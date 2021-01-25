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Россию исключили из международной лунной программы

Россию исключили из международной лунной программы (4 фото)

Автор:
25 января 2021 14:43
Сообщество : Космос
Метки: Gateway   nasa   Рогозин   исключение   окололунная станция   роскосмос   соглашение   
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4

Дмитрий Рогозин на это известие ответил анекдотом и заявил, что Россия никогда не участвовала в этой программе.

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Метки: Gateway   nasa   Рогозин   исключение   окололунная станция   роскосмос   соглашение   
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130  комментариев
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3k
Ваник 12 часов назад
Если мы были там на птичьих правах , то почему бы самим не выйти ? Ждали пинка под зад? Или кто-то п....дит?
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1k
Yow 2 часа назад
"... а уже через 3 года состоится Первый Межгалактический Лунный Шахматный турнир!"
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25k
Ashabad 2 часа назад
В общем, правильно сделали. Хотя сами это будет сделать сложнее.
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3k
Vasiliy Pakazyava Ashabad 2 часа назад
Самим это не реально, только совместно, это тебе не СССР
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9k
gnyS i 2 часа назад
А мы построим свою колонию на луне с блек джеком и шлю.ми.
А мы построим свою колонию на луне с блек джеком и шлю.ми.
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292
vv1 gnyS i 2 часа назад
и с комнатой грязи
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4k
Бу 3 часа назад
Очередное Дно пропасти пробито.
К сожалению.
Такие как Рогозин, впрочем что и вся Путинская свора, только балласт, которых хочется на дырявой барже отправить на Север.
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28k
Юр21 3 часа назад
Херня, Маск всё сделает!
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118k
DeOrio Юр21 2 часа назад
Главное правильную траекторию после взрыва высчитать
Главное правильную траекторию после взрыва высчитать
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2k
Sam Backet DeOrio 2 часа назад
SpaceX запустила ракету с рекордным числом спутников
Компания Илона Маска вывела на орбиту 143 спутника. Предыдущий рекорд установлен в 2017 году

https://www.rbc.ru/technology_and_media/24/01/2021/600da8759a7947b5e7823b50https://www.rbc.ru/technology_and_media/24/01/2021/600da8759a7947b5e7823b50
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3k
Vasiliy Pakazyava Sam Backet 2 часа назад
Вот ненада вотэта вота вотэта, расафобию
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118k
DeOrio Sam Backet 37 минут назад
В следующий раз прежде чем восхищаться рекордами по количеству, обратите внимание на качество. Сравните вес выводимый на орбиту, горсть мелочи закинуть гораздо проще, чем сложный тяжелый груз.
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6k
gena 3 часа назад
"Своя лунная программа" видимо состоит из ответов лунной амерской программе (у нас ведь любят выпускать ответы всяким там маскам и прочим".
Каждый пункт "своей программы" начинается в установки: "вот когда..." и заканчивается словами "тогда и поговорим".
Программа рассчитана на весь срок реализации амерской лунной программы.
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6k
Витал Виталич 3 часа назад
Классика!
Ссылка www.youtube.com
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7k
Stranger 3 часа назад
Не не....! Окололунная станция невозможна! Это уже миллионы раз доказали диванные эксперты. Ведь американцы никогда не были на Луне, потому что за пределами Земли такая радиация, что она все живое за 5 минут уничтожит. Вот Рогозин прислушался к мнению диванных экспертов и не стал лезть в этот проект.
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16k
Жан Батист Эмануэль Зорг Stranger 3 часа назад
А где станция-то?
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312
Георгий Павлович Жан Батист Эмануэль Зорг 3 часа назад
В шахте, глубоко под Землёй, а где ещё?!
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50
Русскiй Инвалидъ 5 часов назад
Ну наших вообще редко в Голливуд приглашают... И то в основном на роли комические или злодеев...
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4k
Vadim 5 часов назад
У зайца Рогозина на равноправное участие в лунной программе капусты не хватит.
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62k
Максим 6 часов назад
Зачем влезать в проект где Россия заведомо будет на птичьих правах? я более чем уверен что этот проект США останется на бумаге. особенно после слов США сделают 5 модулей.. вот так раз и сделали)) Счас только в бюджете деньги найду (ах да мантра напечатают, 50 млн стоят в очередях за хлебом.. не печатают почему-то а тут раз и напечатали) Напомните мне сколько США построили орбитальных станций ну или модулей? Лучше уж действительно с тем же Китаем скооперироваться. Достаточно глянуть как наших космонавтов показывают в фильмах американских и китайских.
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4k
Vadim Максим 5 часов назад
Можно подумать прожекты Рогозина дальше ля-ля пойдут. Он ещё тот мастер художественного згипежа.
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2k
Sam Backet Максим 5 часов назад
"Напомните мне сколько США построили орбитальных станций ну или модулей?"

Напоминаю - станция Skylab (работала с 1973 по 1979), модули МКС - Юнити, Дестини, Квест, Гармония, Транквилити, Купола, Леонардо. Что-то из этого строили в Италии по заказу НАСА, вроде 2 модуля.
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62k
Максим Vadim 5 часов назад
Можно подумать вы тоже самое не говорили про Сердюкова и армию.. не удивлюсь если это снова грамотное прикрытие чего-то серьезного вроде корабля на новых принципах аля атомолета.
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10k
paranoid Максим Час назад
А я вот удивлюсь.
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52k
Андрей 6 часов назад
Не дай Бог, опять начнётся Лунная Гонка.
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7k
Stranger Андрей 3 часа назад
Не надо влезать в Лунную Гонку. Надо подождать лет 20, а потом просто покупать лунные корабли у китайцев на Алиэкспрессе со скидкой.
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10k
paranoid Stranger Час назад
Примерно так в тексте и написано, только другими словами: " сотрудничество с КНР"
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2k
Dmitrii Ivanov 7 часов назад
Вертели мы их программу, на Луне уже пять лет наша база стоит.
Вертели мы их программу, на Луне уже пять лет наша база стоит.
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8k
андрей 7 часов назад
Ссылка youtu.be
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268
Роман 7 часов назад
правильно, нах.у.я. нам луна? у нас будет одеколон "Поехали!!!" ))))
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0
С миру по нитке 8 часов назад
Зато мы в галактическом совете
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4k
Fishki_surfer 8 часов назад
Фигня, у нас батут есть.
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27k
a.fey 8 часов назад
На сколько я понимаю, кто какие модули строит, тот ими и пользуется.
А там, судя по картиннее, 5 модулей американских, 3 европейских, рука канадская, в построении двух модулей участвуют японцы, один российский.
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2k
Sam Backet a.fey 5 часов назад
не совсем правильно понимаешь. Модули являются частью целой станции и по отдельности это просто космический мусор. Страны которые участвуют в программе, получают право пользоваться наработками этой программы, пользоваться самой станцией, средствами доставки к ней и средствами высадки на поверхность Луны для проведения исследования в собственных целях. Объём этих привилегий будет зависеть от ценности вклада в проект.
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47k
pksintez a.fey 3 часа назад
Зря мы отказались от шлюза для выходов в открытый космос. Хрен бы кто, кроме нас вышел.
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30k
Татьянин день 9 часов назад
.... а ведь по большому счёту , никто не знает что там в "Роскосмосе" происходит , кроме официальных и сухих строчек новостных каналов .
Зато все упражняются в остроумии о ничтожности Рогозина .
Где-то это я уже видел ....... в один прекрасный период времени , все так же издевались в соц.сетях над "тупым Сердюковым" .
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4k
Vadim Татьянин день 5 часов назад
Ну в плане личного благосостояния и Рогозин и Сердюков неплохо потрудились.
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1k
alex5450 Татьянин день 5 часов назад
И при Сердюкове и при Рогозине отлично известно кто чем занимается.
Просто не все могут принять как мы из "типа лидеров, что все знают", резко откатываемся туда где в общем то (не будь янки и их баксов на станцию, двигатели и прочие космические ништяки) должны были оказаться ещё в 90-е.
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16k
Жан Батист Эмануэль Зорг Татьянин день 3 часа назад
Ссылка youtu.be

ну вот тут немножечко происходит...
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2k
Sam Backet Жан Батист Эмануэль Зорг Час назад
хорошее видео, смешное)
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17k
Ватаку Накомоде 9 часов назад
Ладно пол-века назад полёты в космос преследовали не столько научные, сколько политические цели показать идеологическому врагу своё превосходство. Но на дворе 21 век, СССР 30 лет как нет, как и вражды идеологий. Когда уже наконец космос начнёт покорять ЧЕЛОВЕЧЕСТВО в целом, а не отдельные страны или компании? В масштабах вселеной мы горстка блох на каменном шарике, зачем то поделившаяся на государства. И добиться чего-то сможем тогда, когда люди перестанут искать в исследованиях космоса личные или политические интересы. К сожалению, это будет не скоро.
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2k
Sam Backet Ватаку Накомоде 9 часов назад
в масштабах вселенной, нас вообще не видно) не надо преувеличивать нашу важность) Мы ничтожно малы даже в масштабе нашей галактики)
Ну и люди всегда найдут из-за чего посраться и разделится.
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10k
paranoid Ватаку Накомоде Час назад
В каком то смысле это происходит только пока работа над теоретической базой: проекты типа адронного коллайдера и термоядерного синтеза, создаваемые большим количеством стран
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