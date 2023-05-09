Рогозин: За годы работы в "Роскосмосе" я так и не нашел внятные свидетельства пребывания американцев на Луне!

Лет десять назад, когда я работал в Правительстве, отправил официальный запрос в Роскосмос представить мне имеющиеся в распоряжении этого на тот момент еще федерального агентства документальные свидетельства пребывания американцев на Луне.
Уж больно меня смущал тот факт, что возвращавшиеся из многодневных экспедиций советские космонавты еле держались на ногах и проходили длительное восстановление после таких полётов, а американцы вылезали из своих лунных кораблей как огурчики из грядки.
Знаете, что я в ответ получил?
Книжку "Покорение астронавтами Луны" с комментарием космонавта Леонова, что они там действительно были, поскольку "они ему сами об этом рассказали"!
Перейдя в 2018 году на работу в госкорпорацию Роскосмос, я продолжил поиск этих доказательств, но и там ничего не нашел, кроме гневных обвинений некоторых наших любителей покататься в Америку за чужой счет академиков, что я, мол, подрываю "священное сотрудничество с НАСА", а еще получил один гневный звонок от высокопоставленного чиновника с обвинением, что я своими сомнениями "усугубляю международную обстановку".
Да ничего я не подрывал и не усугублял, а лишь в силу своего характера пытался докопаться до деталей и установить, по крайней мере, для себя истинное положение дел в вопросе исследования Луны нашими конкурентами. Непонятно мне было, каким образом США на том уровне развития технологий 60-х годов прошлого века сделали то, что и сейчас им не под силу?
Таким образом, вместо доказательств пребывания американцев на Луне я получил доказательства пребывания их людей в нашем "истеблишменте". Что тоже являлось важным выводом.
Так были - или нет?
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даже ссср признали высадку амеров на луну!
Индийский лунный зонд "Чандраян-1" сфотографировал следы посадки на Луне американского корабля "Аполлон-15", сообщает в четверг газета "Таймс оф Индия" со ссылкой на специалиста Индийской организации космических исследований (ISRO) Пракаш Чохан.
Снимки места посадки и следы колес лунного автомобиля были получены установленным на "Чандраяне" спектрометром HySI, работающим в широком диапазоне электромагнитного излучения.
По словам ученого, сделанные с "Чандраяна" снимки доказывают, что участники экспедиции "Аполло-15" в 1971 году действительно побывали на Луне.
"Чандраян-1" - первый индийский лунный зонд. Он был запущен с космодрома имени Сатиша Дхавана в октябре 2008 года и проработал на орбите Луны девять месяцев. 29 августа "Чандраян" передал на Землю последний пакет данных, после чего связь с ним прервалась. Космический аппарат успел проработать на орбите Луны 312 дней, совершив 3,4 тысячи витков вокруг нее. Он передал на Землю тысячи фотографий поверхности и данные о химическом составе Луны, выполнив большую часть возложенных на него задач.
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Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» провела съемку мест посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон». Снимки выложены на портале научных данных Китайской программы изучения Луны в 2018 году, но в широком доступе оказались только в мае 2020 года
Китайская программа изучения Луны (Chinese Lunar Exploration Program CLEP) предполагает поэтапное исследование естественного спутника Земли. Первый этап с окололунной орбиты проводили автоматическими станциями «Чанъэ-1» и «Чанъэ-2» в 2007-2011 гг. Результаты этих исследований постепенно публиковались на официальном сайте CLEP. Самые детальные снимки всей лунной поверхности, выполненные «Чанъэ-2», были выложены в открытом научном онлайн-архиве в 2018 году.
Из шести китайских кадров с местами посадок «Аполлонов» лучше всего видны следы посадки «Аполлона 16» неподалеку от кратера Декарт. Благодаря очень светлой поверхности можно различить не только лунный модуль, но и место последней стоянки лунного ровера LRV (Lunar Roving Vehicle). На пределе разрешения можно определить наиболее исхоженную поверхность, где астронавты устанавливали научные приборы.
Впрочем одна уборщица уничтожила 20 000 проб американских спортсменов на допинг.
Чему тут удивляться )))
Их следы видно, и сам луноход видно.
А вот следов людей почему-то никто не видел на месте посадок...
Работал бы нормально - с должности не сняли бы, видать сильно" наследил" и узнал бы что-то новое - почему не все необходимые спутники сейчас на орбите.
- Скажите, Вы американцы?
- Американцы.
- Вы были на Луне?
- Нет.
- Так и запишем, американцы на луне не были.
Новая религия образовалась
Юйту-1 "лазал" в Море Дождей. Апполон -11 прилунялся (по заверениям америкосов ) в Море Спокойствия.
Как китайцы могли обследовать Море Спокойствия кроме тебя никто не знает.