На днях стало известно, что на главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина подали иск с требованием запретить вести соцсети и публиковать стихи, песни и прочее творчество, которое он так любит. На такой шаг пошел столичный рекламщик (имя мужчины не сообщается), который не на шутку обеспокоен положением дел в российской космической отрасли.

По мнению истца, человек, занимающий такую должность как Рогозин, не имеет права каламбурить в "Твиттере" и размещать песни на своем сайте на фоне печального положения дел в госкорпорации. Своим творчеством он только вредит всей отрасли и позорит страну, считает столичный пиарщик.