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Допепсикольная эпоха: какую шипучку пил народ в СССР?

Допепсикольная эпоха: какую шипучку пил народ в СССР?

Автор:
13 мая 2022 10:36
Сообщество : СССР
Метки: Рецепт   СССР   вода   газировка   лимонад   напиток   
3935
11

Что может быть лучше стакана с прохладной вкусной жидкостью, в которой в разные стороны разбегаются весёлые пузырьки? В жару – ничего. И хотя в эпоху СССР в продаже не было «Фанты», «Колы», «Спрайта» и им подобных, прохладительной газировки советские производители выпускали более 500 наименований.

Вспомним самые известные.


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Изначально «Байкал» планировался как альтернатива «Пепси», но кроме цвета эти напитки ничего не объединяет. В основе только натуральные компоненты – пихтовое масло, корень солодки и настой зверобоя. Созданный в 1973 году напиток затем модернизировали, заменив зверобой на микс рябины и боярышника.


«Саяны», названные в честь горной системы в Сибири, делали на основе горной травы левзеи. В 50-х шипучка с лёгким ароматом хвои была очень популярна.


«Колокольчик», речь именно о нём. К слову, его издревле использовали на Руси для добавления в медовуху, поэтому это нельзя назвать ноу-хау. Шипучка отдалённо напоминала «Спрайт», но с гораздо более нежным вкусом. В союзных республиках у «Колокольчика» были свои названия.


Грушевый лимонад придумал ещё в 30-х. Он и сейчас один из самых популярных прохладительных напитков. «Дюшес» назван в честь терпкого сорта этого фрукта.


«Буратино» просто обожала советская детвора. База напитка простейшая – лимонадная основа и апельсиновый сок. Напиток в стеклянной таре хранился всего неделю. И неудивительно: в составе не было химии, только натуральные компоненты.


«Тархун», названный в честь полыни эстрагонной (пряная трава эстрагон) придумал ещё в 1887 году тифлисский аптекарь Митрофан Лагидзе. Массовый выпуск лимонада начали в 1981 году. И с тех пор он находится в списке самых любимых и распространённых напитков.


Этот напиток – классический пример лимонада на основе цитрусов с добавлением ванили. Считается, что рецепт привезли русские офицеры из Парижа, попавшие туда после Отечественной войны 1812 года.


Если соединить мороженое и содовую, как раз получится крем-сода. Изначально рецепт появился в США, но сочетание было совсем другим: взбитые с большим количеством приправ яйца. Наша крем-сода – это другой состав. За счёт присутствия в рецепте ванилина и кумарина достигается вкус газированного мороженого.


Напиток «Лиса и виноград» назван в честь одноимённой басни Крылова. В составе виноградный сок, черноплодный сироп, эфирное масло лимонной полыни, что обеспечило яркий, сложный и многогранный вкус.


Название «Бахмаро» с грузинского так и переводится – «великолепный». И фактически это был первый в СССР холодный чай, который делали на базе жидких концентратов. Вкус – классический чёрный чай с добавлением лимона.

А какой газированный советский напиток вы любили больше всего?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Рецепт   СССР   вода   газировка   лимонад   напиток   
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47  комментариев
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25k
Андрей Иванов 4 часа назад
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959
КАКАнгел 19 минут назад
тархун не заходил, байкал - в детстве помню был не фанат но пил , а лет 10 назад хлебнул - отвратительно (может рецепт другой а может вкус стал честнее и такая реакция на солодку ) Вот дюшест колокольчик буратино - и сейчас пью
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−2
Евгений Ломакин Полчаса назад
Хиляли пьяные через Саяны мы и пили керосин, бензин, одеколон...
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8k
Ginny 40 минут назад
тархун...
у меня раз отравление было
на на нашем ЛВЗ бутылки принимали фиг как очищенные/промытые, купил 0,5, пью, и чувствую что вкус какой то не такой, мозг напрягаю, итог - ПРИВКУС ОЛИФЫ!!!
допил, не пропадать же добру)))))))))
попалась именно мне со вкусом олифы (продавалась в 0,5 такая), и вот попил ...(((
да еще "сарафанное радиво" слухи распространяло ...
короче впечатления от Тархуна двоякие))))
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12k
Konstantin 46 минут назад
Я в детстве поглощал все что давали, какого-то фаворита даже не припомню
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0
Андрей 49 минут назад
Хорошая статья для дебилоидов поколения пепси и коки
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−39
alexZ Час назад
Милкис пояаился в 90х. Вот это вещь.
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10k
Александр Час назад
Сифон))) А уж варенье бабушка делала из всего - от яблок до сосновых шишек)
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24
Evgeniy Александр Час назад
Весчь!!! Только баллончики были в дефиците и исключительно с обменом на пустые.
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Комментарий удален
0
34k
Mamin Sibiriak Час назад
55 копеек, дорогие, но вкусные.



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172
sergizs 2 часа назад
Лучший был КРЕМ СОДА !!! В сироп добавляли вино ,и даже коньяк .
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1k
Nikoha Salym 2 часа назад
Эххх. Ещё и фиксированная цена. Купил раньше к примеру пару бутылок "Буратино" ли "Дюшес" по 30 коп. Потом сдал бутылки по 20 коп. каждая и можно ещё одну купить и мороженное фруктовое по 7коп. хватало. А сейчас "предприниматели" цену повышают с каждым новым завозом.
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32k
Aleks 2 часа назад
"Напиток в стеклянной таре хранился всего неделю."
Так неделю или 30 дней?

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38k
Aleksandr 2 часа назад
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5k
Wadim 2 часа назад
Пепси производили и продавали у нас с 1974 года, а кока-кола пришла вместе с макдаком в 1990м.
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11k
Kostick 3 часа назад
очень полезно почитать https://paprika-andlife.livejournal.com/132469.htmlhttps://paprika-andlife.livejournal.com/132469.html
а потом подумать, что же это за "композиция для купажа напитка", которой надо меньше 4% от общего объема того натурального лимонада) ах да, баяню, у меня бабушка в концу 70-х работала на производстве тех лимонадов. всегда мне запрещала пить те буратины, говоря про "эссенцию". и покупала исключительно всякие соки, которые почти в каждом продмаге были. разумеется дома постоянно варились компоты, летом из подручно-подножного материала (краснодар, тут до сих этого добра просто завались) с поздней осени до весны - из "сушки". в основном яблочно-грушевый микст. вот про этот продукт можно говорить, что без химозы. а любой заводской лимонад я уже как лет 30 называю хлоркой.
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11k
Владимир 🚀 3 часа назад
Шипучку народ пил вкусную. Кола - говно.
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3k
Атомный Крот 3 часа назад
Байкал - это была вещь.

Сейчас все, что продается под этой маркой, на вкус отличается от оригинала. Похоже, рецепт сильно упростили и сократили количество натуральных компонентов.

Но даже в урезанном виде до сих пор приятен на вкус.

А вот Колокольчик как-то мне не зашел. В отличие от Ситро, Дюшеса и т.д.
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385k
Алексей 3 часа назад
и в основном хранение не более 7-30 суток. а щас по году
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1k
Alexander Gorn 3 часа назад
Таки была в СССР "Пепси-кола", по крайней мере в 80-е. "Коки" не было, а "Пепси" подсуетилась. И, что характерно, она была сильно вкуснее современной "Пепси-колы". То ли состав поменяли, то ли просто в детстве всё вкуснее кажется...
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24
Evgeniy bumtester 2 часа назад
В Новосибирске ее можно было купить в любом магазине. Как писали выше, исключительно в бутылках 0,33. И да, выпускал ее местный ВИНАП.
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31k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 3 часа назад
все пил кроме Бахмаро, не встречал в продаже.
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