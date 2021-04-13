Из публикации следует, что в этот день отмечается праздник первого полета человека (какого-то человека) в космос. Поздравление сопровождает сомнительная картинка, в которой пользователи рассмотрели американского астронавта.

Гениректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин возмутился этой публикацией, написав в своем Телеграм-канале пару строк. А под самой статьей в Фейсбуке" заметил, что в России к этому отнеслись привычно. «Ничего мы от них хорошего давно уже не ждем. Хотя странно. Мы об Америке и американцах думали лучше», - написал глава российской госкорпорации.