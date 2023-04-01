Илон Маск занялся производством пива

Илон Маск взял новую планку - выпустил пиво под брендом Tesla, которое анонсировал еще в 2021 году. Напиток называется GigaBier, и варят его в Берлине из эксклюзивного сорта хмеля Cyberhops.
Фирменный напиток GigaBier в обличии электропикапа Cybertruck будет производиться ограниченным тиражом и по заоблачной цене: набор из трёх бутылок обойдется примерно в 7,5 тыс. рублей. Такую цену задули, вероятно, из-за бренда Tesla, да и варить хмельной напиток с нотами бергамота, цитруса и сладких фруктов будут в Берлине.
Каждая бутылка имеет бесшовный глянцевый черный рукав со светящимся в темноте водяным знаком Giga. Прост!»
«Tesla GigaBier отдаёт дань уважения 500-летней традиции немецкого пивоварения Reinheitsgebot. Наслаждайтесь этим пивом в стиле пилзнер, сваренным в Берлине ограниченным тиражом, с нашим эксклюзивным сортом Cyberhops и нотами цитрусовых, бергамота и сладких фруктов", - сообщает Tesla.
Как тебе такое пиво, Илон Маск?
Источник:
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Сам бы себе не купил, но как оригинальный подарок, вполне себе...
Видимо на это и расчет
пиво из хмеля не варят .. варят из ячменя ..