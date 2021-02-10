Космонавты пожаловались на низкие зарплаты, бюрократию и неуважение со стороны начальства

Бунт на космическом корабле: как ни странно, но российские покорители космоса ополчились отнюдь не против Рогозина. Они недовольны работой Центра подготовки космонавтов и просят, чтобы отряд перевели в прямое подчинение "Роскосмосу". Говорят, уже и президент в курсе этого "космического демарша".
Отряд российских космонавтов подал жалобу на работу Центра подготовки космонавтов (ЦПК) и попросил Дмитрия Рогозина перевести их в прямое подчинение "Роскосмосу". Сейчас в госкорпорации решают, как поддержать недовольных покорителей космоса, а Рогозин тем временем уже сообщил об инциденте главе государства, пишет "МК".
Конфликт с ЦПК зреет не первый день. За четыре года оттуда ушли в "никуда" (не в космическую отрасль) такие звезды как Геннадий Падалка, Федор Юрчихин, Олег Котов, Сергей Залетин, Сергей Волков, Максим Сураев, Елена Серова, Роман Романенко, Александр Самокутяев.
Претензии к ЦПК у космонавтов вполне земные и понятные любому россиянину: низкие зарплаты, обещанное, но недостроенное жилье для семей, бюрократия, низкий уровень подготовки специалистов и неуважение к космонавтам.
Недостаточная подготовка аукнулась в конце ноября 2020 года, когда российские космонавты не смогли выполнить главную задачу в открытом космосе - сменить старую панель системы терморегулирования на "Заре" на новую. Космонавты сняли старую панель, но открыть ящик (гермоконтейнер) с новой не смогли. Надо ли говорить, что такие вещи должны отрабатываться на Земле?
"К тому же, они (профессионалы) перестали чувствовать уважение к себе. Где это видано, чтобы опытный космонавт, который априори ответственно относится к своей работе и уж точно знает больше в подготовке, чем любой начальник, должен писать объяснительную только за то, что покинул на некоторое время территорию ЦПК", - рассказал о забюрократизированности ЦПК и отношении к специалистам источник "МК".
По словам источника, нынешние космонавты не нужны ЦПК, и дело не только в немаловажной господдержке после летной практики, но и в передаче опыта новому поколению специалистов, а этого не сегодняшний день не происходит.
Ну и главная проблема заключается в том, что покорители космоса, рискующие жизнью при каждом полете на МКС, чувствуют себя обделенными, так как эффективные менеджеры, выполняющие свою работу из рук вон плохо, тем не менее выписывают себе огромные премии, буквально наживаясь на космонавтах.
"Они (начальство Центра) – это же менеджеры, которые должны просто обеспечивать нам условия для подготовки, а выходит, что мы для них являемся средством для самообогащения? Почему начальники выписывают себе оклады во много раз выше наших?" - сетует собеседник издания.
Сообщается, что космонавты надеются стать госслужащими под крылом "Роскосмоса" и после полетов занять достойное место инструкторов, чтобы обучать новых специалистов. И скорее всего, так и будет - Владимир Путин дал указание Рогозину оперативно разобраться в проблеме.
Подумаешь, летают они. Летать и собака сможет.— Zippilarr (@Zippilarr) February 9, 2021
А вот деньги пилить - тут мегамозг нужен. Отсюда и разница.
По сути они могут там проводить митинги. Посмотрим как "космонавты" их достанут ^^— Геракл сушеный 👀 (@beketbatch) February 9, 2021
Пора космический автозак строить, а то нашлись бунтари, карбонарии космические итить их мать.— Свидетель_дворца. (@kaa7406) February 9, 2021
Российские космонавты взбунтовались из-за низких зарплат. pic.twitter.com/HqpyAE2hG0— Хроника деградации (@sergeenko_i) February 9, 2021
Источник:
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Так собственно против этого вся страна выступает. Против этой прослойки жирующих паразитов.
Получается космонавты хомячье и навальнята?))
В том смысле, что в космосе, оказывается, такой же бардак
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Вот мы и коснулись суровой реальности жизни. Директора покупают "мазды" за 3-5лямов деревянных, а мы пешочком на работу..
Это универсальная фраза касаемо ЛЮБОЙ госбюджетной отрасли: производство, медицина, космос, обучение и т.д.
около 60к если еще не пенсионер + 100% компенсация коммунальных платежей и потраченного на авто топлива.