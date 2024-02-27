13 предметов, которые древние египтяне помещали в гробницы

Древние египтяне известны своими замысловатыми и уникальными захоронениями. Археологи на протяжении веков находили в египетских гробницах самые разные предметы, и каждый предназначался для определённой цели: например, помочь усопшему в загробной жизни. В этой подборке — несколько предметов, которые постоянно находят в египетских захоронениях.
"Книга мёртвых" — это сборник египетских гимнов и религиозных текстов, которые древние египтяне иногда хоронили вместе с усопшими. Эти тексты были призваны помочь умершим ориентироваться в загробной жизни. Содержание текстов было разным, но часто они описывали то, что можно встретить в загробном мире: например, там описывалась церемония взвешивания сердца, во время которой поступки человека взвешивались на перышке богини правосудия, Маат.
Древних египтян иногда хоронили в саркофагах. Чаще всего это были высокопоставленные персоны. Сами саркофаги были украшены иллюстрациями, иероглифами с именами усопших и молитвами. Также они могли включать в себя несколько саркофагов, помещенных друг в друга. В зависимости от статуса и достатка усопшего, саркофаги могли делать из дорогого материала. Например, саркофаги Тутанхамона сделаны с использованием большого количества золота.
Фаюмские портреты — погребальные портреты в особой технике, которые создавали в Римском Египте I—III веков. Эти портреты прикреплялись к мумифицированным останкам умерших. Они были особенно популярны в городе Фаюм, но их находили и в других местах Египта. Портреты, написанные на деревянных панелях, были созданы между серединой первого и серединой третьего века, а на саванах их рисовали вплоть до четвёртого века.
Фигурки ушебти в Древнем Египте помещались в могилу, и были призваны помочь умершему в загробной жизни. В зависимости от гробницы, человека могли похоронить с сотнями таких фигурок. Простые делали из керамики, а более сложные ушебти — позолочены. На фигурки обычно наносилось заклинание для их магического оживления в загробной жизни. Они также изображались с инструментами в руках и корзиной через плечо, готовые выполнять любые задачи в загробном мире.
В канопических банках (канопах) хранились некоторые органы умершего, которые извлекались в процессе мумификации. Для каждого органа (например, печени, желудка, лёгких) был отдельный сосуд. Древние египтяне считали, что каждый орган охраняет одним из четырёх сыновей сокологолового бога Гора. Иногда эти сосуды помещали в канопический ларец — как, например, в гробнице Тутанхамона.
"Золотые языки" иногда хоронили вместе с египетскими мумиями в греко-римский период (332 г. до н. э. - 395 г. н. э.). Их помещали в гробницы для того, чтобы умершие могли разговаривать с божествами в загробном мире.
Иногда гробницы зажиточных древних египтян украшали настенными росписями. Там могли нарисовать самые разные мотивы: портреты умерших, изображения богов, изображения людей, оплакивающих умершего. Также на стенах гробниц рисовали и сцены из повседневной жизни Египта, растения, животных, моменты спортивных состязаний. Рядом с рисунками часто были иероглифы, указывающие, кто был похоронен в гробнице и чем он занимался при жизни.
Амулеты в виде жуков-скарабеев тоже иногда хоронили вместе с умершими. Египтяне считали, что священный скарабей двигает солнце по небу, подобно тому, как жук-скарабей двигает шарик навоза по песку. Их обычно вшивали в мумию, и они служили защитой для покойного.
Иногда в гробницах помещали целые статуи — во многих случаях это были статуи божеств. Например, в январе 2024 года археологи нашли в 2000-летней гробнице статую, изображающую Гарпократа, греческого бога молчания. В других случаях статуи изображали усопших и членов их семей.
В Древнем Египте вместе с усопшими хоронили разнообразные украшения — ожерелья, кольца и броши. Чем богаче был человек, тем изысканнее были украшения. Например, в гробнице Тутанхамона нашли большое количество украшений, в том числе сложные пекторали (массивное нагрудное украшение).
Иногда в гробницы помещали и мумии животных: это могли быть домашние питомцы, которых хоронили вместе с хозяином. Иногда готовили останки животных (коров, уток и гусей), а затем мумифицировали, чтобы усопший и его питомцы могли питаться ими в загробном мире.
Умерших иногда хоронили с масками на лице. Их делали из гипса, льна и в редких случаях, драгоценных металлов. В 2018 году археологи, работавшие на территории Саккары, обнаружили серебряную позолоченную маску мумии — она принадлежала жрецу, который служил Мут, богине неба.
Археологи также находили в гробницах деревянные модели лодок. Один из ярких примеров - гробница египетского правителя Джехутинахта, жившего около 4000 лет назад, который был похоронен с 55 моделями лодок в своей гробнице в Дейр-эль-Берша. Это были модели лодок для перевозки войск и грузов, а также для охоты и рыбалки. Одна из мини-лодок перевозила маленькую копию мумии правителя.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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