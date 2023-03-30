10 самых крупных объектов, которые загадочным образом пропали

Всем понятно, как можно потерять ключи, кошелёк или телефон. Но как можно бесследно потерять огромный самолёт, целую армию или звезду на небе? Они же большие! Что ж, история говорит о том, что некоторые крупные объекты могут пропасть из-под носа даже у самых умных людей.
1. Обломки затонувших кораблей
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На дне морей в районе Сингапура, Малайзии и Индонезии находятся останки сотен кораблей, затонувших в ходе сражений Второй мировой войны. Одно из таких сражений произошло в Яванском море 27 февраля 1942 года у берегов Индонезии, там голландцы бились с японцами. Всего участвовало 14 кораблей, в итоге осталось два. В 2002 году дайверы нашли затонувшие суда, но в 2016 году вдруг выяснилось, что два голландских корабля пропали без вести — на морском дне остались лишь их отпечатки. Специалисты утверждают, что из-за большой глубины перемещение кораблей было практически невозможно, и такая попытка не могла остаться незамеченной. Однако это произошло. ВМС Индонезии согласились продолжить расследование по этому делу.
Немецкая подводная обсерватория стоимостью 300 000 евро была установлена в 2016 году на глубине 22 метра в запретной для судоходства зоне недалеко от границы с Данией. Спустя три года учёные были крайне удивлены, когда перестали получать данные ценного прибора. Когда водолазы отправились проверить его, то нашли только порванный силовой кабель. Исчезновение странное, поскольку в этот район никого не пускают, даже местных рыбаков, а вес станции настолько большой (два блока весом 520 кг и 220 кг), что её не могло унести течением или морскими животными.
Если углубиться в историю древнего мира, то можно вспомнить бесследное исчезновение Девятого легиона римской армии. Он был размещён в Британии и насчитывал около 5000 самых боеспособных бойцов. В их задачу входил контроль за бриттами и подавление мятежей. Во время правления императора Адриана в первой половине второго века римляне были настолько потрясены восстаниями, что император даже посетил этот отдалённый регион. Он спроектировал знаменитую стену между Шотландией и Англией, которая теперь носит его имя — вал Адриана. Что касается Девятого легиона, популярная легенда состоит в том, что все его воины были побеждены разношерстной армией повстанцев, и эта история легла в основу многих художественных произведений и фильмов. Но не все историки согласны с этой трактовкой — некоторые полагают, что не могли такую силу победить повстанцы и, возможно, легион был переведён на Ближний Восток. Точно известно одно — он исчез, и без дополнительных археологических свидетельств эту тайну не раскрыть.
4. Валуны Бирмингема
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Викторианское общество в Британии было известно своей эксцентричностью, и одна из них заключалась в том, чтобы нарядиться как следует и пойти фотографироваться на фоне огромных валунов. Беспорядочно разбросанные валуны — реликвии ледникового периода возрастом 450 000 лет — можно было увидеть по всему Бирмингему. В 1800-х годах о них много говорили и писали, была некая научная интрига, откуда же взялись эти камни. В 1890 году исследователи нанесли расположение камней на карту, но спустя столетие более половины из 200 валунов исчезли. Один особенно большой известен как валун Роухит размером 2,4 х 1,5 х 0,9 метра. Последний раз его сфотографировали в 1923 году, а потом он исчез и его местонахождение с тех пор неизвестно.
Безусловно, самым большим объектом, когда-либо «потерянным», была звезда в карликовой галактике Кинмана в 2019 году. Она была настолько большой, что учёные назвали ее «звездой-монстром», и светила примерно в 2,5 миллиона раз ярче нашего Солнца. В период с 2001 по 2011 год астрономы много наблюдали за ней, потому что она была нестабильной: считалось, что она находится на поздней стадии своей эволюции, выбрасывает массу в результате извержений и неизбежен её взрыв. В 2019 году исследовательская группа из Ирландии решила снова изучить состояние этой звезды, чтобы узнать больше о том, как большие звёзды ведут себя в конце своего цикла. Но когда они включили свои телескопы, звезды нигде не было видно. Было предложено два объяснения неожиданного развития событий. Во-первых, звезда могла превратиться в менее яркую звезду и затениться пылью. Второе и более значимое с научной точки зрения объяснение заключается в том, что звезда коллапсировала в чёрную дыру без взрыва сверхновой. Если это так, то это был бы первый известный случай смерти звезды таким образом.
6. Памятник манго высотой 10 метров
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В 2002 году в городе Боуэн, Австралия, была воздвигнута массивная статуя манго — высотой 10 метров и весом 7 тонн. Город считается манговой столицей Австралии. И представьте себе удивление горожан, когда спустя 12 лет они утром проснулись и не нашли любимого памятника на месте. Все обсуждали, кто украл и зачем! Может быть, воры теперь украдут статуи ананасов и бананов из других городов на побережье, чтобы собрать гигантский фруктовой салат? Но и были и скептики, которые чувствовали какой-то подвох, ведь полицейского отчёта подано не было. Подозрения последних подтвердились на следующий день. Выяснилось, что это был рекламный ход сети ресторанов Nando's.
7. Скелет динозавра
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В октябре 2020 года невероятно редкий, почти полный скелет тираннозавра по кличке «Стэн» был продан на аукционе анонимному покупателю за 31,8 миллиона долларов. Стэна выкопали в Южной Дакоте в начале 1990-х годов и продавался он в результате судебного спора. Тем не менее, неизвестный участник торгов вызвал беспокойство среди любителей динозавров, поскольку он не сразу вернул окаменелость для всеобщего обозрения. Палеонтологи опасались, что Стэна запрут и больше его никто не увидит, и вообще теперь все окаменелости динозавров начнут продавать частным коллекционерам за большие деньги. Однако через два года Стэн снова появился в поле зрения — выяснилось, что его новым домом станет Музей естественной истории Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах.
Вы можете подумать, что компании, перевозящие такой ценный груз, должны быть более осторожными и не оставлять его на каких-то захудалых складах. Но транспортировкой занимались крупные конторы, слитки перевозили из Южной Кореи в Нью-Йорк через Канаду, когда оно исчезло. Даже через три года после ограбления в 2019 году эти компании продолжали обвинять друг друга, а концов так и не нашли. Проблема в коде доступа, который был необходим для того, чтобы умыкнуть контейнер весом 18 тонн. В какой-то момент код был перехвачен злоумышленниками, которые затем отправили фальшивые инструкции по доставке курьерской фирме, и серебро отправилось по другому адресу. Впоследствии часть этого серебра всплывала в Британской Колумбии и Массачусетсе, однако полностью дело так и не было раскрыто.
В мае 2003 года в Анголе пропал американский самолёт и спустя почти два десятилетия ФБР, ЦРУ, Государственный департамент США и Министерство национальной безопасности по-прежнему в тупике. На борту были бортинженер и его недавно нанятый помощник, и вдруг самолёт взлетел, отказываясь общаться с авиадиспетчерами. У бортинженера была только лицензия частного пилота и неизвестно, кто управлял самолётом, он или кто-то другой. Первоначально были опасения, что «Боинг» могут использовать как бомбу, поскольку он перевозил топливо для алмазных рудников. Но самолёт просто исчез, а никаких следов крушения не было найдено, хотя искали упорно, тщательно и где только можно.
10. Атомные бомбы
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Да, именно бомбы, во множественном число. США потеряли по крайней мере три атомные бомбы, и считается, что во время холодной войны в СССР тоже было потеряно несколько. Хотя говорят, что их местонахождение известно, все они находятся глубоко в океане. Бомбы были утеряны в результате человеческой ошибки или отказа транспортных средств, перевозивших их, а не украдены злоумышленниками. Это связано с неэффективностью поиска в океане.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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