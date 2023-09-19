Суд приговорил к 22 годам «строгача» отравителя из подмосковных электричек

На «счету» душегуба 17 смертей.
Об Алексее Выговском узнали только тогда, когда он попал в руки силовиков. А до этого парень успел отправить на тот свет 17 человек. Кстати, он занимает третье место в «рейтинге» серийных убийц: после Михаила Попкова (80 смертей) и Чикатило (43 подтверждённых трупа).
Выговской орудовал в начале нулевых: подсаживался к будущим жертвам и предлагал выпить под предлогом: «Представляешь, а у меня сегодня сын родился!», «А у меня ж сегодня день рождения», «Прикинь — завтра женюсь». В напитке был азалептин — мощный психотропный препарат, его применяют для лечения галлюцинаторных состояний, шизофрении, маниакального синдрома и биполярного расстройства на острых стадиях. Концентрация «лекарства» была огромной, так что «жертва» вскоре вырубалась. Некоторые сразу отправлялись на тот свет, другие просыпались в реанимации. Пока они были в «отключке», Выговской обчищал их карманы.
Он орудовал с 2005 года, а в 2006-м его поймали на мелкой краже и отправили на 1,5 года в колонию. Через год он вышел и вновь начал травить людей. Он «работал» на Курском вокзале и направлении во Владимирскую область. После задержания маньяка, его дело разрослось до 150 томов: 32 отравленных человека, 17 из них сканчалось, большинств выживших стали инвалидами. За это Выговской получил 22 года и 3 месяца лишения свободы.
Но следствие не исключает того, что Выговский сознался не во всех убийствах. Вероятно, вскоре всплывут новые эпизоды отравлений и маньяк отправится на «пожизненное» в печально известный лагерь «Полярная сова».
Источник:
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Всё закончилось на первом трупе
И никакого серийного убийцы не получилось.
А его ещё кормить все эти годы с наших с вами налогов.
Зла не хватает.
Можно минусовать.
Отравил 17 человек - пускай сам 17 раз выпьет эту жижку.
То есть, по полтора года за убитого? Чтобы сесть на пожизненное нужно умышленно отравить 60 человек с летальным исходом???