25 правдивых фактов, которые кажутся полной выдумкой

Исследования ведутся с 60-х годов. Есть описанный в 1973 году случай пациента, который с лечебной целью перешел на 382-дневную голодную диету под тщательным контролем. Он принимал только витаминные и минеральные добавки и пил воду. Скинул с 207 кг до 88 кг и сохранил этот вес. После контрольного осмотра через 5 лет вес пациента составлял 96 кг, то есть стабилизировался. Длительное голодание не имело побочных эффектов.