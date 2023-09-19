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Суд приговорил к 22 годам «строгача» отравителя из подмосковных электричек

Суд приговорил к 22 годам «строгача» отравителя из подмосковных электричек

Автор:
19 сентября 2023 16:14
Сообщество : Криминал
Метки: жертва   курский вокзал   маньяк   отравитель   преступник   электричка   
2431
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На «счету» душегуба 17 смертей.

Об Алексее Выговском узнали только тогда, когда он попал в руки силовиков. А до этого парень успел отправить на тот свет 17 человек. Кстати, он занимает третье место в «рейтинге» серийных убийц: после Михаила Попкова (80 смертей) и Чикатило (43 подтверждённых трупа).

Выговской орудовал в начале нулевых: подсаживался к будущим жертвам и предлагал выпить под предлогом: «Представляешь, а у меня сегодня сын родился!», «А у меня ж сегодня день рождения», «Прикинь — завтра женюсь». В напитке был азалептин — мощный психотропный препарат, его применяют для лечения галлюцинаторных состояний, шизофрении, маниакального синдрома и биполярного расстройства на острых стадиях. Концентрация «лекарства» была огромной, так что «жертва» вскоре вырубалась. Некоторые сразу отправлялись на тот свет, другие просыпались в реанимации. Пока они были в «отключке», Выговской обчищал их карманы.

Он орудовал с 2005 года, а в 2006-м его поймали на мелкой краже и отправили на 1,5 года в колонию. Через год он вышел и вновь начал травить людей. Он «работал» на Курском вокзале и направлении во Владимирскую область.  После задержания маньяка, его дело разрослось до 150 томов: 32 отравленных человека, 17 из них сканчалось, большинств выживших стали инвалидами. За это Выговской получил 22 года и 3 месяца лишения свободы.

Но следствие не исключает того, что Выговский сознался не во всех убийствах. Вероятно, вскоре всплывут новые эпизоды отравлений и маньяк отправится на «пожизненное» в печально известный лагерь «Полярная сова».

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Метки: жертва   курский вокзал   маньяк   отравитель   преступник   электричка   
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31  комментарий
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7k
Станислав 58 минут назад
22 года за 17 смертей и десятки покалеченных судеб? Да уж.. наша судебная система явно куда-то не туда свернула.
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2k
Никита Сергеевич 7 минут назад
Меньше, чем по полтора года за жизнь. И это только доказанные случаи. Как справедливо... Браво!
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17k
Shtoppi 8 минут назад
таких стрелять нужно, а не сроки давать.
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17k
Голос Вселенной 11 минут назад
А 17 умышленных смертей не достаточно для пожизненного???
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3k
Артур Котовой 15 минут назад
Почему бы не дать пожизненное? А уй его знает. Давайте за более мелкие преступления давать по 10тки!
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15k
FatZilla 15 минут назад
А пожизненное постеснялись что ли дать? Если бы он по одному человеку убивал и его каждый раз ловили, сколько бы он отсидел? Почему кратно не растет за количество жертв срок?
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5k
Robin 17 минут назад
Зачем? Следствие раскрыло его мотивы? Не воровства же ради.
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1k
K_II_T 18 минут назад
Вот поэтому нужны камеры.
Всё закончилось на первом трупе
И никакого серийного убийцы не получилось.
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1k
D12735 19 минут назад
Какое нахер пожизненное!!! Для таких только смертная казнь. Надо уже заканчивать играть по западным "нотам". Достали уже эти либеральные наклонности!
А его ещё кормить все эти годы с наших с вами налогов.
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188
Михаил 19 минут назад
Напоить его этой же куйней, но только подконтрольно, чтобы одной ногой там, одной тут... и обязательно чтобы был в сознании... да подольше...
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7k
М С Полчаса назад
Почему вместо 17 пожизненных ему дали всего 22 года? Не понимаю я такую юриспунденцию...
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43
Александр Зубарев М С 17 минут назад
на кол мразь
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13k
НИКТО Полчаса назад
17 смертей и более десятка инвалидов разве уже на «пожизненное» никак не тянет? Учитывая преднамеренные убийства россиян, может надо его лишить гражданства и ... расстрелять у сябров?
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76k
Viktor 37 минут назад
Бля, опять! Сегодня писали про угонщика самосвала отправившего на тот свет пятерых - пятнашка светит в лучшем случае! Теперь здесь 1,3 года за душу! Так эта падла ещё и в 59-ть лет выйдет на свободу (если отсидит от звонка до звонка), а может и раньше. Что-то надо делать с судебной системой. Вот у нас недавно чувак убил (а раньше уже отбыл срок за убийство), так получил ПЛС!
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15k
Kucher 46 минут назад
А сколько можно убить, чтоб пожизненное не дали? Есть "потолок"?
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861
Олеся К 50 минут назад
что за мотив у него был? зачем убивать людей то
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2k
Rulzen 50 минут назад
"Зуб за зуб" было бы справедливее!
Отравил 17 человек - пускай сам 17 раз выпьет эту жижку.
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4k
Alex 51 минуту назад
пиз**ц, всего 22 года
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693
Илья 53 минуты назад
По 1.3 года за убитого. Ну так то норм . Если убил 2 можешь валить и 100 дешевле будет .
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10k
Игорь 54 минуты назад
т.е. чтобы получить пожизненное нужно убить не меньше 20 человек?
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30k
Юрьевич 59 минут назад
"17 из них сканчалось, большинств выживших стали инвалидами. За это Выговской получил 22 года и 3 месяца лишения свободы."

То есть, по полтора года за убитого? Чтобы сесть на пожизненное нужно умышленно отравить 60 человек с летальным исходом???
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10k
Vacony Час назад
.. и по сути будут те выжившие, со своих налогов, содержать проживание этого убийцы на далеком севере... а там гляди,ему повезет, по УДО или как там , выйдет.. раньше.. позже.. пусть 22 года... и кто ему запретить продолжить травить так же...
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