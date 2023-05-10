Австралийка выжила в диком лесу благодаря бутылке вина

Выяснилось, что горе-путешественница не планировала задерживаться в дороге больше, чем на день, поэтому легкомысленно отнеслась к сборам и даже не взяла воду(!) Единственная жидкость, которая у неё была - бутылка вина в подарок для матери. Её-то Лилиан и пила все это время, растягивая по глотку.

Она рассказала полицейским, что пыталась доехать до Дартмутской плотины, но заблудилась и поняла, что свернула не туда. А потом при попытке развернуться её машина увязла в грязи, и без мобильной связи женщина не могла позвать на помощь.