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В Берлине задержали кардиолога по подозрению в убийстве пациентов

В Берлине задержали кардиолога по подозрению в убийстве пациентов

Автор:
08 мая 2023 18:34
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Charite   арест   берлин   кардиолог   пациенты   прокуратура   убийство   
1317
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Примечательно, что врач-душегуб работал во всемирно известной клинике.

В Берлине расследуют взбудоражившее общественность дело о возможном убийстве пациентов одним из сотрудников крупнейшей и именитой европейской клиники "Шарите". В прокуратуре Берлина сообщили, что задержали 55-летнего кардиолога, на счету которого как минимум два убийства больных.

По данным ведомства, в 2021 и 2022 годах врач намеренно вколол двум тяжелобольным пациентам, находящимся в отделении интенсивной терапии, огромные дозы седативного средства, от которого те скончались.

Отмечается, что кардиолог был уволен из клиники ещё в августе 2022 года. Каким образом расследование вышло на его след только сейчас, не сообщается. Сегодня суд в Берлине собирается выписать ордер на его арест.

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Метки: Charite   арест   берлин   кардиолог   пациенты   прокуратура   убийство   
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7  комментариев
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КремлеКот 53 минуты назад
Это та самая клиника, куда Навального привезли после "отравления" ?
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343
Дима Новосельский Полчаса назад
Ему забыли сказать,что Навального уже русские закрыли...
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914
Шурман Час назад
А разве кардиолог сам это вкалывает ? может и анастезиолога нужно за яйца взять ? Помню в реанимации вначале кардиолог осматривал и собирал данные о сердце и тд а дальше вот когда мучения начались уже вмешался анестезиолог , на морфин у меня плохая реакция была в виде того что тело начало покрываться странными синяками и после первого же теста он перевел меня на традонал с працитамолом и то заместо раз в 4 часа в водить решил что лучше раз в 3 часа и кардиолог вообще не вмешивался .
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33
Жан Батист Эммануэль Зорг 2 часа назад
никогда такого не было...
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