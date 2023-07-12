Видео с производства отбило все желание есть крабовые палочки

В Сеть попало видео с крупнейшего в мире завода по производству крабовых палочек. Здесь ежегодно выпускают более сорока тысяч тонн этого продукта. Несмотря на свое название, крабов в таких изделиях нет, и изготавливаются они из серой малоаппетитной массы.
Сурими - фарш из белой рыбы. Это сырье не обладает сильно выраженными запахом и вкусом. Также добавляется крахмал, специи, ароматизаторы. Красная окраска - просто пищевой краситель.
Законодательство многих стран не позволяет называть подобный продукт "крабовым", поскольку он не содержит мяса крабов.
В большинстве случаев крабовые палочки на 76% состоят из воды, на 15% - из белков, на 6,85% - из углеводов и лишь на 0,9% - из жиров. По питательности они практически не уступают "настоящим" рыбным продуктам.
Имитация крабового мяса была впервые изготовлена и запатентована в 1974 году в городе Хиросима, Япония. Позже производство появилось в США, и палочки стали экспортировать по всему миру.
Если в Азии сурими используют в приготовлении различных блюд, то на Западе оно служит имитацией дорогих продуктов, например, крабов, креветок, омаров.
Фабрика, показанная в видеоролике, находится в Таиланде, она производит 40000 тонн в год и поставляет продукцию в 30 стран.
Lucky Union Food Company, которой принадлежит фабрика, также владеет заводом в Польше, откуда экспортирует в Евросоюз более 12000 тонн рыбной продукции в год.
При съемках данного видео ни один краб не пострадал...
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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А теперь узнал, что в составе нет крабов, поэтому у него отбило все желание их есть?