10 самых крупных объектов, которые загадочным образом пропали

Безусловно, самым большим объектом, когда-либо «потерянным», была звезда в карликовой галактике Кинмана в 2019 году. Она была настолько большой, что учёные назвали ее «звездой-монстром», и светила примерно в 2,5 миллиона раз ярче нашего Солнца. В период с 2001 по 2011 год астрономы много наблюдали за ней, потому что она была нестабильной: считалось, что она находится на поздней стадии своей эволюции, выбрасывает массу в результате извержений и неизбежен её взрыв. В 2019 году исследовательская группа из Ирландии решила снова изучить состояние этой звезды, чтобы узнать больше о том, как большие звёзды ведут себя в конце своего цикла. Но когда они включили свои телескопы, звезды нигде не было видно. Было предложено два объяснения неожиданного развития событий. Во-первых, звезда могла превратиться в менее яркую звезду и затениться пылью. Второе и более значимое с научной точки зрения объяснение заключается в том, что звезда коллапсировала в чёрную дыру без взрыва сверхновой. Если это так, то это был бы первый известный случай смерти звезды таким образом.