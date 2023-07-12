Видео с производства отбило все желание есть крабовые палочки

В Сеть попало видео с крупнейшего в мире завода по производству крабовых палочек. Здесь ежегодно выпускают более сорока тысяч тонн этого продукта. Несмотря на свое название, крабов в таких изделиях нет, и изготавливаются они из серой малоаппетитной массы.