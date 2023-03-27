Самые загадочные находки из гробницы Тутанхамона

Один из самых известных предметов из гробницы Тутанхамона - золотая маска на лице молодого фараона. Она весит более 10 килограммов, и почти полностью сделана из золота. Сейчас она находится в каирском Национальном музее. Кстати, относительно смерти самого Тутанхамона существует несколько версий. Эксперты полагают, что он скончался в возрасте 19 лет от тяжёлой осложнённой формы малярии. Кроме того, перед смертью он сломал ногу. Другая версия гласит, что Тутанхамон умер от перелома ноги или несчастного случая, а некоторые историки подозревают, что его убили ударами по голове. Всему виной, как сходятся эксперты - борьба за власть.