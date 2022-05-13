Допепсикольная эпоха: какую шипучку пил народ в СССР?

Что может быть лучше стакана с прохладной вкусной жидкостью, в которой в разные стороны разбегаются весёлые пузырьки? В жару – ничего. И хотя в эпоху СССР в продаже не было «Фанты», «Колы», «Спрайта» и им подобных, прохладительной газировки советские производители выпускали более 500 наименований.
Вспомним самые известные.
Изначально «Байкал» планировался как альтернатива «Пепси», но кроме цвета эти напитки ничего не объединяет. В основе только натуральные компоненты – пихтовое масло, корень солодки и настой зверобоя. Созданный в 1973 году напиток затем модернизировали, заменив зверобой на микс рябины и боярышника.
«Саяны», названные в честь горной системы в Сибири, делали на основе горной травы левзеи. В 50-х шипучка с лёгким ароматом хвои была очень популярна.
«Колокольчик», речь именно о нём. К слову, его издревле использовали на Руси для добавления в медовуху, поэтому это нельзя назвать ноу-хау. Шипучка отдалённо напоминала «Спрайт», но с гораздо более нежным вкусом. В союзных республиках у «Колокольчика» были свои названия.
Грушевый лимонад придумал ещё в 30-х. Он и сейчас один из самых популярных прохладительных напитков. «Дюшес» назван в честь терпкого сорта этого фрукта.
«Буратино» просто обожала советская детвора. База напитка простейшая – лимонадная основа и апельсиновый сок. Напиток в стеклянной таре хранился всего неделю. И неудивительно: в составе не было химии, только натуральные компоненты.
«Тархун», названный в честь полыни эстрагонной (пряная трава эстрагон) придумал ещё в 1887 году тифлисский аптекарь Митрофан Лагидзе. Массовый выпуск лимонада начали в 1981 году. И с тех пор он находится в списке самых любимых и распространённых напитков.
Этот напиток – классический пример лимонада на основе цитрусов с добавлением ванили. Считается, что рецепт привезли русские офицеры из Парижа, попавшие туда после Отечественной войны 1812 года.
Если соединить мороженое и содовую, как раз получится крем-сода. Изначально рецепт появился в США, но сочетание было совсем другим: взбитые с большим количеством приправ яйца. Наша крем-сода – это другой состав. За счёт присутствия в рецепте ванилина и кумарина достигается вкус газированного мороженого.
Напиток «Лиса и виноград» назван в честь одноимённой басни Крылова. В составе виноградный сок, черноплодный сироп, эфирное масло лимонной полыни, что обеспечило яркий, сложный и многогранный вкус.
Название «Бахмаро» с грузинского так и переводится – «великолепный». И фактически это был первый в СССР холодный чай, который делали на базе жидких концентратов. Вкус – классический чёрный чай с добавлением лимона.
А какой газированный советский напиток вы любили больше всего?
Источник:
АНТИФИШКИ
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у меня раз отравление было
на на нашем ЛВЗ бутылки принимали фиг как очищенные/промытые, купил 0,5, пью, и чувствую что вкус какой то не такой, мозг напрягаю, итог - ПРИВКУС ОЛИФЫ!!!
допил, не пропадать же добру)))))))))
попалась именно мне со вкусом олифы (продавалась в 0,5 такая), и вот попил ...(((
да еще "сарафанное радиво" слухи распространяло ...
короче впечатления от Тархуна двоякие))))
Так неделю или 30 дней?
а потом подумать, что же это за "композиция для купажа напитка", которой надо меньше 4% от общего объема того натурального лимонада) ах да, баяню, у меня бабушка в концу 70-х работала на производстве тех лимонадов. всегда мне запрещала пить те буратины, говоря про "эссенцию". и покупала исключительно всякие соки, которые почти в каждом продмаге были. разумеется дома постоянно варились компоты, летом из подручно-подножного материала (краснодар, тут до сих этого добра просто завались) с поздней осени до весны - из "сушки". в основном яблочно-грушевый микст. вот про этот продукт можно говорить, что без химозы. а любой заводской лимонад я уже как лет 30 называю хлоркой.
Сейчас все, что продается под этой маркой, на вкус отличается от оригинала. Похоже, рецепт сильно упростили и сократили количество натуральных компонентов.
Но даже в урезанном виде до сих пор приятен на вкус.
А вот Колокольчик как-то мне не зашел. В отличие от Ситро, Дюшеса и т.д.
Просто вкус уже стал избалованнее.
Ни с какими советскими лимонадами ни в какое сравнение ни шел.
Правда купить пепси в союзе можно было только в Киеве. И в Москве. В киосках, а не магаинах. Даже до Татарстана пепси уже не доезжала.