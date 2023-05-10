Австралийка выжила в диком лесу благодаря бутылке вина

Женщина отправилась в однодневный поход по густым лесам штата Виктория - и потерялась. Хорошо, что с собой у неё была бутылка вина. Она-то и спасла горе-путешественницу, которую нашли лишь спустя 5 дней.
48-летняя Лилиан Ип (Lillian Ip) отправилась в отпуск в Брайт, на юго-восток австралийского штата Виктория. В живописных местах у подножия Викторианских Альп она собиралась провести день, но через сутки связь с ней оборвалась, и обеспокоенные родственники пропавшей обратились в полицию.
Службы экстренной помощи провели обширные поиски в районах Митта-Митта, у городов Водонга, Брайт и Олбери, однако не смогли найти никаких следов Лилиан. Наконец, спустя пять дней с начала поисков в конце грунтовой дороги в 60 км от ближайшего города была замечена машина Лилиан. Хорошо, что женщина находилась рядом со своим авто. Потерявшую силы Лилиан госпитализировали в клинику.
Выяснилось, что горе-путешественница не планировала задерживаться в дороге больше, чем на день, поэтому легкомысленно отнеслась к сборам и даже не взяла воду(!) Единственная жидкость, которая у неё была - бутылка вина в подарок для матери. Её-то Лилиан и пила все это время, растягивая по глотку.
Она рассказала полицейским, что пыталась доехать до Дартмутской плотины, но заблудилась и поняла, что свернула не туда. А потом при попытке развернуться её машина увязла в грязи, и без мобильной связи женщина не могла позвать на помощь.
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Австралийка пояснила, что не пьёт, но именно благодаря вину ей удалось выжить.
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Да в лесу прямо из ручья воды напиться можно, если уж так приспичит. А уж пару часов потерпеть, если брезгуешь, вообще не вопрос.
В лес за грибами-ягодами без всяких бутылок раньше ходили. И часами там бродили. А потом еще корзины-бидоны с собранным на себе до дома тащили. Как-то выжили.
Не из каждого ручья в лесу можно напиться.
То, что вы считаете 2х-часовой прогулкой, при травме, непогоде, какой-то другой фигне - может затянуться на пару суток. И хорошо если в этом случае у вас будет минимальный набор вещей.
Напиться даже из лужи можно, если припрет. А уж из таких ручьев, показанных на фото, вообще без проблем. В горных речках вода чистейшая, как правило.
Лесные ягоды тоже можно жрать, когда жажда мучает - в них жидкости достаточно.
Зимой снег использовать можно и т.д.
Да и вообще, всякие скауты-выживальщики у американцев популярное движение, там, по идее, про способы выживания в лесу много чего рассказывают.
Не спорю, что лучше иметь, чем не иметь, но тут вопрос целеполагания и целесообразности. Грубо говоря, лесной поход с ночевкой - это не то же самое, что прогулка по лесопарку. И наборы необходимых вещей очень сильно отличаются.
В ленинградскую блокаду вином отоваривали продуктовые карточки, что ни разу не удивительно, учитывая общую нехватку продуктов тогда в городе.
Что могло пойти не так?
Пять дней. 60 км до города. Связь, явно появится раньше. Да и "цивилизация", там явно ближе. То же шоссе.
По дороге, а там дорога, хоть и грунтовка, даже неподготовленный человек, пройдет за день, минимум километров 20.
Это прям если совсем всё плохо. А то и 30.
Ладно, не может ходить.
Ноги там, или ещё что.
У тебя машина.
Там есть топливо. И электричество.
Вокруг деревья.
Ну ты хоть сигнальный костёр разведи.
Дыма от листвы будет много.
Надеюсь, это была очень большая бутылка вина.
такая