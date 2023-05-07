FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6407 постов • 3043 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Итальянские экоактивисты разделись и сковали себя цепями в знак очередного протеста

Итальянские экоактивисты разделись и сковали себя цепями в знак очередного протеста

Автор:
07 мая 2023 07:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   голое тело   италия   полиция   протест   фонтан   цепи   экоактивисты   экология   
1412
2
1

Господа гусары, руки на стол!

Протестовали они в центре Рима, на Виа дель Тритоне, против ископаемого топлива, утверждая, что его использование ведет к увеличению температуры воздуха на планете. И дабы привлечь как можно больше внимания к себе, то есть проблеме экологии, активисты решили раздеться. Одна из них обнажилась полностью, так что тему сисек раскрыли, как смогли.


Ну так вот, экология от их акции не очень-то и восстановилась, особенно если учесть, что другие демонстранты в знак протеста вылили в Фонтан четырех рек на площади Навона в историческом центре Рима краску черного цвета. Якобы этот цвет символизирует "будущее". А вот о том, что они же сами и загрязнили воду фонтана, экоактивисты почему-то не додумались.


Полиция сей перформанс не оценила, выдала всем люлей быстро и качественно. Дело в том, в Италии не так давно приняли закон, по которому за подобные выходки можно получить не только большой штраф, но и даже сесть в тюрьму. Устраивать несанкционированную демонстрацию и перекрывать дороги, и портить исторические достопримечательности запрещено. Короче, никакой свободы пакостить во имя экологии не оставили.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: видео   голое тело   италия   полиция   протест   фонтан   цепи   экоактивисты   экология   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
74k
Viktor 47 минут назад
И все проблемы!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
1k
том 5 минут назад
жалкое зрелище...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
turyst 6 минут назад
Какая голосистая тетка!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Ashabad 7 минут назад
Ну что, сиськи норм...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
ишты 11 минут назад
Понятие "голосистые" заиграло новыми красками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Али Ди 12 минут назад
Без раздевания протест не протест.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
homerchik 15 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Олег 19 минут назад
Зацепить цепь за грузовик и всех делов - тащи в любой экологически чистый пригород... Нечего их на руках носить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
429
сергей ремизов 20 минут назад
Я думаю что человек, не может влиять на планету земля. Земля такое переживала что нам даже сложно представить. Если даже сейчас взорвать все ядерные заряды, выкинуть пластик в океан и выкачать всю нефть, нас не будет как вида а земля останется и возродится заново, но уже без нас.. .. Так что все эти активисты просто дебилы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
мемфрид 22 минуты назад
А знаете, что самое обломное во всей этой ситуации? Голое чудо оказалось бородатым мужиком!!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
tamin 22 минуты назад
Так, тема сисек раскрыта, но не порадовала. Утвердить пост как не тру.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
GROMOZEKA 24 минуты назад
«Господа гусары, руки на стол!»

Так а покажите хоть одну нормальную не обвислыми титюнами и стремной рожей.
Тогда и о руках можно поговорить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45
Игорь Полчаса назад
Они все [мат]""тые,я люблю грудь своей жены,потому,что это грудь (девушки,женщины),нахрена мне там кольца.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
914
Шурман 54 минуты назад
Как меня это достало , активисты идиоты , шидары , лесбиянки , веганы , экологи . Блин я вот не понимаю откуда у них столько времени ? , я вчера подписался и то не по своей воли , у сына в школе был день открытых дверей а учителя типа на столько занятые что на меня скинули всю эту толпу , я в 8 вечера просто рухнул спать , успел поиграть и в футбол и поучаствовать в водном поло и на батутах , а эти хрен знает откуда время на все берут , пашишь как раб на галерах . А еще все же не пьют алкоголь и все теперь ЗОЖ и вот вчера захожу в школьный ресторан и прошу просто налить пива и бокал вина жене а мне говорят простите но все продано есть только виски :) а я то думаю что все родители на реальном раслабоне :) Один вчера батя Украинец подошел поздороваться на понтах а я уже злой был , думаю вот тебя еще не хватало для полного расслабона , слава богу сдержался , сын подружился с его сыном и этот теперь мне говорит а я слышал у тебя и лодка есть и ты всегда в море а может вместе пойдем , да пойдем я тебе еще и крым припомню .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Taf Taffus Час назад
Какой там "на стол". Это ж прямая диверсия с подачи производителей силденафила, с целью повышения объемов продаж после просмотра вот этого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

76365



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Хулиганы, которые избили баскетболиста ЦСКА, попытались откупиться и «замять дело»
Хулиганы, которые избили баскетболиста ЦСКА, попытались откупиться и «замять дело»
В России хотят запретить самокатчикам гонять по тротуарам и вообще убрать их с улиц
В России хотят запретить самокатчикам гонять по тротуарам и вообще убрать их с улиц
Набирающие популярность в сообществах
Прогулка по Ленинграду 1956 года
Прогулка по Ленинграду 1956 года
ФотоВсячина
ФотоВсячина
В России разработали альтернативу OLED-дисплеям с низким энергопотреблением
В России разработали альтернативу OLED-дисплеям с низким энергопотреблением
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ожидание и реальность

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#люди#автомобили#автомир#авто аварии#СССР#США#Россия#красота
#Юмор#история#в мире#интересно#аварии#подборка#факты#познавательно#фильм#запрет
#Прикол#интересное#машина#кино#дтп#дети#Жизнь#Реакция#актеры#девушки
В России разработали альтернативу OLED-дисплеям с низким энергопотреблением В России разработали альтернативу OLED-дисплеям с низким энергопотреблением Экоактивиста, приклеевшего себя к автобану, пришлось вырезать вместе с асфальтом Экоактивиста, приклеевшего себя к автобану, пришлось вырезать вместе с асфальтом Экоактивисты приклеились к ВПП и устроили транспортный коллапс в аэропортах Мюнхена и Берлина Экоактивисты приклеились к ВПП и устроили транспортный коллапс в аэропортах Мюнхена и Берлина Эпичная авария из Воронежской области попала на видео Эпичная авария из Воронежской области попала на видео В Краснодарском крае задержаны убийцы аниматоров, пропавших 28 апреля В Краснодарском крае задержаны убийцы аниматоров, пропавших 28 апреля Кураторы Блиновской продолжают зазывать на марафоны - инфоцыганку могут отправить в СИЗО из-за их активности Кураторы Блиновской продолжают зазывать на марафоны - инфоцыганку могут отправить в СИЗО из-за...

На что жалуетесь?

Вернуться