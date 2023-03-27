Самые загадочные находки из гробницы Тутанхамона

Гробница Тутанхамона - одно из величайших археологических открытий в истории. Усыпальницу фараона, наполненную древними сокровищами, обнаружили в 1922 году, но она десятилетиями озадачивала археологов - и до сих пор продолжает волновать умы. Археологам всё ещё не удалось полностью разобраться во всех сокровищах, погребенных вместе с фараоном - а это более 5000 артефактов. Узнаем о некоторых предметах, которые находились в гробнице Тутанхамона.
Один из самых известных предметов из гробницы Тутанхамона - золотая маска на лице молодого фараона. Она весит более 10 килограммов, и почти полностью сделана из золота. Сейчас она находится в каирском Национальном музее. Кстати, относительно смерти самого Тутанхамона существует несколько версий. Эксперты полагают, что он скончался в возрасте 19 лет от тяжёлой осложнённой формы малярии. Кроме того, перед смертью он сломал ногу. Другая версия гласит, что Тутанхамон умер от перелома ноги или несчастного случая, а некоторые историки подозревают, что его убили ударами по голове. Всему виной, как сходятся эксперты - борьба за власть.
В гробнице Тутанхамона нашли разное оружие, в том числе - несколько драгоценных кинжалов. Один из них - с железным лезвием, а другой сделан из золота. Оба кинжала были завёрнуты в слои бинтов мумии фараона. Ещё один кинжал, выкованный из метеоритного железа, был изготовлен за пределами Древнего Египта - его отправили в качестве подарка деду Тутанхамона из другого древнего государства. Этот кинжал датируется XIV веком до нашей эры, а в то время древние египтяне не умели работать с метеоритным железом.
Эти сандалии обнаружили на ногах фараона. Историки утверждают, что их изготовили специально для погребения. Кроме того, до своей смерти Тутанхамон хромал из-за повреждённой стопы - в его гробнице было найдено более 130 тросточек для ходьбы. По словам доктора Кэролин Рэндо, его правая и левая стопы выглядели совершенно по-разному. Левая ступня имела довольно высокий и выраженный свод, в то время как правая ступня - почти полностью плоская. Как показали рентгеновские снимки, на правой ноге правителя могла развиться инфекция кости, которая сделала его инвалидом.
В гробнице также нашли несколько настольных игр, составные части которых сделаны из слоновой кости. Одна из них - игра "Сенет" с тремя рядами квадратов. Её правила всё ещё остаются загадкой.
Эту золотую пряжку, скорее всего, сделали специально для погребения. На ней изображен фараон на своей колеснице. Такая пряжка обычно свидетельствует о высоком статусе усопшего.
В гробнице также лежали две музыкальные трубы. Одна из них изготовлена из дерева и серебра, а вторая - из позолоченной бронзы. Эксперты признали их самыми древними подобными музыкальными инструментами из тех, что сохранились до наших дней.
Алебастровая чаша в виде лотоса и банка со львом на крышке - также заслуживающие внимания артефакты. Чаша в виде лотоса вырезана из цельного куска алебастра. Она, кстати, была одним из первых найденных предметов в гробнице, и любимым предметом археолога Говарда Картера, который обнаружил усыпальницу.
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