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10 самых крупных объектов, которые загадочным образом пропали

10 самых крупных объектов, которые загадочным образом пропали

Автор:
30 марта 2023 17:55
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   ну надо же   познавательно   потеряшки   удивительное рядом   факты   хочу все знать   
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Всем понятно, как можно потерять ключи, кошелёк или телефон. Но как можно бесследно потерять огромный самолёт, целую армию или звезду на небе? Они же большие! Что ж, история говорит о том, что некоторые крупные объекты могут пропасть из-под носа даже у самых умных людей.

На дне морей в районе Сингапура, Малайзии и Индонезии находятся останки сотен кораблей, затонувших в ходе сражений Второй мировой войны. Одно из таких сражений произошло в Яванском море 27 февраля 1942 года у берегов Индонезии, там голландцы бились с японцами. Всего участвовало 14 кораблей, в итоге осталось два. В 2002 году дайверы нашли затонувшие суда, но в 2016 году вдруг выяснилось, что два голландских корабля пропали без вести — на морском дне остались лишь их отпечатки. Специалисты утверждают, что из-за большой глубины перемещение кораблей было практически невозможно, и такая попытка не могла остаться незамеченной. Однако это произошло. ВМС Индонезии согласились продолжить расследование по этому делу.

Немецкая подводная обсерватория стоимостью 300 000 евро была установлена в 2016 году на глубине 22 метра в запретной для судоходства зоне недалеко от границы с Данией. Спустя три года учёные были крайне удивлены, когда перестали получать данные ценного прибора. Когда водолазы отправились проверить его, то нашли только порванный силовой кабель. Исчезновение странное, поскольку в этот район никого не пускают, даже местных рыбаков, а вес станции настолько большой (два блока весом 520 кг и 220 кг), что её не могло унести течением или морскими животными.

Если углубиться в историю древнего мира, то можно вспомнить бесследное исчезновение Девятого легиона римской армии. Он был размещён в Британии и насчитывал около 5000 самых боеспособных бойцов. В их задачу входил контроль за бриттами и подавление мятежей. Во время правления императора Адриана в первой половине второго века римляне были настолько потрясены восстаниями, что император даже посетил этот отдалённый регион. Он спроектировал знаменитую стену между Шотландией и Англией, которая теперь носит его имя — вал Адриана. Что касается Девятого легиона, популярная легенда состоит в том, что все его воины были побеждены разношерстной армией повстанцев, и эта история легла в основу многих художественных произведений и фильмов. Но не все историки согласны с этой трактовкой — некоторые полагают, что не могли такую силу победить повстанцы и, возможно, легион был переведён на Ближний Восток. Точно известно одно — он исчез, и без дополнительных археологических свидетельств эту тайну не раскрыть.


Викторианское общество в Британии было известно своей эксцентричностью, и одна из них заключалась в том, чтобы нарядиться как следует и пойти фотографироваться на фоне огромных валунов. Беспорядочно разбросанные валуны — реликвии ледникового периода возрастом 450 000 лет — можно было увидеть по всему Бирмингему. В 1800-х годах о них много говорили и писали, была некая научная интрига, откуда же взялись эти камни. В 1890 году исследователи нанесли расположение камней на карту, но спустя столетие более половины из 200 валунов исчезли. Один особенно большой известен как валун Роухит размером 2,4 х 1,5 х 0,9 метра. Последний раз его сфотографировали в 1923 году, а потом он исчез и его местонахождение с тех пор неизвестно.

Безусловно, самым большим объектом, когда-либо «потерянным», была звезда в карликовой галактике Кинмана в 2019 году. Она была настолько большой, что учёные назвали ее «звездой-монстром», и светила примерно в 2,5 миллиона раз ярче нашего Солнца. В период с 2001 по 2011 год астрономы много наблюдали за ней, потому что она была нестабильной: считалось, что она находится на поздней стадии своей эволюции, выбрасывает массу в результате извержений и неизбежен её взрыв. В 2019 году исследовательская группа из Ирландии решила снова изучить состояние этой звезды, чтобы узнать больше о том, как большие звёзды ведут себя в конце своего цикла. Но когда они включили свои телескопы, звезды нигде не было видно. Было предложено два объяснения неожиданного развития событий. Во-первых, звезда могла превратиться в менее яркую звезду и затениться пылью. Второе и более значимое с научной точки зрения объяснение заключается в том, что звезда коллапсировала в чёрную дыру без взрыва сверхновой. Если это так, то это был бы первый известный случай смерти звезды таким образом.

В 2002 году в городе Боуэн, Австралия, была воздвигнута массивная статуя манго — высотой 10 метров и весом 7 тонн. Город считается манговой столицей Австралии. И представьте себе удивление горожан, когда спустя 12 лет они утром проснулись и не нашли любимого памятника на месте. Все обсуждали, кто украл и зачем! Может быть, воры теперь украдут статуи ананасов и бананов из других городов на побережье, чтобы собрать гигантский фруктовой салат? Но и были и скептики, которые чувствовали какой-то подвох, ведь полицейского отчёта подано не было. Подозрения последних подтвердились на следующий день. Выяснилось, что это был рекламный ход сети ресторанов Nando's.

В октябре 2020 года невероятно редкий, почти полный скелет тираннозавра по кличке «Стэн» был продан на аукционе анонимному покупателю за 31,8 миллиона долларов. Стэна выкопали в Южной Дакоте в начале 1990-х годов и продавался он в результате судебного спора. Тем не менее, неизвестный участник торгов вызвал беспокойство среди любителей динозавров, поскольку он не сразу вернул окаменелость для всеобщего обозрения. Палеонтологи опасались, что Стэна запрут и больше его никто не увидит, и вообще теперь все окаменелости динозавров начнут продавать частным коллекционерам за большие деньги. Однако через два года Стэн снова появился в поле зрения — выяснилось, что его новым домом станет Музей естественной истории Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах.

Вы можете подумать, что компании, перевозящие такой ценный груз, должны быть более осторожными и не оставлять его на каких-то захудалых складах. Но транспортировкой занимались крупные конторы, слитки перевозили из Южной Кореи в Нью-Йорк через Канаду, когда оно исчезло. Даже через три года после ограбления в 2019 году эти компании продолжали обвинять друг друга, а концов так и не нашли. Проблема в коде доступа, который был необходим для того, чтобы умыкнуть контейнер весом 18 тонн. В какой-то момент код был перехвачен злоумышленниками, которые затем отправили фальшивые инструкции по доставке курьерской фирме, и серебро отправилось по другому адресу. Впоследствии часть этого серебра всплывала в Британской Колумбии и Массачусетсе, однако полностью дело так и не было раскрыто.

В мае 2003 года в Анголе пропал американский самолёт и спустя почти два десятилетия ФБР, ЦРУ, Государственный департамент США и Министерство национальной безопасности по-прежнему в тупике. На борту были бортинженер и его недавно нанятый помощник, и вдруг самолёт взлетел, отказываясь общаться с авиадиспетчерами. У бортинженера была только лицензия частного пилота и неизвестно, кто управлял самолётом, он или кто-то другой. Первоначально были опасения, что «Боинг» могут использовать как бомбу, поскольку он перевозил топливо для алмазных рудников. Но самолёт просто исчез, а никаких следов крушения не было найдено, хотя искали упорно, тщательно и где только можно.

Да, именно бомбы, во множественном число. США потеряли по крайней мере три атомные бомбы, и считается, что во время холодной войны в СССР тоже было потеряно несколько. Хотя говорят, что их местонахождение известно, все они находятся глубоко в океане. Бомбы были утеряны в результате человеческой ошибки или отказа транспортных средств, перевозивших их, а не украдены злоумышленниками. Это связано с неэффективностью поиска в океане.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   ну надо же   познавательно   потеряшки   удивительное рядом   факты   хочу все знать   
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Андрей Ма-С 20 минут назад
ну со слитками серебра то как раз все ясно, тут пиндосы даже с вольфрамом не стали заморачиваться как с китайским золотом. Тупо пропало и все)))
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2k
Горбовский 4 минуты назад
хорошая акция у ресторана - с3,14здить 7-тонную мангу! )
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