В Техасе неизвестный устроил стрельбу в торговом центре, 8 человек погибли

Субботний вечер в торговом центре Premium Outlets в Техасе был крайне опасным.
Вооруженный мужчина в черной форме без опознавательных знаков открыл стрельбу по посетителям торгового центра под открытым небом к северу от Далласа, штат Техас.
В обширном торговом центре насчитывается около 120 магазинов, и, как говорят, по выходным он обычно очень загружен.
Представители полиции сообщили, что обнаружили семь тел на месте трагедии, еще девять человек были доставлены в больницы, где двое позже скончались. По словам властей, возраст госпитализированных жертв варьируется от 5 до 61 года.
Начальник полиции Аллена Брайан Харви рассказал, как был убит стрелок. «Один из наших офицеров разговаривал по телефону в торговом центре», — сказал Харви. «Он услышал выстрелы, пошел на стрельбу, вступил в бой с подозреваемым и нейтрализовал подозреваемого».
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По данным агентства CNN, злоумышленник был вооружен AR-15 и носил бронежилет с несколькими дополнительными магазинами, прикрепленными к нагруднику.
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Массовые расстрелы стали обычным явлением в США: в 2023 году их было зарегистрировано не менее 198, что является максимальным показателем как минимум с 2016 года, согласно Архиву насилия с применением огнестрельного оружия.
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Так может, не стоит продавать двустволки убийцам людей, тогда и книга будет полезна при самообороне от пьяного мужика без двустволки?
А перед этим самооборонщик встретил в своём доме копов с оружием и его убили. Как-то не складывается у них самооборона, чаще оружие применяют для нападения
Вариант 4. Мужик со стволом выскакивает и стреляет первым. Как поможет пистолет?