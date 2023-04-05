25 правдивых фактов, которые кажутся полной выдумкой

Вокруг так много лжи и обмана, что приходится постоянно всё проверять и перепроверять. Но в этом случае проверка не понадобится, несмотря на то, что представленные факты выглядят не очень правдоподобно и даже подозрительно. Что ж, иногда правда удивительнее вымысла!
1. Существует чрезвычайно редкое заболевание — «синдром каменного человека». Мышцы, сухожилия и связки постепенно превращаются в кости, а люди — в живые статуи
2. Людей намеренно заражали малярией, чтобы вылечить от сифилиса, а человек, разработавший это лечение – Юлиус Вагнер-Яурегг, получил за это Нобелевскую премию
Чрезвычайно высокая температура при малярийных инфекциях убивала бактерии сифилиса, затем пациентов избавляли от малярии с помощью хинина.
4. Современные калькуляторы обладают большей вычислительной мощностью, чем была у космического корабля «Аполлон-11»
5. Рекорд по количеству детей, рождённых от одной матери (69), принадлежит жене крестьянина Фёдора Васильева (1707–1782), Шуя, Россия
За 27 родов она родила 16 пар близнецов, семь тройняшек и четыре четверни.
6. С 1613 по 1620 год самурай по имени Хасэкура Цунэнага совершил путешествие в Мексику, а затем в Мадрид и Рим. Он был послом и последним японцем, официально посетившим Европу, примерно до 1860 года
8. Если все люди на планете сыграют в «камень-ножницы-бумага» попарно, а затем победители друг с другом и так далее, то чтобы занять 1 место, нужно выиграть всего 33 раза подряд
10. Мы живём во много раз ближе к последнему динозавру, чем первый и последний динозавры друг к другу
Из той же серии: шерстистые мамонты всё еще существовали в то время, когда были построены Великие пирамиды в Гизе.
12. Во время Второй мировой войны было уничтожено больше самолётов, чем сегодня (в настоящее время неповреждённых) самолетов на Земле
13. Когда впервые измеряли высоту Эвереста, она составила ровно 29 000 футов. Было сообщено о 29 002, потому что точно 29 000 звучали неправдоподобно
14. Ирландия была нетто-экспортером продовольствия во время Великого картофельного голода (1845-1849). То есть её экспорт превышал импорт, несмотря на то, что народ голодал
15. Однажды Мао Цзэдун увидел, как воробей клюёт зерно. В целях сохранения урожаев зерна в Китае была развёрнута кампания по истреблению воробьёв
Китайские военные и население уничтожили всех воробьёв, которых смогли найти. Но дело в том, что воробьи питаются в основном насекомыми, а не зерном. Популяция саранчи резко возросла, урожаи упали и это привело к голоду.
17. Во время Второй мировой войны при изготовлении ракет «Фау-2» погибло больше людей, чем при использовании их в военных действиях
18. Человек с патологическим ожирением может выжить при абсолютном голодании в течение долгого времени, не болея и не чувствуя себя плохо (под тщательным контролем врача)
Исследования ведутся с 60-х годов. Есть описанный в 1973 году случай пациента, который с лечебной целью перешел на 382-дневную голодную диету под тщательным контролем. Он принимал только витаминные и минеральные добавки и пил воду. Скинул с 207 кг до 88 кг и сохранил этот вес. После контрольного осмотра через 5 лет вес пациента составлял 96 кг, то есть стабилизировался. Длительное голодание не имело побочных эффектов.
20. Если бы звук мог путешествовать в космосе, рёв Солнца был бы оглушительным, даже если оно находится на расстоянии 149,5 млн километров
21. В масштабе расстояние между ядром и вращающимся по орбите электроном в 16 раз больше, чем расстояние между Солнцем и Плутоном
22. Не существует хорошего способа подсчитать количество языков в мире. В основном потому, что лингвисты не могут договориться о разнице между языком и диалектом
Лучший современный показатель того, сколько существует языков, — это количество переводов христианской Библии.
23. В шахматах существует более 9 миллионов вариантов комбинаций после трёх ходов игроков. И 288 миллиардов различных возможных позиций после 4 ходов
В полной игре возможных позиций больше, чем электронов в наблюдаемой Вселенной.
24. Если бы Земля была баскетбольным мячом, то в этом масштабе Луна была бы теннисным и вращалась на расстоянии около 7,5 метров. Что намного дальше, чем думает большинство людей
Если бы ядро атома водорода было теннисным мячиком, то электрон находился бы на расстоянии около 2500 метров от него. Нет шара, достаточно маленького, чтобы сравнить его с тем, насколько маленькими были бы электроны в этом масштабе.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Источник:
Вокруг так много лжи и обмана, что приходится постоянно всё проверять и перепроверять. Но в этом случае проверка не понадобится, несмотря на то, что представленные факты выглядят не очень...
Тут как бэ... Спорно в общем.
А на фотографиях кто?
Не существовало ещё фотограффии в 1782 году.