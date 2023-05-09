Рогозин: За годы работы в "Роскосмосе" я так и не нашел внятные свидетельства пребывания американцев на Луне!

Уж больно меня смущал тот факт, что возвращавшиеся из многодневных экспедиций советские космонавты еле держались на ногах и проходили длительное восстановление после таких полётов, а американцы вылезали из своих лунных кораблей как огурчики из грядки.



Знаете, что я в ответ получил?



Книжку "Покорение астронавтами Луны" с комментарием космонавта Леонова, что они там действительно были, поскольку "они ему сами об этом рассказали"!

Перейдя в 2018 году на работу в госкорпорацию Роскосмос, я продолжил поиск этих доказательств, но и там ничего не нашел, кроме гневных обвинений некоторых наших любителей покататься в Америку за чужой счет академиков, что я, мол, подрываю "священное сотрудничество с НАСА", а еще получил один гневный звонок от высокопоставленного чиновника с обвинением, что я своими сомнениями "усугубляю международную обстановку".



Да ничего я не подрывал и не усугублял, а лишь в силу своего характера пытался докопаться до деталей и установить, по крайней мере, для себя истинное положение дел в вопросе исследования Луны нашими конкурентами. Непонятно мне было, каким образом США на том уровне развития технологий 60-х годов прошлого века сделали то, что и сейчас им не под силу?



Таким образом, вместо доказательств пребывания американцев на Луне я получил доказательства пребывания их людей в нашем "истеблишменте". Что тоже являлось важным выводом.

Так были - или нет?