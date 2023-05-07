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В Техасе неизвестный устроил стрельбу в торговом центре, 8 человек погибли

В Техасе неизвестный устроил стрельбу в торговом центре, 8 человек погибли

Автор:
07 мая 2023 10:17
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: США   Техас   видео   полиция   расстрел   торговый центр   
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Субботний вечер в торговом центре Premium Outlets в Техасе был крайне опасным.

Вооруженный мужчина в черной форме без опознавательных знаков открыл стрельбу по посетителям торгового центра под открытым небом к северу от Далласа, штат Техас.


В обширном торговом центре насчитывается около 120 магазинов, и, как говорят, по выходным он обычно очень загружен.


Представители полиции сообщили, что обнаружили семь тел на месте трагедии, еще девять человек были доставлены в больницы, где двое позже скончались. По словам властей, возраст госпитализированных жертв варьируется от 5 до 61 года.


Начальник полиции Аллена Брайан Харви рассказал, как был убит стрелок. «Один из наших офицеров разговаривал по телефону в торговом центре», — сказал Харви. «Он услышал выстрелы, пошел на стрельбу, вступил в бой с подозреваемым и нейтрализовал подозреваемого».


По данным агентства CNN, злоумышленник был вооружен AR-15 и носил бронежилет с несколькими дополнительными магазинами, прикрепленными к нагруднику.


Массовые расстрелы стали обычным явлением в США: в 2023 году их было зарегистрировано не менее 198, что является максимальным показателем как минимум с 2016 года, согласно Архиву насилия с применением огнестрельного оружия.

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Метки: США   Техас   видео   полиция   расстрел   торговый центр   
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17  комментариев
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32k
АнтонПолднев 2 часа назад
Мне вот интересно, а у них при покупке оружия справку от психиатра тоже купить можно?
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Рафаэль Полчаса назад
проклятая путинская влас...ээ..мм....б.л.я.....
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13k
котегRUS 45 минут назад
как то раньше болела душа за пиндосов, как за людей, а сейчас - даже не йокнет..
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Ра Мзанкадыров котегRUS 37 минут назад
А была ли душа?
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Александр Час назад
Продажа оружия это в первую очередь самооборона, ага
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