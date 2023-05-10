Почему открытие гробницы Тутанхамона могло вообще не состояться

4 ноября 1922 года археолог Говард Картер сделал одно из самых грандиозных открытий в истории — он обнаружил гробницу Тутанхамона, в которой нашли более 5000 ценных артефактов. Но экспедиция Картера в египетскую "Долину царей" могла вообще не состояться.
Западные археологи вели раскопки в египетской "Долине царей" с начала XIX века. С началом Первой мировой войны работы приостановились, и в них не было особого прогресса. Тогда пятый британский граф Карнарвон, Джордж Герберт, который финансировал раскопки, пригрозил прекратить финансирование из-за отсутствия результатов. Но в 1922 году он согласился выделить деньги археологу Говарду Картеру - тот был уверен, что в этих местах можно найти что-то стоящее. Археологи работали в "Долине царей" шесть сезонов, и этот был последним.
Археологи во главе с Картером работали в поте лица, и уже почти потеряли надежду - пока 4 ноября 1922 года не обнаружили гробницу фараона Тутанхамона. Это было одно из самых громких открытий в египтологии и всей истории. В самой гробнице нашли более 5 тысяч ценных древнеегипетских артефактов, которые пролежали нетронутыми 3 тысячи лет.
Позже эксперты также нашли адресную книгу Говарда Картера, в которой и обнаружили адрес графа Карнарвона, финансировавшего раскопки. Стало известно, что пятый Граф жил в знаменитом замке Хайклер (родовое гнездо графов Карнарвонов с 1679 года). Граф скончался на следующий год после открытия, в апреле 1923-го, от последствий после укуса комара. Книга Картера, в которой перечислено около 200 адресов различных персон из высшего британского общества, в этом месяце будет выставлена на лондонской книжной ярмарке. Её продадут предположительно за 5000 фунтов стерлингов (480 тысяч рублей).
Через 50 лет после открытия Картера многие сокровища, находившиеся в гробнице Тутанхамона, были выставлены в Британском музее в Лондоне. Первоначально выставка с сокровищами должна была продлиться три месяца, но в итоге стала такой популярной, что продлилась полгода. В первый день её посетили около 4400 человек, а за первую неделю - более 30 000. В первый день выставки сотни людей простояли в очереди больше 14 часов, чтобы попасть в музей.
Экспертам также удалось выяснить, что в 1921 году Говард Картер гостил в замке у графа Карнарвона. Об этом свидетельствуют данные переписи населения. Было указано, что Картеру 47 лет, он холост, а род занятий не содержал упоминаний о профессии археолога - его просто называли "художником". После расчистки гробницы Тутанхамона в 1932 году, Картер отошёл от раскопок, и умер семь лет спустя.
Джордж Герберт, он же граф Карнарвон, с дочерью Эвелин отправляются в Египет. Январь 1923 года
Королева Елизавета II открывает выставку обнаруженных в гробнице сокровищ. Британский музей, Лондон
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