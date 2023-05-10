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Австралийка выжила в диком лесу благодаря бутылке вина

Австралийка выжила в диком лесу благодаря бутылке вина

Автор:
10 мая 2023 13:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Lillian Ip   Австралия   видео   вино   полиция   потерялась   путешественница   экстренные службы   
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Женщина отправилась в однодневный поход по густым лесам штата Виктория - и потерялась. Хорошо, что с собой у неё была бутылка вина. Она-то и спасла горе-путешественницу, которую нашли лишь спустя 5 дней.

48-летняя Лилиан Ип (Lillian Ip) отправилась в отпуск в Брайт, на юго-восток австралийского штата Виктория. В живописных местах у подножия Викторианских Альп она собиралась провести день, но через сутки связь с ней оборвалась, и обеспокоенные родственники пропавшей обратились в полицию.


Службы экстренной помощи провели обширные поиски в районах Митта-Митта, у городов Водонга, Брайт и Олбери, однако не смогли найти никаких следов Лилиан. Наконец, спустя пять дней с начала поисков в конце грунтовой дороги в 60 км от ближайшего города была замечена машина Лилиан. Хорошо, что женщина находилась рядом со своим авто. Потерявшую силы Лилиан госпитализировали в клинику.


Выяснилось, что горе-путешественница не планировала задерживаться в дороге больше, чем на день, поэтому легкомысленно отнеслась к сборам и даже не взяла воду(!) Единственная жидкость, которая у неё была - бутылка вина в подарок для матери. Её-то Лилиан и пила все это время, растягивая по глотку.


Она рассказала полицейским, что пыталась доехать до Дартмутской плотины, но заблудилась и поняла, что свернула не туда. А потом при попытке развернуться её машина увязла в грязи, и без мобильной связи женщина не могла позвать на помощь.


Австралийка пояснила, что не пьёт, но именно благодаря вину ей удалось выжить.


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Метки: Lillian Ip   Австралия   видео   вино   полиция   потерялась   путешественница   экстренные службы   
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12  комментариев
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Шах и мат, трезвенники! Без вина не выжить!
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13
Николай Полчаса назад
В Австралии в радиатор машины тосол заливают? Там же вроде не бывает морозов? А если не тосол, то в радиаторе должна была быть вода.
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4k
Атомный Крот 38 минут назад
Про отсутствие воды (!) посмеялся. Это какая - то мода последних десятилетий, таскать всюду с собой бутылки и емкости с водой, как будто все разом в пустыню под палящий зной переселились, а не сидят часами на совещаниях в затемненных кондиционируемых помещениях.

Да в лесу прямо из ручья воды напиться можно, если уж так приспичит. А уж пару часов потерпеть, если брезгуешь, вообще не вопрос.

В лес за грибами-ягодами без всяких бутылок раньше ходили. И часами там бродили. А потом еще корзины-бидоны с собранным на себе до дома тащили. Как-то выжили.
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4k
Атомный Крот 45 минут назад
На вине вполне можно выжить.

В ленинградскую блокаду вином отоваривали продуктовые карточки, что ни разу не удивительно, учитывая общую нехватку продуктов тогда в городе.
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46k
turyst 51 минуту назад
Женщина на пузотёрке, явно, не в лучшей физической форме, в одиночку, БЕЗ ВОДЫ (ДБД, она собиралась не пить весь день? Не на себе переть, кинь бутылку в машину. У меня лежит, даже, когда я по городу езжу. )

Что могло пойти не так?

Пять дней. 60 км до города. Связь, явно появится раньше. Да и "цивилизация", там явно ближе. То же шоссе.
По дороге, а там дорога, хоть и грунтовка, даже неподготовленный человек, пройдет за день, минимум километров 20.
Это прям если совсем всё плохо. А то и 30.

Ладно, не может ходить.
Ноги там, или ещё что.

У тебя машина.
Там есть топливо. И электричество.
Вокруг деревья.

Ну ты хоть сигнальный костёр разведи.
Дыма от листвы будет много.
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902
Uganda Час назад
5 дней!
Надеюсь, это была очень большая бутылка вина.
такая

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35k
russger Час назад
Пздит как дышит. Вином она заплатила местному егерю за еду и воду
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18k
Александр 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Трям 2 часа назад
Коренная австралийка!
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