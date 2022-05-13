Допепсикольная эпоха: какую шипучку пил народ в СССР?

Название «Бахмаро» с грузинского так и переводится – «великолепный». И фактически это был первый в СССР холодный чай, который делали на базе жидких концентратов. Вкус – классический чёрный чай с добавлением лимона.

А какой газированный советский напиток вы любили больше всего?