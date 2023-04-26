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Младшего брата актрисы из сериала "Воронины" обвиняют в убийстве в США пары геев

Младшего брата актрисы из сериала "Воронины" обвиняют в убийстве в США пары геев

Автор:
26 апреля 2023 09:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: США   адвокат   видео   воронины   екатерина волкова   криминал   полиция   сериал   убийство   шоу бизнес   
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Леонид Волков помещён под арест. Ему вменяют двойное убийство и попытку избавиться от тел жертв.

По версии полиции Леонид Волков разгневался на своих знакомых - выходцев из РФ, которые жили в США парой - и убил их. Расчленённые тела 28-летнего Павла Векшина и 37-летнего Кирилла Щукина были обнаружены в контейнерах на одном из складов города Медфорд под Бостоном. Также полиции известно, что с кредиток жертв оплачивались покупки дорогой электроники, и это было сделано после убийства.


Полиция США подозревает, что расправился с геями именно Волков - он был последним, кто входил в дом погибших 29 марта.


Правоохранители считают, что брат актрисы мог вспылить из-за нежелания геев помогать ему с жильём. Ранее Щукин выступал поручителем для соотечественника - иначе по американским правилам сложно снять квартиру. Однако после что-то могло пойти не так - в полиции подозревают, что Волков перестал вносить деньги за аренду, из-за чего его с семьей выселили из жилья). После этого знакомые отказали Волкову в помощи, и это, по одной из версии правоохранителей, могло стать последней каплей для брата актрисы. По другой версии, подозреваемый в убийстве мог рассердиться из-за отказа в деньгах.


18 апреля по решению суда Волков отправился за решётку до 19 мая. Адвокат выходца из России уверен, что в этом деле слишком много "белых пятен", и она постарается добиться оправдательного приговора. Екатерина Волкова, сыгравшая главную роль в телесериале "Воронины", тоже уверена в невиновности своего брата, о чём была вынуждена написать на волне слухов в соцсетях.


Леонид Волков с семьёй (женой и двумя детьми) переехал в США в 2020 году. Он не имеет никакого отношения к актёрской тусовке, а друзья и знакомые характеризуют мужчину, как добряка и человека, для которого главное - его семья.


Однако если вина Леонида Волкова будет доказана, ему грозит пожизненное заключение - сообщает "звездный" адвокат Сергей Жорин.


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Метки: США   адвокат   видео   воронины   екатерина волкова   криминал   полиция   сериал   убийство   шоу бизнес   
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2  комментария
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Alex 13 минут назад
Все в этом Мире из за евреев и под**ров
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Головасыр коричнештанник 10 минут назад
оправдать!!! )))
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