Суд приговорил к 22 годам «строгача» отравителя из подмосковных электричек

Об Алексее Выговском узнали только тогда, когда он попал в руки силовиков. А до этого парень успел отправить на тот свет 17 человек. Кстати, он занимает третье место в «рейтинге» серийных убийц: после Михаила Попкова (80 смертей) и Чикатило (43 подтверждённых трупа).

Выговской орудовал в начале нулевых: подсаживался к будущим жертвам и предлагал выпить под предлогом: «Представляешь, а у меня сегодня сын родился!», «А у меня ж сегодня день рождения», «Прикинь — завтра женюсь». В напитке был азалептин — мощный психотропный препарат, его применяют для лечения галлюцинаторных состояний, шизофрении, маниакального синдрома и биполярного расстройства на острых стадиях. Концентрация «лекарства» была огромной, так что «жертва» вскоре вырубалась. Некоторые сразу отправлялись на тот свет, другие просыпались в реанимации. Пока они были в «отключке», Выговской обчищал их карманы.