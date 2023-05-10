FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1812 постов • 324 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты
Почему открытие гробницы Тутанхамона могло вообще не состояться

Почему открытие гробницы Тутанхамона могло вообще не состояться

Автор:
10 мая 2023 21:09
Сообщество : Исторические факты
Метки: Открытия   гробница Тутанхамона   древний египет   египет   интересное   интересные факты   история   раскопки   факты   фото   
1175
13

4 ноября 1922 года археолог Говард Картер сделал одно из самых грандиозных открытий в истории — он обнаружил гробницу Тутанхамона, в которой нашли более 5000 ценных артефактов. Но экспедиция Картера в египетскую "Долину царей" могла вообще не состояться.

Западные археологи вели раскопки в египетской "Долине царей" с начала XIX века. С началом Первой мировой войны работы приостановились, и в них не было особого прогресса. Тогда пятый британский граф Карнарвон, Джордж Герберт, который финансировал раскопки, пригрозил прекратить финансирование из-за отсутствия результатов. Но в 1922 году он согласился выделить деньги археологу Говарду Картеру - тот был уверен, что в этих местах можно найти что-то стоящее. Археологи работали в "Долине царей" шесть сезонов, и этот был последним.

×
×

Археологи во главе с Картером работали в поте лица, и уже почти потеряли надежду - пока 4 ноября 1922 года не обнаружили гробницу фараона Тутанхамона. Это было одно из самых громких открытий в египтологии и всей истории. В самой гробнице нашли более 5 тысяч ценных древнеегипетских артефактов, которые пролежали нетронутыми 3 тысячи лет.

Позже эксперты также нашли адресную книгу Говарда Картера, в которой и обнаружили адрес графа Карнарвона, финансировавшего раскопки. Стало известно, что пятый Граф жил в знаменитом замке Хайклер (родовое гнездо графов Карнарвонов с 1679 года). Граф скончался на следующий год после открытия, в апреле 1923-го, от последствий после укуса комара. Книга Картера, в которой перечислено около 200 адресов различных персон из высшего британского общества, в этом месяце будет выставлена на лондонской книжной ярмарке. Её продадут предположительно за 5000 фунтов стерлингов (480 тысяч рублей).

Через 50 лет после открытия Картера многие сокровища, находившиеся в гробнице Тутанхамона, были выставлены в Британском музее в Лондоне. Первоначально выставка с сокровищами должна была продлиться три месяца, но в итоге стала такой популярной, что продлилась полгода. В первый день её посетили около 4400 человек, а за первую неделю - более 30 000. В первый день выставки сотни людей простояли в очереди больше 14 часов, чтобы попасть в музей.

Экспертам также удалось выяснить, что в 1921 году Говард Картер гостил в замке у графа Карнарвона. Об этом свидетельствуют данные переписи населения. Было указано, что Картеру 47 лет, он холост, а род занятий не содержал упоминаний о профессии археолога - его просто называли "художником". После расчистки гробницы Тутанхамона в 1932 году, Картер отошёл от раскопок, и умер семь лет спустя.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Открытия   гробница Тутанхамона   древний египет   египет   интересное   интересные факты   история   раскопки   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Daggers D. 55 минут назад
Я, если честно, вообще об этом не думаю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
0
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

85626



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Парад Победы завершился на Красной площади в Москве
Парад Победы завершился на Красной площади в Москве
Лишь о памяти святой и светлой
Лишь о памяти святой и светлой
Набирающие популярность в сообществах
Декарбонизация. Зачем?
Декарбонизация. Зачем?
Мировой рекорд по стоянию в планке
Мировой рекорд по стоянию в планке
Blackview представляет два новых флагмана: смартфон Performance King Blackview BV9300 и наушники AirBuds 10 Pro
Blackview представляет два новых флагмана: смартфон Performance King Blackview BV9300...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Работа смотрителя парков в Финляндии

Лучшие демотиваторы
Биде с эффектом морской волны

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#в мире#дтп#автомир#интересно#люди#полиция#соцсети#Москва
#Юмор#история#подборка#позитив#день победы#аварии#факты#поздравление#улыбнуло#9 мая
#Прикол#интересное#автомобили#СССР#машина#картинки#авто аварии#Приколы#Ynews#женщины
Вечная память: теперь не только дедам и прадедам Вечная память: теперь не только дедам и прадедам 18 любопытных фактов о неандертальцах 18 любопытных фактов о неандертальцах 10 известных фактов, которые оказались неправдой 10 известных фактов, которые оказались неправдой 25 любопытных фактов, которые пополнят копилку знаний 25 любопытных фактов, которые пополнят копилку знаний 10 повседневных вещей, которые не так стары, как думают многие 10 повседневных вещей, которые не так стары, как думают многие Самые загадочные находки из гробницы Тутанхамона Самые загадочные находки из гробницы Тутанхамона

На что жалуетесь?

Вернуться