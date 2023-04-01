Илон Маск занялся производством пива

Фирменный напиток GigaBier в обличии электропикапа Cybertruck будет производиться ограниченным тиражом и по заоблачной цене: набор из трёх бутылок обойдется примерно в 7,5 тыс. рублей. Такую цену задули, вероятно, из-за бренда Tesla, да и варить хмельной напиток с нотами бергамота, цитруса и сладких фруктов будут в Берлине.