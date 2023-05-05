«Смерти для них мало, пусть страдают»: супруга убитого аниматора рассказала, что она хочет сделать с преступниками, которые сотворили такое с её мужем

Сын видит папу и говорит: «Давай его вылечим, дадим ему лекарство… Почему эти дядьки его забрали?». Он не понимает, почему такое происходит в этом мире. Как сегодня пережить день, я не знаю. Как его закопать? Это любимый человек, который был для меня всем. Пожалуйста, Господи, хоть бы их наказали по всей строгости, смерти для них мало, мало просто убить. Они должны мучиться, они должны страдать… «Я сожалею», — он говорит. О чем ты сожалеешь!?

Огромное спасибо всем, кто с нами вместе ходил по всем кушерям, болотам, не ел, не пил, искал Кирилла, искал Таню. Я вам безумно благодарна, потому что мы бы сами не справились, всем тем, кто мне писал слова поддержки, всем тем, кто до сих пор пишет, всем тем, кто помогал удаленно искать Кирилла. Я знаю, что вы все верили, что мы найдем его живым, мы даже подумать не могли, что его закопают, мы даже не искали могилу — искали его живым! — добавляет безутешная женщина.