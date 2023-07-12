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Видео с производства отбило все желание есть крабовые палочки

Видео с производства отбило все желание есть крабовые палочки

Автор:
12 июля 2023 09:53
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Еда   Производство   Технология   крабовые палочки   приготовление   продукт   
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В Сеть попало видео с крупнейшего в мире завода по производству крабовых палочек. Здесь ежегодно выпускают более сорока тысяч тонн этого продукта. Несмотря на свое название, крабов в таких изделиях нет, и изготавливаются они из серой малоаппетитной массы.

Сурими - фарш из белой рыбы. Это сырье не обладает сильно выраженными запахом и вкусом. Также добавляется крахмал, специи, ароматизаторы. Красная окраска - просто пищевой краситель.

Законодательство многих стран не позволяет называть подобный продукт "крабовым", поскольку он не содержит мяса крабов.

В большинстве случаев крабовые палочки на 76% состоят из воды, на 15% - из белков, на 6,85% - из углеводов и лишь на 0,9% - из жиров. По питательности они практически не уступают "настоящим" рыбным продуктам.


Имитация крабового мяса была впервые изготовлена и запатентована в 1974 году в городе Хиросима, Япония. Позже производство появилось в США, и палочки стали экспортировать по всему миру.

Если в Азии сурими используют в приготовлении различных блюд, то на Западе оно служит имитацией дорогих продуктов, например, крабов, креветок, омаров.

Фабрика, показанная в видеоролике, находится в Таиланде, она производит 40000 тонн в год и поставляет продукцию в 30 стран.

Lucky Union Food Company, которой принадлежит фабрика, также владеет заводом в Польше, откуда экспортирует в Евросоюз более 12000 тонн рыбной продукции в год.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Еда   Производство   Технология   крабовые палочки   приготовление   продукт   
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35  комментариев
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7k
sedoisever 2 часа назад
Я эти палочки и так не особо любил, но показано нормальное производство. А то, что в палочках нет мяса крабов, так это только папуасы не знают. Что у автора "отбило" неизвестно.
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13k
KotSkripaley 6 минут назад
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19k
Alush 7 минут назад
Разве о том, что их делают не из крабов кто-то еще не знал?
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24k
Тигран Саркисян 24 минуты назад
Пойду салат с крабовыми палочками замучу , как раз все индигриенты есть)
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50k
Сергей 50 минут назад
Ну хоть работники завода в чанах с крабовой массой не купаются . Уже хорошо.
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364
Andrei 53 минуты назад
Это автор ещё не видел как делаются котлеты для гамбургером.
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4k
TOROID 53 минуты назад
Я все равно буду их есть
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1k
zu4ara 54 минуты назад
Завораживают меня такие видео...
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12k
Linuksoid 55 минут назад
И долго вы еще будете писать, что там крабов нет? На них так и пишут, что это имитация, а в составе нет крабов. Этот секрет - уже не секрет, лет двадцать как.
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7
устал я от вас Час назад
это вы ещё не видели как сосиски и колбасы делают ))
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1k
Дмитрий Час назад
Ссылка youtu.be
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31k
Ego sum qui sum Час назад
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30k
Григорий Час назад
Нас 8 миллиардов, если каждый съест по крабу, то они вдруг исчезнут совсем. А так все кушают, знают их вкус, а они не переводятся.
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17k
RDen Час назад
не ну антисанитарии нет, а то, что краб там и близко не проползал - все и давно знают...Другое дело вкус у них уже давно так себе. Сухие к тому же...
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3k
poбт Час назад
автор никогда не видел вареной рыбы и какой у нее цвет?
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2k
Роман Час назад
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8k
Ysik Час назад
А чем плох "сурими"? Это сырье изготавливают в основном на кораблях, сразу замораживают. Получается минимальная обработка и никаких паразитов. Питательная масса, со всеми плюсами морской рыбы, но без минусов. Отлично используется в производстве продуктов питания, кормов для животных и т.д. В Азии что только из нее не изготавливают. У нас, к сожалению, не так распространен сурими. Ну а на крабовых палочках честно написано, что это имитация, а в составе и нет никакого краба.
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16k
Колька Валеркин сын Час назад
Ээээм, а че есть еще те кто верят, что карбовые палочки содержат краба?
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68k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Автор был настолько тупой, что думал, будто крабовые палочки делают из крабов, но стоят они почему-то копейки?
А теперь узнал, что в составе нет крабов, поэтому у него отбило все желание их есть?
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11k
Летучий Мыш 2 часа назад
Все бы производства таким были
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827
Swazi 2 часа назад
а че не так с видео? почему отбило желание? Наоборот, захотелось, пойду крабовых палочек куплю, сожру))
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