Почему открытие гробницы Тутанхамона могло вообще не состояться

Через 50 лет после открытия Картера многие сокровища, находившиеся в гробнице Тутанхамона, были выставлены в Британском музее в Лондоне. Первоначально выставка с сокровищами должна была продлиться три месяца, но в итоге стала такой популярной, что продлилась полгода. В первый день её посетили около 4400 человек, а за первую неделю - более 30 000. В первый день выставки сотни людей простояли в очереди больше 14 часов, чтобы попасть в музей.