«Смерти для них мало, пусть страдают»: супруга убитого аниматора рассказала, что она хочет сделать с преступниками, которые сотворили такое с её мужем

Мужика и его коллегу убили из-за 180 тысяч рублей.
28 апреля в Краснодарском крае пропали двое аниматоров: 19-летняя Татьяна Мостыко и 37-летний Кирилл Чубко.
Они ехали с мероприятия и Кирилл пробил колесо. Чтобы сменить его, он вышел из авто, тут-то рядом с ними и остановилась троица преступников.
Под угрозой смерти, отморозки заставили Кирилла ехать с ними к нескольким банкоматам. Там они сняли с карт бедолаг 180 тысяч рублей. После этого аниматоров убили и закопали тела в лесу, а их машину сожгли.
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Сын видит папу и говорит: «Давай его вылечим, дадим ему лекарство… Почему эти дядьки его забрали?». Он не понимает, почему такое происходит в этом мире. Как сегодня пережить день, я не знаю. Как его закопать? Это любимый человек, который был для меня всем. Пожалуйста, Господи, хоть бы их наказали по всей строгости, смерти для них мало, мало просто убить. Они должны мучиться, они должны страдать… «Я сожалею», — он говорит. О чем ты сожалеешь!?
Огромное спасибо всем, кто с нами вместе ходил по всем кушерям, болотам, не ел, не пил, искал Кирилла, искал Таню. Я вам безумно благодарна, потому что мы бы сами не справились, всем тем, кто мне писал слова поддержки, всем тем, кто до сих пор пишет, всем тем, кто помогал удаленно искать Кирилла. Я знаю, что вы все верили, что мы найдем его живым, мы даже подумать не могли, что его закопают, мы даже не искали могилу — искали его живым! — добавляет безутешная женщина.
Ну а троица преступников пойдёт под суд.
Среди них есть рецидивист - Демьян Кеворкьян. В 2016 году был осуждён за организацию банды и разбой (схема та же - на дороге). Но всего срока не отсидел, вышел на свободу и принялся за старое. Вот как он вёл себя на судебном заседании по делу об убийстве аниматоров. Предполагаемый преступник жаловался:
Права мои человеческие уже нарушены. Нарушен мой сон, нарушено моё питание.
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Теперь следствие установит все детали преступления и убийцы получат по полной.
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Естественно пригожин таких подтверждений никогда не даст. Скажет у нас такой никогда не числился. Зачем тень на себя бросать.
А вот убийц и предателей разом поуменьшится, ибо будут знать, что за содеянное они получат пулю в лоб.
Аргументы типа - так невинных неугодных будут убирать, не прокатывают. Уголовник с двумя ходками не может априори быть невинным.