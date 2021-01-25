Россию исключили из международной лунной программы

Дмитрий Рогозин на это известие ответил анекдотом и заявил, что Россия никогда не участвовала в этой программе.
Россию исключили из экспертной группы по обсуждению создания окололунной станции Gateway.
Как сообщают РИА Новости, решение об исключении представителей России было принято после многократных заявлений РФ "о недостаточной роли в проекте".
По словам Дмитрия Рогозина, проект окололунной станции - американский, "с ограниченным участием внешних партнёров". Россия готова участвовать только в равноправном проекте, подчеркнул он.
И более того, глава "Роскосмоса" заявил, что Россия никогда и не входила в проект создания окололунной станции и вспомнил по этому поводу анекдот.
"Волк зайцу говорит:
- Заяц, приходи завтра в 9 утра, я тебя съем!
- Волк, а можно я не приду?
- Можно! Тогда я вычеркиваю тебя из списка!", - написал в своем Telegram-канале чиновник.
Он также добавил, что у России есть своя программа исследований Луны, которая стартует уже в 2021 году, а с 2028 года "Роскосмос" планирует начать пилотируемую лунную программу. Сегодня, по его словам, "Роскосмос" ведет консультации со всеми международными партнерами, "прежде всего с КНР", по созданию лунной базы.
В сентябре 2017 году Россия и США подписали соглашение о совместных работах по созданию окололунной станции для изучения как спутника Земли, так и далекого космоса - Deep Space Gateway (Lunar Orbital Platform—Gateway). России в этом проекте доверили изготовить только один модуль - шлюз для выходов в открытый космос. Собственно, эта недостаточная роль в проекте и не понравилась российской стороне.
Источник:
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К сожалению.
Такие как Рогозин, впрочем что и вся Путинская свора, только балласт, которых хочется на дырявой барже отправить на Север.
Компания Илона Маска вывела на орбиту 143 спутника. Предыдущий рекорд установлен в 2017 году
https://www.rbc.ru/technology_and_media/24/01/2021/600da8759a7947b5e7823b50https://www.rbc.ru/technology_and_media/24/01/2021/600da8759a7947b5e7823b50
Каждый пункт "своей программы" начинается в установки: "вот когда..." и заканчивается словами "тогда и поговорим".
Программа рассчитана на весь срок реализации амерской лунной программы.
Напоминаю - станция Skylab (работала с 1973 по 1979), модули МКС - Юнити, Дестини, Квест, Гармония, Транквилити, Купола, Леонардо. Что-то из этого строили в Италии по заказу НАСА, вроде 2 модуля.
А там, судя по картиннее, 5 модулей американских, 3 европейских, рука канадская, в построении двух модулей участвуют японцы, один российский.
Зато все упражняются в остроумии о ничтожности Рогозина .
Где-то это я уже видел ....... в один прекрасный период времени , все так же издевались в соц.сетях над "тупым Сердюковым" .
Просто не все могут принять как мы из "типа лидеров, что все знают", резко откатываемся туда где в общем то (не будь янки и их баксов на станцию, двигатели и прочие космические ништяки) должны были оказаться ещё в 90-е.
ну вот тут немножечко происходит...
Ну и люди всегда найдут из-за чего посраться и разделится.