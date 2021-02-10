Космонавты пожаловались на низкие зарплаты, бюрократию и неуважение со стороны начальства

Отряд российских космонавтов подал жалобу на работу Центра подготовки космонавтов (ЦПК) и попросил Дмитрия Рогозина перевести их в прямое подчинение "Роскосмосу". Сейчас в госкорпорации решают, как поддержать недовольных покорителей космоса, а Рогозин тем временем уже сообщил об инциденте главе государства, пишет "МК".



Конфликт с ЦПК зреет не первый день. За четыре года оттуда ушли в "никуда" (не в космическую отрасль) такие звезды как Геннадий Падалка, Федор Юрчихин, Олег Котов, Сергей Залетин, Сергей Волков, Максим Сураев, Елена Серова, Роман Романенко, Александр Самокутяев.