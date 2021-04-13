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"Сверхдержавы так себя не ведут": Рогозин раскритиковал Госдеп США за публикацию о Дне Космонавтики

"Сверхдержавы так себя не ведут": Рогозин раскритиковал Госдеп США за публикацию о Дне Космонавтики (9 фото)

Автор:
13 апреля 2021 07:13
Сообщество : Космос
Метки: Госдеп США   День Космонавтики   Рогозин   гагарин   праздник   роскосмос   
2296
9
Гендиректор Роскосмоса выругался, увидев, что в публикации забыли упомянуть о Юрие Гагарине, зато поместили фото астронавта с американским шевроном.
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Метки: Госдеп США   День Космонавтики   Рогозин   гагарин   праздник   роскосмос   
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39  комментариев
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690
MrMopnex 23 минуты назад
ОАЭ прям красавчики, обалденно классно сделали
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33k
AE 3 минуты назад
12 апреля 1961 года навсегда изменило наш мир. Первый полёт человека в космос стал результатом общечеловеческого научного прогресса, грандиозной самоотверженности советских учёных, конструкторов, первых космонавтов!
---
Вот так выглядит поздравление Роскосмоса
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328
Yuri 3 минуты назад
А почему Рогозин не вспоминает в этот день Королева? Которому сломали челюсть на допросе, потом дали 10 лет. И начинал он работать там же в тюрьме.
А в 60+, по какой-то версии, его во время операции не смогли спасти, потому что из-за сломанной и неправильно сросшейся челюсти не смогли дыхательную трубку вставить. (
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13k
KOSTELLO 7 минут назад
Ну так чего еще удивляться.
Намедне клоун зеленский вообще выдал, что без укроученных Гагарин вообще бы никуда не полетел.
Дело геббельса живет и процветает
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662
Алексей 12 минут назад
сначала мы сами, в своей стране, замарываем надписи "СССР",
занавешиваем Мавзолей Ленина, к которому наши Деды бросали знамена Вермахта и СС к ногам Сталина. обсираем как можем нашего генералисимуса...

а потом удивляемся, что США делают тоже самое.
что в Праге снесли памятник Коневу...

уже пора понять, нынешняя РФ, к СССР имеет такое же отношение как и США имеет отношение к СССР.
мало того, РФ обсирает СССР сильно больше, нежели США или ЕС
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11k
albedo 15 минут назад
Вы ничего не понимаете. Вот настоящая космическая сверхдержава (сарказм)
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3k
DNK 16 минут назад
Плять - мы еще долго будем просраные 30 лет прикрывать подвигами-достижениями Советского Союза?!
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20k
Седой Бегемот 18 минут назад
Тем, кто интересуется. За последние годы затраты на космос планеты в целом - 3/4 финансов - это США. Из оставшихся 1/4 - половина Китай. А одну восьмую делят поровну Россия, Япония, Германия и остаток - "все остальные".
Ну, расскажите про немецкие и японские корабли. Или там пилят? Да не может быть!
В прошлом году "Ангару" запустили. В этом году ( а не в 2050) нам обещают много интересного.
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−5
Горби Полчаса назад
ути пути... нытье вообщем
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843
Yuri Горби 5 минут назад
ну вам хохлам, конечно, не понять, особенно свежезарегиным
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21k
Батончик с маком Полчаса назад
Почитайте комменты на укросайтах. Там вообще свиньи визжат что пиндосы на луну прилетели раньше чем Гагарин в космос летал.
Вот так благодаря шестеркам и переписывают историю. Я даже слышал что СССР во второй мировой проиграл и просто примазаться к победе Англии. Представьте какое говнище в головах скакунов
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31k
Alex Батончик с маком 15 минут назад
Дык Кузнец Вакула летал задолго до Гагарина
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1k
Андрей Батончик с маком 10 минут назад
Пиз...ж. пруфы в студию.
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4k
Сергей 43 минуты назад
Уж не позорнику рогозину поминать это имя всуе.да и почему его должно волновать как деградируют американцы.вот лично мне как простому обывателю,да пускай они там за океаном хоть друг друга в жопу долбят.мне бы здесь поменьше рогозиных,Шуваловых,Сердюковым,матвиенков.и т.д.
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42k
Цыц тут у меня Dobryi_KOT Полчаса назад
Пусть лучше захлебнется.
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4k
Сергей Dobryi_KOT Полчаса назад
В посте речь идёт о вомущении зажравшегося чиновника,о подвиге человека легенды.и я считаю не его поганым вороватым языком марать святое имя.и тем более указывать стране которая им себе жопу подтереть побрезгует.
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12k
Dobryi_KOT Сергей 22 минуты назад
Читая ваши комментарии, вот не верю вам - и всё. Не рогозины вас бесят, а Россия.
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12k
Dobryi_KOT Цыц тут у меня 21 минуту назад
Пожалуй.
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33k
AE Dobryi_KOT 13 минут назад
Роскосмос с своём Твитте с поздравлениями тоже не упомянул Ю. А. Гагарина
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10k
Taximaxi 45 минут назад
Единственное,в чём пиндосы первыми и единственными были,так это в атомной бомбардировке мирного населения. И в неатомных бомбардировках детей и женщин тоже непревзойдённые мастера. Противно только то,сколько подхрюкивающих педерастов,ничего о роскосмосе и его успехах не желающих слышать,но радостно и до мозолей надрачивающих на всё пиндосское ,живёт в России.
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2k
EL Kalmaro Taximaxi 14 минут назад
У кого то короткая память, эти женщины жены тех кто убивал русских жён и детей, они те, кто зиговали Гитлеру и поддерживали нацизм. Всю Германию за то что они творили нужно было вообще КЕМ с землёй сровнять.
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465
Шел мимо 47 минут назад
Юра, мы все просрали
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17k
иванов дмитрий 47 минут назад
Когда международный женский день, надо обязательно сказать про немецкие корни праздника.
А в новый год, не про деда мороза, а про цезаря и итальянские корни праздника.
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2k
Spanki 50 минут назад
По логике Рогозина, в публикации американцев на фотографии должен быть запечетлен он лично, за особые заслуги в освоении (бюджета)
космоса
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4k
RomaXz 59 минут назад
Забавно слушать, как Рогозин говорит что то о космонавтике. Возмущается даже ещё. Лучше бы возмутился своими "успехами"
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19k
Добрый Алабай Час назад
Вопрос. Почему на фото Гагарина от ТАСС на шлеме нет надписи СССР, а на фото в Эмиратах - есть? В Эмиратах лучше знают нашу историю? По факту, ТАСС фальсифицирует нашу историю так же, как и пендосы. Кстати, изначально ТАСС расшифровывалость "Телеграфное агентство Советского Союза", а сейчас, наверное, "Телеграммное агентство срочных сообщений".
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755
Веселый Пук Час назад
А зачем он себе пальцы в нос засунул?
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471
Roman Ivanov Час назад
Ну арабы до ислама вообще были очень просвещенный нацией. Почти все современные точные науки и большинство искусств зародились именно у них. Возможно это религиозное рвение пройдет у них когда-то и они вновь построят великую страну в отличии от пиндосов, которые никогда не были просвещенными а все их "величие" - это надувание щёк и печать зелёной бумаги.
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2k
Vladimir Klishin Час назад
И че? Обиделся Рогозя? Просрар русский космос, а омериканцэ Гагарина не упомянули((( Пиндоская нация всегда гребла, гребёт и будет грести все на себя, а мы так и губки дуть будем?
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2k
Vladimir Klishin накладчик в угол 54 минуты назад
Открой всю папочку с картинками и поищи статистику коммерческих запусков. Потом открой временной график от объявления СпэйсИкс до первых запусков. Да, методичка. Да, слегка пугает что прогрессивные менеджеры засрут окончательно все наследие СССР. Потом какие картинки будут? Что космос нам на самом деле не нужен был, это была многоходовочка амеров потролить?
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2k
Vladimir Klishin Radugananebe 54 минуты назад
Забить. Пиндосня всегда будет такой.
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690
MrMopnex Vladimir Klishin 17 минут назад
Ну, допустим, что-то там Рогозин профукал. И чё? Гагарин перестал быть первым человеком в космосе? Он теперь недостоин упоминания? Да ты гнида просто, давить таких как ты надо. Ты ещё скажи, что Сисян ваш на Марс человека бы отправил.
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690
MrMopnex Ратибор 8 минут назад
Ну тут двояко. Конечно, космос нужен, но пока что роботами и человеком на МКС.
Человек сейчас никуда полететь не может, потому что ещё не придумали, как защитить его от радиации. Ну на Луну можно ещё слетать, но какой в этом смысл? Луна неплохо изучена, там работают роботы. На Венере можно что-то делать только в верхних слоях атмосферы. Остаётся Марс. Но туда лететь 8 месяцев. И это большая проблема, так как нет ещё корабля достаточно большого, чтоб человек мог в нём нормально передвигаться и заниматься спортом. Иначе, если он и доживёт до Марса (после очень большого облучения), то туда прилетит "сосиска", которая не сможет не то что работать, но и вообще передвигаться.
Ну и в целом, были большие планы у астрономов всего мира по Венере и Марсу, но после санкций многим учёным мира запретили работать с российскими учёными. И сам Рогозин тут уже не при чём.
Ну а в целом, советую послушать Владимира Сурдина (легко находятся лекции на Ютубе), он очень понятно и интересно рассказывает.
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529
накладчик в угол Vladimir Klishin 7 минут назад
И отмазки у вас стандартные,зайди,посмотри,подожди 10 лет и вот тогда! Союзы стабильно летают,спейс на букву Х также стабильно взрываются.
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