предположительно представляет собой жидкий металлический сплав железа и никеля. Движение этого жидкого внешнего ядра и создает магнитное поле Земли.

В заключение хочу сказать, что путешествие к центру Земли может так и остаться подвигом, который мы не сможем совершить при нашей жизни. Температуры и давление слишком высоки, чтобы наши технологии могли с ними справиться.

Однако научные исследования и открытия значительно расширили наше понимание внутреннего устройства Земли и того, как оно влияет на нашу жизнь на поверхности. Мы обнаружили новые месторождения полезных ископаемых, уникальные экосистемы и даже возможные подсказки о происхождении жизни на Земле.

Мы также стали лучше понимать хрупкий баланс, существующий между ядром Земли и ее поверхностью, и то, как любые изменения в одном из них могут оказать глубокое воздействие на другое.

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Метки: Земля   интересно   познавательно   факты   фото   ядро земли   
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17  комментариев
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10k
ron 2 часа назад
Это реферат по природоведению?

===
Мы обнаружили [..] возможные подсказки о происхождении жизни на Земле. Мы также стали лучше понимать хрупкий баланс, существующий между ядром Земли и ее поверхностью, и то, как любые изменения в одном из них могут оказать глубокое воздействие на другое.
===
О чем вообще идет речь в заключительной части? О том, что ядро - это хорошо, а без ядра - плохо?
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10k
Axel 7 минут назад
Вот зачем думать и придумывать. Есть же документальные фильмы, книги)
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17k
RDen 22 минуты назад
в общем ничего интересного там нет, не считая попутные ископаемые при бурении (ну там алмазы например). А вообще есть статейка как бурили кольскую скважину. Там более интересно.
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8k
Колорад Полчаса назад
Пздж это. Если там так горячо, то как там динозавры живут и подземельная цивилизация Агарта до сих пор не уничтожена? Логики нету у автора совсем.
:D
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384
Вадим 52 минуты назад
Автор перевёл статью с языка условного противника не вдаваясь в смысл.
- 6400 км, это не граница мантии и ядра Земли. Это центр ядра, и давление ~360 ГПа - давление в центре ядра.
- Давление не равно количеству автомобилей, и даже не равно весу чего бы то ни было. Давление - это сила на площадь. 1 Белаз в 400т. на площади острия швейной иглы (0,01мм2) на поверхности Земли (9.8м/с2) уже дают 400ГПа.
- Максимальное давление, созданное человеком в 20 раз превышает давление в центре ядра Земли.
- Тепло не может заставить что-то вращаться или течь. Разве что перепад температур, но не в нашем случае. Вращение ядра инерционное, а тепло только поддерживает массы в жидком состоянии.
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9k
Copycat 54 минуты назад
Сидит такой сатана в аду, и такой "как же задолбали эти соседи, вроде нормальные люди были, а как купили перфоратор угомониться не могут, всё бурят и будят!"
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33k
Fat boy slim is * in a heaven Час назад
Странно что расстояния не в пизанских башнях указаны, это же перепечатка с амерского сайта какого-нибудь?
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65k
doker Час назад
Да ладно...

Как сейчас помню, что этот негроамериканец заявил сумму в 50 млрд "зеленых" и проблем с тоннелем нет.
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5k
Котэ 2 часа назад
но это всё не точно, а предположительно
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10k
Ф Ив 2 часа назад
Что произойдет, если мы пробурим тоннель до ядра Земли? - Ничего не произойдет ибо мы не сможем это сделать.
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31k
Андрей Иванов 2 часа назад
Если попытаетесь, то
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