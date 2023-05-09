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Рогозин: За годы работы в "Роскосмосе" я так и не нашел внятные свидетельства пребывания американцев на Луне!

Рогозин: За годы работы в "Роскосмосе" я так и не нашел внятные свидетельства пребывания американцев на Луне!

Автор:
09 мая 2023 09:48
Метки: Рогозин   на Луне   роскосмос   
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Лет десять назад, когда я работал в Правительстве, отправил официальный запрос в Роскосмос представить мне имеющиеся в распоряжении этого на тот момент еще федерального агентства документальные свидетельства пребывания американцев на Луне.

Уж больно меня смущал тот факт, что возвращавшиеся из многодневных экспедиций советские космонавты еле держались на ногах и проходили длительное восстановление после таких полётов, а американцы вылезали из своих лунных кораблей как огурчики из грядки.

Знаете, что я в ответ получил?

Книжку "Покорение астронавтами Луны" с комментарием космонавта Леонова, что они там действительно были, поскольку "они ему сами об этом рассказали"!


Перейдя в 2018 году на работу в госкорпорацию Роскосмос, я продолжил поиск этих доказательств, но и там ничего не нашел, кроме гневных обвинений некоторых наших любителей покататься в Америку за чужой счет академиков, что я, мол, подрываю "священное сотрудничество с НАСА", а еще получил один гневный звонок от высокопоставленного чиновника с обвинением, что я своими сомнениями "усугубляю международную обстановку".

Да ничего я не подрывал и не усугублял, а лишь в силу своего характера пытался докопаться до деталей и установить, по крайней мере, для себя истинное положение дел в вопросе исследования Луны нашими конкурентами. Непонятно мне было, каким образом США на том уровне развития технологий 60-х годов прошлого века сделали то, что и сейчас им не под силу?

Таким образом, вместо доказательств пребывания американцев на Луне я получил доказательства пребывания их людей в нашем "истеблишменте". Что тоже являлось важным выводом.


Так были - или нет?


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Метки: Рогозин   на Луне   роскосмос   
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32k
Андрей Иванов 4 часа назад
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45k
Aleksandr 14 минут назад
Единственные, кто были на Луне...
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14k
kotovski 48 минут назад
Ссылка youtu.be
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14k
kotovski 50 минут назад
сильно его видать в очко ранили, последние мозги выбило...
даже ссср признали высадку амеров на луну!
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21k
иванов дмитрий 3 часа назад
3 сент - РИА Новости
Индийский лунный зонд "Чандраян-1" сфотографировал следы посадки на Луне американского корабля "Аполлон-15", сообщает в четверг газета "Таймс оф Индия" со ссылкой на специалиста Индийской организации космических исследований (ISRO) Пракаш Чохан.
Снимки места посадки и следы колес лунного автомобиля были получены установленным на "Чандраяне" спектрометром HySI, работающим в широком диапазоне электромагнитного излучения.
По словам ученого, сделанные с "Чандраяна" снимки доказывают, что участники экспедиции "Аполло-15" в 1971 году действительно побывали на Луне.
"Чандраян-1" - первый индийский лунный зонд. Он был запущен с космодрома имени Сатиша Дхавана в октябре 2008 года и проработал на орбите Луны девять месяцев. 29 августа "Чандраян" передал на Землю последний пакет данных, после чего связь с ним прервалась. Космический аппарат успел проработать на орбите Луны 312 дней, совершив 3,4 тысячи витков вокруг нее. Он передал на Землю тысячи фотографий поверхности и данные о химическом составе Луны, выполнив большую часть возложенных на него задач.
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Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» провела съемку мест посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон». Снимки выложены на портале научных данных Китайской программы изучения Луны в 2018 году, но в широком доступе оказались только в мае 2020 года
Китайская программа изучения Луны (Chinese Lunar Exploration Program CLEP) предполагает поэтапное исследование естественного спутника Земли. Первый этап с окололунной орбиты проводили автоматическими станциями «Чанъэ-1» и «Чанъэ-2» в 2007-2011 гг. Результаты этих исследований постепенно публиковались на официальном сайте CLEP. Самые детальные снимки всей лунной поверхности, выполненные «Чанъэ-2», были выложены в открытом научном онлайн-архиве в 2018 году.
Из шести китайских кадров с местами посадок «Аполлонов» лучше всего видны следы посадки «Аполлона 16» неподалеку от кратера Декарт. Благодаря очень светлой поверхности можно различить не только лунный модуль, но и место последней стоянки лунного ровера LRV (Lunar Roving Vehicle). На пределе разрешения можно определить наиболее исхоженную поверхность, где астронавты устанавливали научные приборы.
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25k
ПаганецЪ 3 часа назад
Конечно, не нашёл. Вот ещё, всякой фигнёй заниматься, когда надо бабло пилить!
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48k
Мойша 3 часа назад
НИЧЕГО ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ:ЭТО ДРУГОЕ. ПРОСТО ВСЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ДОКУМЕНТЫ БЫЛИ УТРАЧЕНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЖЕДНЕВНЫХ УБОРОК ПОМЕЩЕНИЙ.
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4k
Горожанин 3 часа назад
Марсоходы давно на Марсе. А такой научный и технический вопрос, как оставленные космические модули и другие материалы с Земли изменились за столько лет на Луне, никого в США не интересует. Луноходы к своим кораблям даже не думают отправлять. Весьма странный подход с практической точки зрения. Совпадение? Не думаю.
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14k
Мистер Фикс 3 часа назад
Две недели срали в памперсы
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5k
Али Ди 4 часа назад
За годы работы в "Роскосмосе" ? А Рогозин юморист.)
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82k
7guest 4 часа назад
Рогозин в Москве подходит к группе туристов.
- Скажите, Вы американцы?
- Американцы.
- Вы были на Луне?
- Нет.
- Так и запишем, американцы на луне не были.
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18k
Александр 4 часа назад
В полёт на луну надо просто верить, все кто сомневается, все еретики.
Новая религия образовалась
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26k
Егор 5 часов назад
Ссылка youtu.be
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Иван Кемеров

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