Неравнодушный гражданин через суд решил напомнить главе "Роскосмоса" о его прямых обязанностях.
На днях стало известно, что на главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина подали иск с требованием запретить вести соцсети и публиковать стихи, песни и прочее творчество, которое он так любит. На такой шаг пошел столичный рекламщик (имя мужчины не сообщается), который не на шутку обеспокоен положением дел в российской космической отрасли.
По мнению истца, человек, занимающий такую должность как Рогозин, не имеет права каламбурить в "Твиттере" и размещать песни на своем сайте на фоне печального положения дел в госкорпорации. Своим творчеством он только вредит всей отрасли и позорит страну, считает столичный пиарщик.
В своем иске москвич потребовал запретить Рогозину публично говорить на темы, не касающиеся его основной работы. Однако суд даже не стал принимать заявление истца, поскольку рекламное агентство, от лица которого в ведомство обратился мужчина, не может представлять интересы всех россиян.
Но неравнодушный гражданин сдаваться не намерен. Он планирует создать общественную организацию, которая бы отражала интересы россиян, и снова пойти в суд.
Обоснованы ли претензии к Рогозину, как считаете? Можно вспомнить, что Маск тоже любитель пошутить. И однажды его шутка стоила компании "Тесла" 15 млрд долларов.
В конце 2020 года Рогозин выиграл иск о защите чести и деловой репутации, который был подан в отношении трех изданий, назвавших его "гробовщиком российского космоса".
В свою пользу глава "Роскосмоса" отсудил 170 тысяч: 110 тысяч рублей с «Премьермедиаинвест», 30 тысяч рублей с «Неоход-медиа», 20 тысяч рублей с «Аргументов недели» и еще 10 тысяч рублей с главного редактора этого издания Андрея Угланова.
Источник:
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