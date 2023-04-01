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Илон Маск занялся производством пива

Илон Маск занялся производством пива

Автор:
01 апреля 2023 23:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Cyberhops   GigaBier   Tesla   Илон Маск   Производство   пиво   
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Илон Маск взял новую планку - выпустил пиво под брендом Tesla, которое анонсировал еще в 2021 году. Напиток называется GigaBier, и варят его в Берлине из эксклюзивного сорта хмеля Cyberhops.

Фирменный напиток GigaBier в обличии электропикапа Cybertruck будет производиться ограниченным тиражом и по заоблачной цене: набор из трёх бутылок обойдется примерно в 7,5 тыс. рублей. Такую цену задули, вероятно, из-за бренда Tesla, да и варить хмельной напиток с нотами бергамота, цитруса и сладких фруктов будут в Берлине.

Каждая бутылка имеет бесшовный глянцевый черный рукав со светящимся в темноте водяным знаком Giga. Прост!»

«Tesla GigaBier отдаёт дань уважения 500-летней традиции немецкого пивоварения Reinheitsgebot. Наслаждайтесь этим пивом в стиле пилзнер, сваренным в Берлине ограниченным тиражом, с нашим эксклюзивным сортом Cyberhops и нотами цитрусовых, бергамота и сладких фруктов", - сообщает Tesla.

Как тебе такое пиво, Илон Маск?

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Метки: Cyberhops   GigaBier   Tesla   Илон Маск   Производство   пиво   
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5  комментариев
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29k
Ego sum qui sum Час назад
бутылочки потом не выбрасывайте...
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379
Папай 24 минуты назад
его Тиньков покусал?
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14k
Алексей 43 минуты назад
Ну не "заоблачно".
Сам бы себе не купил, но как оригинальный подарок, вполне себе...
Видимо на это и расчет
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1k
Graboid 47 минут назад
<<варят его в Берлине из эксклюзивного сорта хмеля>>
пиво из хмеля не варят .. варят из ячменя ..
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4k
karamba 49 минут назад
А пиво то портится)). И что дальше с не проданым товаром.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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