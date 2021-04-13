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Гендиректор Роскосмоса выругался, увидев, что в публикации забыли упомянуть о Юрие Гагарине, зато поместили фото астронавта с американским шевроном.
12 апреля в России и других странах отмечается День Космонавтики. Праздник был учрежден в день первого полета человека в космос. Им стал советский космонавт Юрий Гагарин, который 12 апреля 1961 года на космическом корабле "Восток" 12 провел в околоземном космическом пространстве 108 минут, совершив за это время оборот вокруг планеты.
Это историческое событие открыло путь для покорения космического пространства. С тех пор астронавты многих страны сумели принять участие в полетах в космос, однако имя первопроходца до недавних пор помнили во всем мире. Но все, как известно, течет и изменяется, и в канун нынешнего праздника Дня Космонавтики Госдеп США опубликовал поздравление, не упомянув имя Ю. Гагарина.
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Из публикации следует, что в этот день отмечается праздник первого полета человека (какого-то человека) в космос. Поздравление сопровождает сомнительная картинка, в которой пользователи рассмотрели американского астронавта.
Гениректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин возмутился этой публикацией, написав в своем Телеграм-канале пару строк. А под самой статьей в Фейсбуке" заметил, что в России к этому отнеслись привычно. «Ничего мы от них хорошего давно уже не ждем. Хотя странно. Мы об Америке и американцах думали лучше», - написал глава российской госкорпорации.
Гениректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин возмутился этой публикацией, написав в своем Телеграм-канале пару строк. А под самой статьей в Фейсбуке" заметил, что в России к этому отнеслись привычно. «Ничего мы от них хорошего давно уже не ждем. Хотя странно. Мы об Америке и американцах думали лучше», - написал глава российской госкорпорации.
А вот интернет-пользователи не стали сдерживаться и высказались под публикацией и в других соцсетях, не стесняясь в выражениях.
Кстати, в прошлом году американское внешнеполитическое ведомство в поздравлении с Днем космонавтики тоже не стало упоминать имя Юрия Гагарина. Похоже, это уже становится традицией, а лет этак через 10, предполагают россияне, обычные американцы станут думать, что первым человеком, полетевшим в космос, был гражданин США.
Госдеп в своем репертуаре. Ну, очень забывчив: в день Победы не упоминает победу русских, а говоря о первом полете в космос забывает назвать Гагарина. Не страна, а сплошной склероз. А главное - лечиться не любит. А пора бы и полечиться.— Каширина Ольга (@verba1943) April 12, 2021
Зато в Объединенных Арабских Эмиратах вспомнили о совершившем первый полет в космос советском космонавте Юрии Гагарине, поместив его изображение на фасад самой высокой башни в мире - Бурдж аль-Халифа в Дубае. Госминистр по передовым технологиям ОАЭ Сара аль-Амири написала о празднике так: "сегодня мы отмечаем 60-ю годовщину исторического путешествия Юрия Гагарина, он стал первым человеком, который полетел в космос. Его полет вдохновил ОАЭ и весь мир, положил начало амбициозным космическим миссиям".
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Вот так выглядит поздравление Роскосмоса
А в 60+, по какой-то версии, его во время операции не смогли спасти, потому что из-за сломанной и неправильно сросшейся челюсти не смогли дыхательную трубку вставить. (
Намедне клоун зеленский вообще выдал, что без укроученных Гагарин вообще бы никуда не полетел.
Дело геббельса живет и процветает
занавешиваем Мавзолей Ленина, к которому наши Деды бросали знамена Вермахта и СС к ногам Сталина. обсираем как можем нашего генералисимуса...
а потом удивляемся, что США делают тоже самое.
что в Праге снесли памятник Коневу...
уже пора понять, нынешняя РФ, к СССР имеет такое же отношение как и США имеет отношение к СССР.
мало того, РФ обсирает СССР сильно больше, нежели США или ЕС
Ну, расскажите про немецкие и японские корабли. Или там пилят? Да не может быть!
В прошлом году "Ангару" запустили. В этом году ( а не в 2050) нам обещают много интересного.
Вот так благодаря шестеркам и переписывают историю. Я даже слышал что СССР во второй мировой проиграл и просто примазаться к победе Англии. Представьте какое говнище в головах скакунов
А в новый год, не про деда мороза, а про цезаря и итальянские корни праздника.
Человек сейчас никуда полететь не может, потому что ещё не придумали, как защитить его от радиации. Ну на Луну можно ещё слетать, но какой в этом смысл? Луна неплохо изучена, там работают роботы. На Венере можно что-то делать только в верхних слоях атмосферы. Остаётся Марс. Но туда лететь 8 месяцев. И это большая проблема, так как нет ещё корабля достаточно большого, чтоб человек мог в нём нормально передвигаться и заниматься спортом. Иначе, если он и доживёт до Марса (после очень большого облучения), то туда прилетит "сосиска", которая не сможет не то что работать, но и вообще передвигаться.
Ну и в целом, были большие планы у астрономов всего мира по Венере и Марсу, но после санкций многим учёным мира запретили работать с российскими учёными. И сам Рогозин тут уже не при чём.
Ну а в целом, советую послушать Владимира Сурдина (легко находятся лекции на Ютубе), он очень понятно и интересно рассказывает.