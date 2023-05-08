В Берлине задержали кардиолога по подозрению в убийстве пациентов

Примечательно, что врач-душегуб работал во всемирно известной клинике.
В Берлине расследуют взбудоражившее общественность дело о возможном убийстве пациентов одним из сотрудников крупнейшей и именитой европейской клиники "Шарите". В прокуратуре Берлина сообщили, что задержали 55-летнего кардиолога, на счету которого как минимум два убийства больных.
По данным ведомства, в 2021 и 2022 годах врач намеренно вколол двум тяжелобольным пациентам, находящимся в отделении интенсивной терапии, огромные дозы седативного средства, от которого те скончались.
Отмечается, что кардиолог был уволен из клиники ещё в августе 2022 года. Каким образом расследование вышло на его след только сейчас, не сообщается. Сегодня суд в Берлине собирается выписать ордер на его арест.
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