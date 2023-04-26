Младшего брата актрисы из сериала "Воронины" обвиняют в убийстве в США пары геев

Полиция США подозревает, что расправился с геями именно Волков - он был последним, кто входил в дом погибших 29 марта.

Правоохранители считают, что брат актрисы мог вспылить из-за нежелания геев помогать ему с жильём. Ранее Щукин выступал поручителем для соотечественника - иначе по американским правилам сложно снять квартиру. Однако после что-то могло пойти не так - в полиции подозревают, что Волков перестал вносить деньги за аренду, из-за чего его с семьей выселили из жилья). После этого знакомые отказали Волкову в помощи, и это, по одной из версии правоохранителей, могло стать последней каплей для брата актрисы. По другой версии, подозреваемый в убийстве мог рассердиться из-за отказа в деньгах.