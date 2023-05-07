Итальянские экоактивисты разделись и сковали себя цепями в знак очередного протеста

Господа гусары, руки на стол!
Протестовали они в центре Рима, на Виа дель Тритоне, против ископаемого топлива, утверждая, что его использование ведет к увеличению температуры воздуха на планете. И дабы привлечь как можно больше внимания к себе, то есть проблеме экологии, активисты решили раздеться. Одна из них обнажилась полностью, так что тему сисек раскрыли, как смогли.
Ну так вот, экология от их акции не очень-то и восстановилась, особенно если учесть, что другие демонстранты в знак протеста вылили в Фонтан четырех рек на площади Навона в историческом центре Рима краску черного цвета. Якобы этот цвет символизирует "будущее". А вот о том, что они же сами и загрязнили воду фонтана, экоактивисты почему-то не додумались.
Полиция сей перформанс не оценила, выдала всем люлей быстро и качественно. Дело в том, в Италии не так давно приняли закон, по которому за подобные выходки можно получить не только большой штраф, но и даже сесть в тюрьму. Устраивать несанкционированную демонстрацию и перекрывать дороги, и портить исторические достопримечательности запрещено. Короче, никакой свободы пакостить во имя экологии не оставили.
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Так а покажите хоть одну нормальную не обвислыми титюнами и стремной рожей.
Тогда и о руках можно поговорить
И это всё в одном предложении. Хм...