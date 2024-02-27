13 предметов, которые древние египтяне помещали в гробницы

Фигурки ушебти в Древнем Египте помещались в могилу, и были призваны помочь умершему в загробной жизни. В зависимости от гробницы, человека могли похоронить с сотнями таких фигурок. Простые делали из керамики, а более сложные ушебти — позолочены. На фигурки обычно наносилось заклинание для их магического оживления в загробной жизни. Они также изображались с инструментами в руках и корзиной через плечо, готовые выполнять любые задачи в загробном мире.