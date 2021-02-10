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Космонавты пожаловались на низкие зарплаты, бюрократию и неуважение со стороны начальства

Космонавты пожаловались на низкие зарплаты, бюрократию и неуважение со стороны начальства (13 фото)

Автор:
10 февраля 2021 07:29
Сообщество : Космос
Метки: Рогозин   ЦПК.   жалоба   зарплата   конфликт   космонавты   роскосмос   
1873
13

Бунт на космическом корабле: как ни странно, но российские покорители космоса ополчились отнюдь не против Рогозина. Они недовольны работой Центра подготовки космонавтов и просят, чтобы отряд перевели в прямое подчинение "Роскосмосу". Говорят, уже и президент в курсе этого "космического демарша".

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Метки: Рогозин   ЦПК.   жалоба   зарплата   конфликт   космонавты   роскосмос   
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4k
Пепелац Час назад
Всегда удивляло, почему "великие" управленцы гос. монополий должны получать по верхним уровням мировых зарплат, а остальные по остаточному принципу...
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3k
tamin Минуту назад
Зажравшимся чиновникам рекомендую поехать в командировку на месяц в Магадан и посмотреть возможное место обитания. На недельки две. А потом вернуться и подумать, может что-то они делают не правильно???
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761
Довер Иванович 3 минуты назад
Интересно какая у них зарплата?
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8k
harlamov 7 минут назад
Они (начальство Центра) – это же менеджеры, которые должны просто обеспечивать нам условия для подготовки, а выходит, что мы для них являемся средством для самообогащения? Почему начальники выписывают себе оклады во много раз выше наших?"

Так собственно против этого вся страна выступает. Против этой прослойки жирующих паразитов.
Получается космонавты хомячье и навальнята?))
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4k
Артем Кощеев 8 минут назад
Россия, ты просто космос!

В том смысле, что в космосе, оказывается, такой же бардак
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19k
SerGProS 21 минуту назад
"Они (начальство Центра) – это же менеджеры, которые должны просто обеспечивать нам условия для подготовки, а выходит, что мы для них являемся средством для самообогащения? Почему начальники выписывают себе оклады во много раз выше наших?"
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Вот мы и коснулись суровой реальности жизни. Директора покупают "мазды" за 3-5лямов деревянных, а мы пешочком на работу..
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7k
djinn 22 минуты назад
"Они (начальство Центра) – это же менеджеры, которые должны просто обеспечивать нам условия для подготовки, а выходит, что мы для них являемся средством для самообогащения? Почему начальники выписывают себе оклады во много раз выше наших?"

Это универсальная фраза касаемо ЛЮБОЙ госбюджетной отрасли: производство, медицина, космос, обучение и т.д.
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40k
Соломей Час назад
Видишь пост диотсоса/резулта/хомотсоса- сразу в топку.там ложь и провокация.
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9k
gnyS i Час назад
Всегда любопытно было, сколько получают космонавты? А за звезду героя, тоже какие-то ежемесячные выплаты положены? https://mfc-gosuslugi.com/social/skolko-poluchaet-geroy-rossii-ezhemesyachno-i-kakie-lgotyi-emu-polozhenyihttps://mfc-gosuslugi.com/social/skolko-poluchaet-geroy-rossii-ezhemesyachno-i-kakie-lgotyi-emu-polozhenyi

около 60к если еще не пенсионер + 100% компенсация коммунальных платежей и потраченного на авто топлива.
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983
Mikhail K gnyS i Час назад
Это даже меньше 1000$ ??? Наверное даже китайские хунвенбины и то больше получают. Странно, что самая большая страна мира с маленьким населением, самая нищая. Парадокс!!!!
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8k
Анатолий gnyS i 43 минуты назад
Это примерно раз в 5 меньше, чем секретутка Рогозина...
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2k
roman-delisov Анатолий 36 минут назад
Это примерно в 2 раза больше, чем пожарный в Мухосранске с 20-летним стажем службы, который тоже почти каждый день рискует своей жизнью.
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