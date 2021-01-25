Россию исключили из международной лунной программы

По словам Дмитрия Рогозина, проект окололунной станции - американский, "с ограниченным участием внешних партнёров". Россия готова участвовать только в равноправном проекте, подчеркнул он.



И более того, глава "Роскосмоса" заявил, что Россия никогда и не входила в проект создания окололунной станции и вспомнил по этому поводу анекдот.



"Волк зайцу говорит:

- Заяц, приходи завтра в 9 утра, я тебя съем!

- Волк, а можно я не приду?

- Можно! Тогда я вычеркиваю тебя из списка!", - написал в своем Telegram-канале чиновник.