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Москвич подал в суд на Рогозина, чтобы запретить ему публиковать в соцсетях стихи и песни

Москвич подал в суд на Рогозина, чтобы запретить ему публиковать в соцсетях стихи и песни (4 фото)

Автор:
23 апреля 2021 14:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Рогозин   иск   роскосмос   стихи   суд   творчество   
530
4

Неравнодушный гражданин через суд решил напомнить главе "Роскосмоса" о его прямых обязанностях.

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Метки: Рогозин   иск   роскосмос   стихи   суд   творчество   
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11  комментариев
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8k
costa 54 минуты назад
Рогозин работает по профессии. Пишет стихи, наедает ряху, а все потому что по профессии он Жруналист.
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1k
fraxinus 12 минут назад
Маск может и любитель пошутит, но насчет минумум одной из его шуток был суд и он точно проиграл.
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137
Che Guevara fraxinus 4 секунды назад
Это во-первых. Во-вторых, Маск, он предприниматель, SpaceX - его детище, он там хотя бы моральное право имеет делать все, что ему заблагорассудится,хоть задницей у всех на виду вилять, его корпорация, Рогозин же живёт на деньги налогоплательщиков, поэтому и спрос с него должен быть строже. Мне, как рядовому налогоплательщику стыдно, что Рогозин на своём посту занимается ерундой
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1k
Лёха 13 минут назад
Он не гробовщик. Он дилетант и балабол. А насчёт "зарабатывает", так не зарабатывает Просто повезло с родителями.
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33k
Лесли 🥰 16 минут назад
Художника обидеть может каждый.... Ну и поэта тоже))))
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5k
Pravednik84 Полчаса назад
Ну начнём с того что каждый имеет право на своё личное время и хобби, в том числе и петь/танцевать. Однако конкретно в случае Рогозина считаю неэтичным выставлять результаты своего творчества под настоящим именем, лучше использовать псевдоним, моё мнение не влечёт никакого даже желания наказать, просто это некрасиво.
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6k
vitenok 36 минут назад
А я бы на месте Рогозина выиграл бы этот суд, и все судебные издержки на этого либероида повесил. Для прикола.
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775
zu4ara 38 минут назад
Рогозин всю "военную тайну" рас.издел уже всем ,и Урганту тоже ,а Ургант ещё то трепло, каждый вечер улыбается, как будто всё збс у него всегда. Да пофиг до Рогозина ,живёт как живёт...
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6k
Pillin Alex 41 минуту назад
Рогозин сейчас готовится получать 6 млрд долларов на строительство станции для роботов и астронавтов к 30му году. Ему не до судов.
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17k
Vital Idol Pillin Alex 22 минуты назад
точно! надо схематаж по распижжжеванию выстраивать....
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4k
RomaXz Час назад
А что заявитель предлагает делать Рогозину? Неужели развивать космическую отрасль ?
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