Итальянские экоактивисты разделись и сковали себя цепями в знак очередного протеста

Ну так вот, экология от их акции не очень-то и восстановилась, особенно если учесть, что другие демонстранты в знак протеста вылили в Фонтан четырех рек на площади Навона в историческом центре Рима краску черного цвета. Якобы этот цвет символизирует "будущее". А вот о том, что они же сами и загрязнили воду фонтана, экоактивисты почему-то не додумались.



